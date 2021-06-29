Как организовать доставку в интернет-магазине

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

У владельцев крупного интернет-бизнеса больше возможностей в организации доставки, вплоть до создания собственной подконтрольной службы. Но магазины малого и среднего масштаба тоже не лишены вариантов четко наладить процесс, избежав возвратов, повреждений товаров, негативных отзывов покупателей.

С чего начать организацию доставки

Перед непосредственной организацией, рекомендуем просчитать риски, связанные с условиями возврата, стоимостью доставки для вас и покупателей, сохранностью посылок и другие подобные. Потратив время в начале, вы избежите проблем в будущем.

Первые шаги в организации доставки товаров клиентам:

• Анализ потребностей ЦА. Определите самый удобный способ получения заказов. Оптимально, если вариантов будет несколько, клиент получит право выбора, не почувствует ограничений;

• Выбор типа доставки. Подумайте, нужны ли пункты самовывоза или уместней нанять курьерскую службу. Ориентируйтесь на желания клиентов, специфику и возможности своего магазина;

• Выбор службы доставки. Изучите предложения разных компаний, сузьте круг до нескольких служб с высоким рейтингом, отзывами. При конечном выборе учитывайте тарифы, географию и сроки доставки, сервис службы поддержки, наличие нужных вам дополнительных услуг.Ошибки организации доставки и способы их избежать

Проблемы с доставкой неизбежно приводят к потере клиентов. Корректная работа, вежливость и доброжелательность курьера — 80 % успеха. Даже безупречная продукция по самой низкой цене не избавят вас от проблем, если доставка опаздывает, сроки переносятся, клиентов не предупреждают предварительным звонком или сообщением, а курьер грубит при встрече.

Типичные ошибки:

1. Непонятные условия на сайте. Четко прописывайте условия доставки, регламент возврата. При оформлении заказа клиент должен понимать, какие есть способы отправки.

2. Ограниченный выбор. Часто владельцы сайтов предлагают только один способ доставки. Клиент, недовольный способом получения товаров, его скоростью или ценой, откажется от заказа.

3. Доставка, не учитывающая специфику товаров. Хрупкая продукция, электроника, стеклянные изделия при неправильной доставке теряют товарный вид, ломаются. Невозможность примерить одежду в момент доставки уменьшает число покупок.

4. Отсутствие обратной связи. Когда клиент не имеет возможности отслеживать посылку, то негативные отзывы неизбежны.

5. Отсутствие выбора условий покупки.

Внимание! Мелкие, неочевидные проблемы приводят к потере клиентов. Проведите для посетителей своего магазина интерактивный опрос «Что вам не нравится при получении заказа». Так вы получите новую полезную информацию, живой отклик, возможность грамотно оптимизировать услугу.

Варианты доставки для интернет-магазинов

Давайте покупателям возможность выбирать удобный способ получения заказов даже на старте развития бизнеса – так вы завоюете лояльность и повысите продажи. Варианты следующие:

• Почта России. Большое территориальное покрытие, невысокие тарифы;

• Свои курьеры. Возможность подбирать персонал, контролировать его работу, но жесткие территориальные ограничения, административные сложности;

• Пункты самовывоза. Возможность экономии для покупателей, но затраты на транспортировку, хранение продукции, аренду помещения;

• Постаматы. Удобство и экономия для покупателей, но ограничение в размерах посылок, географическом покрытии;

• Курьерские службы (КСЕ, Pony Express, Dalli и другие). Возможность полностью или частично делегировать логистику до клиента с приемом наложенных платежей.Как выбрать службу доставки

При выборе партнера отталкивайтесь от следующих нюансов:

• География. Выбирайте службу с развитой сетью. Уточните информацию о тарифах и насколько дорого обойдется доставка клиентам из дальних точек;

• Сроки. Для комфорта предусматриваем возможность получить посылки вечером, по предварительному согласованию;

• Условия. Уточните ограничения по габаритам и весу;

• Тарифы. Выясните, что включено в стоимость: входит ли НДС, доставка до двери, дополнительные услуги.

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