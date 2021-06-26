Отель оказался сараем: как в разгар сезона владельцы гостиниц обманывают клиентов

Фото: Pixabay

На днях эксперты Роскачества рассказали, как отели обманывают туристов. Самая распространенная проблема — разница между реальными условиями проживания и теми, что заявлены в объявлении. «Вечерка» разбиралась, какие неприятности могут ожидать туристов при заселении в гостиницу.

В интернете все красиво: уютные номера с новой мебелью, а до моря — пять минут ходьбы. А по приезде оказывается, что номера старые, кровати скрипучие, телевизор не работает, а до моря — километра два.

— Нужно внимательно читать отзывы об отеле или гостевом доме — на разных сайтах, — рекомендует директор туристического агентства Сергей Колобнев.

Бронируйте место проживания через крупного туроператора. Их сотрудники, скорее всего, сами в этих отелях были и готовы рассказать о плюсах и минусах. Еще один вид обмана: вы приехали, а номер занят.

— Если вы не заплатили заранее хотя бы за первые сутки пребывания, то ситуация вполне возможна. Так что бронируйте через турагентство или агрегатор, — пояснил Сергей Колобнев.

Может случиться и так, что вам изначально обещают номер с видом на море, а заселяют с видом во двор.

— В листе бронирования должно быть четко указано, куда выходят окна, а также обозначены другие параметры номера, — говорит юрист Мария Свиридова. — В случае возникновения проблем нужно обращаться в администрацию гостиницы с жалобой. Если вам не идут на уступки, требуйте отказ в письменном виде, а после возвращения с документами идите в суд.

И нередкая история — туристов обокрали в отеле.

— Учтите: согласно статье 925 Гражданского кодекса РФ за деньги и ценные бумаги гостиница несет ответственность только в том случае, если они были официально переданы на хранение в сейф отеля, — разъяснила Свиридова.

А за оставленные в номере и пропавшие вещи заведение несет ответственность. Пишите заявление в администрацию и требуйте вернуть стоимость украденного.