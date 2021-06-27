Часовня, массаж, кинотеатр. Топ-10 самых дорогих отелей России

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Проживание в отеле у многих ассоциируется с комфортом. Однако, помимо кровати, для качественного отдыха требуются и другие услуги. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых дорогих российских гостиниц и узнала, какими способами они предлагают расслабиться и восстановить силы своим постояльцам.

Десятое место

Отель Rocco Forte Astoria в Санкт-Петербурге расположен напротив красивого Исаакиевского собора и всего в десяти минутах ходьбы от Невского проспекта, Дворцовой площади и «Эрмитажа». Ночь для двоих в суперлюксе с видом на дворец обойдется в 94 тысячи 800 рублей. В номере есть гостиный уголок и рабочий стол, большая двуспальная кровать, сейф, кофемашина и кондиционеры, которые работают в пределах одной комнаты.

Для гостей в отеле работает тренажерный зал, массажный кабинет, спа-центр с сауной и турецкой баней. Кроме того, в гостинице есть ресторан, бар, а также бальный зал и зимний сад. Семьи с детьми могут воспользоваться услугами няни, а туристы — услугами экскурсионного бюро.

Девятое место

Пятизвездочный отель «Лотте» в Самаре предлагает гостям непревзойденную роскошь и современные удобства. Ночь для двоих в королевском люксе стоит 250 тысяч рублей. Это самый большой номер данной категории при отелях города — 145 квадратных метров. В гостиной есть лаундж-пространство с диванами, стол на восемь персон, большой телевизор и рабочая зона. В номере также оборудована кухня и вместительная гардеробная комната. В спальне — большая двуспальная кровать с высококачественным матрасом, пуховой периной и меню подушек.

В гостинице также есть ресторан, 11 конференц-залов общей площадью более 1200 «квадратов», премиальный фитнес-клуб, спа-центр и панорамный бассейн.

Восьмое место

Гранд-отель «Бельмонд-Европа» расположен в центре Санкт-Петербурга на Михайловской улице. Самый дорогой номер на двоих обходится в 326 тысяч 400 рублей за ночь. Завтрак включен.

Президентский люкс площадью в 125 квадратных метров оформлен в стиле одного из художников русского авангарда. К услугам гостей прихожая, просторная гостиная зона с обеденным столом. Ванная комната укомплектована феном, халатами, тапочками и туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в номере есть мини-кухня, а в спальне — очень большая двуспальная кровать. Постояльцам также предоставляются услуги консьержа.

Персонал гостиницы говорит на семи языках. Кроме того, на территории отеля работают три ресторана. Один из них подает азиатскую кухню. Также в отеле есть ночной клуб, фитнес-центр, занятия йогой, массажный кабинет, спа-процедуры, косметологические услуги и зона для релаксации. Кроме того, постояльцы «Бельмонд-Европы» могут воспользоваться предложением гостиницы и отправиться на различные экскурсии по городу.

Седьмое место

Бутик-отель Rodina Grand Hotel & SPA расположен на Черноморской Ривьере в самом сердце Сочи, в субтропическом парке площадью 15 гектаров. Гостиница включает в себя 60 номеров, выполненных по авторскому проекту.

Самый дорогой в отеле номер Deluxe Suite для двоих на сутки обойдется в 339 тысяч 600 рублей. На площади 162 квадратных метра размещено несколько комнат. Есть светлая ротонда с дизайнерской люстрой, откуда открывается вид на море и парк, а также эргономичная бизнес-зона. Спальная комната имеет кровать шириной более двух метров.

К услугам постояльцев отеля — пять ресторанов и три бара, спа-центр, кинотеатр, экскурсии и консьерж. Для детей в гостинице проводят кулинарные мастер-классы и занятия по плаванию. А еще для них есть салон красоты.

Шестое место

Отель Taleon Imperial находится в знаменитом дворце Н. И. Чичерина на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки, в самом сердце Санкт-Петербурга. Главные достопримечательности города располагаются в пяти–десяти минутах ходьбы от отеля: Дворцовая площадь, «Эрмитаж», Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, храм Спаса на Крови.

Самый дорогой номер гостиницы — люкс императора. Цена на двоих за сутки — 472 тысячи рублей. Пятикомнатный премиум-номер площадью в 240 «квадратов» состоит из просторной гостиной, обеденного зала, кабинета, двух спален с мраморными ванными комнатами. Из окон апартаментов открывается панорама Невского проспекта и набережной реки Мойки. Люкс декорирован в петербургских традициях оформления парадных залов мрамором, натуральным деревом и инкрустацией.

Кроме того, к услугам гостей отеля — персональный дворецкий, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, спа-центр, бассейн, сауны, соляная комната, процедурные кабинеты и современный тренажерный зал. В гостинице есть и банный комплекс с бассейном, хаммамом, купелью, «сеновалом», массажным кабинетом и русской парной. Кроме того, в отеле два ресторана, бар и внутренний дворик с европейской кухней.

Пятое место

Пятизвездочная гостиница «Интерконтиненталь» располагается в самом центре столицы, на Тверской улице. За пять минут от нее можно дойти до станции метро или Пушкинской площади. Стоимость королевского люкса «Уланова» с панорамным видом — 499 тысяч 200 рублей за ночь для двоих. Номер площадью 250 квадратных метров с террасой обставлен разнообразной мебелью и техникой, включая посудомоечную машину, и отделан темным деревом и дорогими тканями. В номере есть библиотека, просторная спальня с зеркальной гардеробной, а также ванная, оформленная медовым ониксом с тропическим душем.

К услугам проживающих — круглосуточный тренажерный зал, два ресторана, химчистка, прачечная, спа, массаж, баня, косметические процедуры, салон красоты и персонал со знанием шести языков.

Четвертое место

«Арарат Парк Хаятт Москва» находится на Неглинной улице всего в двух шагах от главных достопримечательностей Москвы: Кремля, Красной площади, Большого театра и собора Василия Блаженного. Отель включает в себя 208 изысканно оформленных номеров, среди которых 29 фешенебельных номеров люкс.

Проживание для двух человек на сутки в президентском люксе обойдется в 532 тысячи 800 рублей. Номер площадью 227 «квадратов» с панорамным видом на Кремль, Большой театр и Государственную думу украшен хрустальными люстрами, резными орнаментами и современными произведениями искусства. В апартаментах есть спальня, гостиная с обеденным столом на восемь человек, кухня, кабинет, ванная комната с отдельной душевой кабиной, ванной-джакузи и сауной.

К услугам отдыхающих в отеле — панорамный бар «Консерватория» с видом на Красную площадь, а также кафе, ресторан и лобби-бар. В гостинице также есть бизнес-центр, оздоровительный центр, крытый бассейн с подогревом, сауна с сухим паром, паровая комната, римская баня и цифровой тренажерный зал.

Посетителям предлагают воспользоваться услугами няни, прачечной и химчисткой, прокатом автомобилей и лимузинов. Для верующих есть даже часовня.

Третье место

Ночь в московском отеле Four Seasons на Охотном Ряду для двоих в премьер-люксе обойдется в 634 тысячи 800 рублей. В эту стоимость входит проживание в номере площадью в 166 квадратных метров, вид из которого открывается на город. В апартаментах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Кроме того, в числе удобств — отдельная гостиная и спальная зона, а также обеденный уголок. Постояльцам предлагается бесплатный доступ в интернет уровня премиум и возможность воспользоваться услугой парковки личного автомобиля на территории отеля. Заплатить за последнее придется 4000 рублей за день.

В отеле три ресторана: гостям подают блюда интернациональной и русской кухонь. Кроме того, постояльцы могут посетить на территории гостиницы самый крупный в городе спа-центр с бассейном. В нем побалуют роскошными масками для лица из «зеленой икры» или скрабом из 24-каратного золота.

В Four Seasons также есть салон красоты и фитнес-центр. Кроме того, отель предлагает отдыхающим посетить персональную экскурсию в Кремль, в ходе которой экскурсовод расскажет историю России. Стоит отметить, что персонал гостиницы говорит на пяти иностранных языках.

Второе место

Отель Four Seasons Lion Palace расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, всего в 300 метрах от Дворцовой площади. К услугам гостей роскошные интерьеры в стиле русского ампира и изысканная кухня. Персонал этой гостиницы говорит на шести иностранных языках. Суточное проживание для двоих в таком месте обойдется в 679 тысяч 320 рублей при размещении в люксе Noble с кроватью размера king size.

Номер занимает площадь 129 квадратных метров. Из окон открывается вид на центр города. В номере есть мини-кухня с кофемашиной, микроволновкой, тостером и холодильником. В ванной комнате оборудована гидромассажная ванна. Конечно, в номере есть телевизор, диван, сейф, гардеробная, рабочий стол и кондиционер.

К услугам постояльцев отеля спа-комплекс с бассейном, прачечная и химчистка, детская игровая комната, присмотр за детьми. В отеле также работают три ресторана и бар. Кроме того, для постояльцев оказывают бизнес-услуги и организовывают семейные развлечения. Как сообщается на сайте Lion Palace, гостиница готова исполнить любой каприз своих гостей.

Первое место

Пятизвездочный отель «Лотте», расположенный на пересечении Нового Арбата и Садового кольца, предлагает гостям 300 номеров и люксов, которые считаются самыми просторными в столице. Королевский люкс с видом на Садовое кольцо на сутки для двоих можно забронировать за один миллион 200 тысяч рублей.

Площадь номера — 490 квадратных метров. В нем есть комната ожидания, стол для переговоров на 14 человек, пуленепробиваемые окна, кабинет и библиотека, а также рабочий стол. Кроме того, в номере располагается зимний сад, сейф и мини-бар. В ванной комнате — два тропических гидромассажных душа, телевизор, туалетные принадлежности BVLGARI и джакузи. Кроме того, в апартаментах есть собственная сауна и кухня. При желании постояльца за ним могут закрепить личного помощника с графиком 24/7 — персонального дворецкого.

К услугам гостей гостиницы бесплатный доступ в бассейн, фитнес-центр и термальный комплекс балийского Mandara Spa: сауна, хаммам, джакузи, шелковая ванна. Кроме того, «Лотте» имеет бесплатную подземную парковку.

Также в гостинице есть три ресторана и два бара, работает бизнес-центр, прачечная, химчистка, салон красоты и пункт обмена валют.