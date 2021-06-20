Сберечь пленки для потомков

гла / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

20 июня, в воскресенье, столичный Главархив и центры госуслуг рассказали «Вечерней Москве», как проходит второй этап акции «Москва — с заботой об истории».

Месяц назад Главархив Москвы и центры госуслуг «Мои документы» запустили второй этап акции «Москва — с заботой об истории». Благодаря этому горожане могут передать фотопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов на хранение в Главархив. А теперь сдать можно не только фотопленки, но и кинопленки советских лет, которые сейчас уже практически невозможно воспроизвести.

— За первый месяц во втором этапе акции приняли участие уже несколько десятков горожан, сдав фотопленки, которые иллюстрируют разные регионы советской России и города Европы, — рассказала начальник отдела аудиовизуальных документов Главархива Ирина Смирнова. — Например, кадры любительской съемки за 1970–1980-е годы своего деда Михаила Устинова передала на хранение Елизавета Копейкина. Здесь запечатлены виды и природа Подмосковья и Самарской области, в небольшом количестве представлена съемка поездки автора в Польшу.

Особый интерес представляют кадры, запечатлевшие старинную деревянную застройку и строительство дачных домов в Подмосковье, приволжские пейзажи в окрестностях Куйбышева и памятники Польши. Эти фотопленки ценны и тем, что отображают застройку, которая успела измениться за полвека.

Переданные материалы будут включены в состав Архивного фонда Москвы и использоваться в публикациях, на выставках и важных городских проектах. Распечатать фотографии с пленок сейчас уже очень сложно, а в архиве они смогут получить вторую жизнь в общегородском масштабе.

Кадры из семейных архивов горожан — настоящие проводники к событиям прошлого. Через снимки москвичей сохраняется историческая память города. Благодаря им можно узнать, как изменились облик и инфраструктура столицы, где отдыхали раньше горожане, какой была мода. Также с помощью фотографий можно сложить картину того, какими были характеры и нравы предыдущих поколений, как текла жизнь в то время.

Передать фотопленки на хранение может каждый горожанин в центрах госуслуг «Мои документы». Для этого необходимо принести с собой паспорт и сами материалы. Сотрудник центра, надев специальные перчатки, бережно упакует пленки. Затем они будут направлены на хранение в Главархив.

В рамках акции продолжается и прием артефактов военного времени: фронтовых фотографий и писем, газет тех лет, предметов быта и гардероба. Цель проекта — сохранить для будущих поколений подлинные источники прошлого и память о героях войны. С согласия владельцев переданные материалы уже используются в различных культурно-просветительских проектах.

Например, в одноименной выставке в центрах госуслуг, которая также доступна на платформе «Я дома», а еще в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

КСТАТИ

На сайте vov.mos.ru продолжает действовать виртуальный музей «Москва — с заботой об истории». Там представлены документы, письма, ордена, предметы участников Великой Отечественной войны, а также документальная видеохроника и интерактивные карты. Чаще всего пользователи посещают такие разделы, как «События» и «Письма войны».