Старинное здание станет местом семейного отдыха

Генеральный директор компании — заказчика реставрационных работ Юлия Кравец показала, как будет выглядеть пожарная часть к концу года. Специалисты уже воссоздали и вернули на место бревенчатый сруб второго этажа. В планах — восстановить навершие каланчи / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В районе Преображенское идет реставрация пожарной части. За лето мастера приведут в порядок фасады старинного здания, восстановят его каланчу и крышу. 20 июня «Вечерняя Москва» узнала, как продвигаются работы.

Cнизу кирпичное, сверху деревянное — здание в стиле эклектики построили в самом начале XX века, тогда еще в подмосковном селе Черкизово. Владелец дома, бывший крестьянин Рязанской губернии Иван Мальцев, поселился с семьей на втором этаже, а на первом развернул ткацкую фабрику. Позже ее выкупили производители шерстяных изделий братья Исаковы.

— После революции здание национализировали и в 1920-х годах приспособили под пожарную часть: прорубили въездные ворота для техники, пристроили каланчу, — рассказывает историю дома Юлия Кравец, гендиректор компании, по заказу которой восстанавливают объект.

Спустя почти 70 лет пожарные переехали. Здание быстро обветшало, и его забросили. Долгое время оно пустовало, а потом и вовсе случился пожар, в котором практически полностью сгорел второй — деревянный — этаж. В таком полуразрушенном состоянии Юлия и увидела старинную постройку первый раз. Пожарная часть, несмотря на печальный вид, запала ей в душу: на месте заколоченных ворот она представила витражные окна, твердо решив восстановить здание.

— Никто особо не верил в этот проект, — признается Кравец. — Отговаривали. Но мне очень хотелось дать этому объекту вторую жизнь.

Возрождение памятника началось два года назад. С тех пор специалисты укрепили фундамент, сделали гидроизоляцию, полы и перекрытия. Кроме того, по старинным технологиям изготовили бревенчатый сруб и уже подняли его на второй этаж.

— Мы полностью восстанавливаем исторический облик здания, — показывает проект реставрации Юлия Кравец.

Снаружи бревенчатый сруб, как это было в начале XX века, закроют досками. При работе с фасадами второго этажа реставраторы также восстановят деревянные пилястры, резной карниз, выкрашенный в белые и коралловые цвета, и оконные наличники.

— К сожалению, оригинальные наличники не сохранились, но рядом стоит похожий дом нужного нам исторического периода, — говорит Кравец. — Его наличники — форму, рисунок — и взяли за образец для воссоздания недостающих деталей.

По снимку 1950-х годов, который нашелся в фотоальбоме местных жителей, восстанавливают деревянное навершие каланчи. В архивах информации о нем нет, поэтому архитекторы сами высчитали его размеры по линии горизонта и другим визуальным параметрам. После того как навершие вернут на место, высота каланчи будет 22,62 метра, а вместе с металлическим шпилем — все 25.

Примерно через месяц начнутся работы по воссозданию жестяной крыши. А пока мастера приводят в порядок исторический кирпич, из которого построены первый этаж и каланча. Параллельно идут работы внутри здания, где расчищают своды «монье» из легкого бетона и раскрывают оконные проемы.

— На первом этаже планируем открыть семейный ресторан, — делится планами Юлия Кравец. — В районе много семей с детьми. Рядом Черкизовский пруд, где все гуляют. Хочется сделать уютное место, куда будет приятно прийти.

На первом этаже, возможно, еще будет магазинчик фермерских товаров. А вот второй этаж хотят отдать под детские кружки и студии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Эта пожарная часть — уникальный образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени. Уже больше года реставраторы кропотливо возвращают дому и каланче исторический облик. Сейчас специалисты заканчивают воссоздавать второй этаж. Следующим шагом станет восстановление каланчи и кровли памятника. До конца года реставраторы должны завершить все работы.