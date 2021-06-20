Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пункты проката увеличат количество велосипедов

Василиса Чернявская 

Общество
Пункты проката увеличат количество велосипедов
Москвичка Анна Апрель берет в аренду электровелосипед на станции проката, которая расположена на улице Вятская / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

В минувшую пятницу, 18 июня, в Транспортном комплексе столицы рассказали, что число электрических велосипедов в городских пунктах проката будет увеличено.

До конца нынешнего велосезона московский прокат «Велобайк» планирует увеличить число электровелосипедов и их станций.

— В прошлом году для пользователей «Велобайка» были доступны 729 электровелосипедов на 26 станциях, — приводят данные в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — В этом году по просьбам жителей мы планируем увеличить их количество, и к концу сезона в Москве будет 1229 электровелосипедов на 93 станциях.

В ведомстве добавили, что станции электровелосипедов появятся в новых округах и районах на северо-востоке, востоке, юго-востоке и северо-западе Москвы. Так, уже этим летом пользователи велопроката смогут взять электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское. Президент общественного велопроката «Велобайк» Максим Акимов отметил, что в нынешнем сезоне горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях.

— Ежедневно наши сотрудники осматривают станции и велосипеды для устранения поломок, — сказал он. — А каждый выходной в течение всего велосезона профессиональные веломеханики выполняют осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на станциях рядом с основными парками столицы.

Цены на услуги велопроката в текущем году оставили на уровне 2020-го.

Читайте также:
прокатвелосипедэлектротранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте