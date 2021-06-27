Первый винтажный маркет лета прошел в столице

Москвичка Луна Родригез (справа) покупает у Марии Логиновой винтажную яркую чашку с блюдцем в сквере около Музея декоративно-прикладного искусства / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В зеленом сквере около здания Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства в минувшие выходные, 26 и 27 июня, прошел первый и самый крупный винтажный маркет этого лета.

Почти вся территория сквера заставлена столами, гардеробными вешалками на колесах, примерочными кабинами. По дорожкам мимо палаток, изобилующих стильными вещами и аксессуарами в ретростиле, бродят люди, то и дело останавливаясь поглазеть, потрогать или примерить ту или иную находку.

А выбор здесь действительно впечатляет: мужская и женская одежда, обувь, бижутерия от коллекционеров и столичных модниц. Есть и товары для дома в ретростиле, например, посуда, вазы, подсвечники... Ассортимент на любой вкус и кошелек.

— Первый маркет мы провели в 2016 году. Всегда устраиваем их на новых площадках. Важно менять места, удивлять гостей, — рассказала организатор мероприятия Марина Чуйкина. — Всего по всей России сейчас существует около трехсот разных винтажных проектов. Здорово, что маркеты становятся популярными. В Европе они уже давно в тренде, а в нашей стране раньше такого не было.

Свои товары москвичам представили восемьдесят продавцов не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга и Уфы. Из-за пандемии в этом году не смогли приехать коллекционеры из Грузии, Украины и других стран. Однако организаторы надеются, что они смогут привезти свои уникальные коллекционные товары на следующий маркет.

Пополнить гардероб чем-то в духе прошлого столетия в сквер около музея пришла москвичка Ирина Шухмина. Она долго бродила между рядами, выбирая «ту самую» вещицу, пока не заметила французскую брошь 1980-х годов в виде воздушного шара.

— Я увидела ее и влюбилась. С винтажными вещами всегда так: сразу чувствуешь, если это твое. К тому же это украшение сейчас актуально. Лето, хочется куда-нибудь улететь, — говорит Ирина, любуясь приобретением.

Неподалеку свой товар на прилавок выставляет продавец Мария Логинова. Она участвует в маркете уже шестой раз. Однако один и тот же товар девушка не привозит. Коллекции всегда разные.

— Все зависит от меняющихся вкусов и интересов, — отметила Мария. — Раньше мы много путешествовали и привозили что-нибудь эдакое с собой из-за границы. Сейчас пользуемся службами доставки. Но перед заказом продукции обязательно изучаем ее историю. Ведь это самое ценное в винтажных вещах.

Старинные платья и брюки со временем могут портиться. Если вещь с дефектом, починить ее можно было прямо в сквере, рядом с палатками продавцов. Там установили швейную машинку. Мастер за считаные минуты исправит все изъяны.

— Еще до старта маркета мы помогали продавцам подготовить вещи к продаже: меняли фурнитуру, подшивали, лотали дырочки. Но покупатели могут прямо на площадке подточить вещь «под себя»: подшить, удлинить, — сказала дизайнер Марина Герцог.

Маркет завершили показом видеороликов о мероприятиях прошлых лет.