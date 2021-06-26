Энергия брюшного жира: почему мы заедаем стресс и как перестать это делать

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Стресс может существенно влиять на нашу способность поддерживать здоровую форму тела. Как не потолстеть из-за эмоциональных перегрузок, «Вечерней Москве» рассказала психолог Татьяна Власевская.

Исследователями давно доказано, что повышение уровня гормона стресса, кортизола, может привести к набору веса. Когда вы испытываете стресс, надпочечники выделяют адреналин и кортизол. В результате глюкоза — основной источник энергии — попадает в кровоток. Это происходит потому, что вам необходима энергия для выхода из стрессовой ситуации. Как только угроза утихнет, уровень адреналина снизится вместе с уровнем сахара в крови и вы почувствуете голод. Кортизол начинает работать в полную силу, чтобы быстро восполнить запас энергии. В такие моменты необходимо подавить тягу к сахару. К нему мы обращаемся в первую очередь, поскольку он снабжает тело быстрой энергией.

Обратной стороной потребления большого количества сахара является то, что ваше тело склонно накапливать его, особенно после стрессовых ситуаций. Энергия хранится в основном в виде брюшного жира, от которого бывает особенно трудно избавиться. Так начинается порочный круг: стресс, выработка кортизола, набор веса, потребление большего количества сахара, увеличение веса. Исследователи обнаружили, что в среднем женщины, сообщившие об одном или нескольких факторах стресса в течение предшествующих суток, сжигали на 104 калории меньше, чем те, которые не подвергались стрессу. У стрессированных участниц исследования также был более высокий уровень инсулина — гормона, который способствует накоплению жира.

Помимо гормональных изменений, стресс также может подтолкнуть вас к нездоровым пищевым привычкам, каждая из которых может привести к набору веса. Прежде всего, это эмоциональное переедание: повышенный уровень кортизола может не только вызвать тягу к нездоровой пище, но и часто заставляет вас есть больше, чем обычно. Вы можете обнаружить, что перекус или полноценный прием пищи дает временное избавление от стресса, но затрудняет управление весом. Кроме того, когда мы в стрессе, мы склонны есть первое, что видим, или то, что есть в наличии и шаговой доступности. Часто это оказываются фастфуд, различные снеки, сладости.

Требуются некоторые усилия, чтобы разорвать этот порочный круг. Нужно научиться справляться со стрессом с помощью регулярных нагрузок, а не еды. Физические упражнения — важнейший компонент снижения стресса и контроля веса. Это может помочь вам решить обе проблемы одновременно. В некоторых случаях потребуется психотерапия. Нередко за один-два сеанса можно научиться справляться со стрессом, не прибегая к риску для своего здоровья и красоты.

Нужно понимать, что стресс происходит в том случае, когда убеждения не сходятся с реальностью. Метод радикального прощения помогает выявить причины и поменять отношение к реальным вещам. С помощью четырехступенчатой системы — регулярного осмысления стресса, упражнений, покоя, выявления неправильных убеждений — можно избавиться от стресса и больше не заедать его сладким.