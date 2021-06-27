Антител все больше: кому нужна повторная вакцинация от COVID-19

Серафима Гаврик готова к приему пациентов в павильоне «Здоровая Москва» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Новый штамм коронавируса оказался тяжелее своего китайского предшественника. Врачи советуют обновить прививку, если она была сделана более девяти месяцев назад.

Врачи констатируют: практически все поступающие пациенты — носители индийского штамма коронавирусной инфекции. Дельта, как окрестили очередную мутацию COVID-19, намного опаснее штамма из Уханя — она агрессивнее и тяжелее.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Дельта превалирует в 64 странах, Россия — не исключение.

— При любых симптомах, связанных с температурой, мышечной болью, головной болью, потерей обоняния, необходимо обратиться к врачу и не выходить из дома, чтобы избежать распространения вируса, — предупредила она.

Тем же, кто заботится о здоровье, инфекционисты рекомендуют повторить вакцинацию коронавирусной инфекции, если прививка ставилась осенью или зимой. Действие вакцины в среднем рассчитано на 9–12 месяцев, и обновлять ее придется ежегодно — по аналогии с сезонными прививками от гриппа.

— При этом нет смысла выявлять количество полученных антител, — объясняет аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов. — Вакцина дает надежную защиту от опасной инфекции.

Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов отмечает, что в стационар попадают и пациенты, которые уже переболели коронавирусом и имели большое количество антител.

Врачи отмечают, что проходить вакцинацию при неблагополучной эпидемической обстановке необходимо даже при наличии достаточного количества антител. Сейчас откладывать точно не стоит.

21 июня, в понедельник, в Министерстве здравоохранения страны рассказали о необходимости ревакцинации.

— Индийский штамм быстрее передается, — сказал глава ведомства Михаил Мурашко. — Пока мы не сформируем коллективный иммунитет у населения, необходимы ограничения по количеству людей , контактирующих между собой.

Ревакцинация позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую защиту людей.

Привитым быть выгодно

Городские власти обязали сделать прививку от коронавируса двум третям сотрудников предприятий потребительского рынка и других организаций, работающих с людьми напрямую. О правовой стороне такого решения «Вечерке» рассказал юрист Дмитрий Поздняков.

Вакцинироваться нужно учителям, банковским служащим, врачам и медсестрам, соцработникам, коммунальщикам, транспортникам, сотрудникам массажных и косметических салонов. Полный перечень — в постановлении главного государственного санитарного врача Москвы.

— Конечно, некоторым людям прививку делать нельзя. Если есть медицинские противопоказания, сотрудник сохраняет рабочее место и зарплату, — отметил юрист Дмитрий Поздняков.

Отдельная категория — специалисты, профессия которых не включена в перечень Роспотребнадзора. Их тоже можно обязать привиться на основании Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Он позволяет отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты на время действия указов правительства Москвы и постановления главного государственного санитарного врача.