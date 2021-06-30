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Обезьяну, попугая — вот компания какая… Что скрывается за уличными фотосессиями с животными

Ольга Кувыкина, биолог, автор книг о дикой природе, специально для «Вечерней Москвы»

Общество
Обезьяну, попугая — вот компания какая… Что скрывается за уличными фотосессиями с животными
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Под кустом фыркает ежик, выискивая еду. Прохожие с детьми замечают его и достают телефоны. Вдруг один мальчик хватает ежа и тыкает ему пальцем в нос. Мама ребенка смеется…

Каждое лето я считаю важным напоминать горожанам и дачникам о двух опасных заболеваниях, связанных с дикой природой. Клещевой боррелиоз и бешенство. Первое ведет к осложнениям и инвалидности, второе — летальное заболевание, от которого нет лекарств. Клещи «приезжают» во дворы из леса на собаках, ежах и других животных. Иногда ежи переносят бешенство. Здоровое дикое животное, как правило, человека боится. Если еж вялый, а лиса не подпрыгивает от каждого шороха — есть повод задуматься.

На центральных улицах столицы и на городских пляжах ежики, конечно, не бегают, но летом появляются уличные фотографы с животными. Кого только они не предлагают для фотосессий, а самые популярные «звезды» здесь, судя по количеству животных в центре реабилитации, — попугаи, тигрята, совята, обезьяны и удавы.

Обезьяну, попугая — вот компания какая… Что скрывается за уличными фотосессиями с животнымиФото: Общественная организация «Голоса за животных»

Если очень хочется, то можно?

У меня давно сложилось мнение на этот счет, но что думают прохожие? Провожу опрос:

— Опасно! Покусают, заразят чем-нибудь! Лишаи и все такое. Фоткались на пляже и в цирке (на корпоративе) с обезьянками, птицами, питонами. А что в этом такого? Да, и в Москве видели фотографов. А еще с лошадками.

— Откуда в городе дикие животные? Если животное у человека на руках, значит, оно домашнее. Кажется, это незаконно. Надо звонить во всякие «потребнадзоры». Но я не хочу. Это как-то нервно.

— Звонить лучше сразу в полицию по номеру 102. Не стоит бояться, ведь вы помогаете пресечь незаконную коммерческую деятельность.

— Обезьян я считаю самыми опасными в плане переноса «заразы», поскольку они ближе всего к нам по биологическим показателям. И бояться тут нужно отнюдь не лишая (трихофитии). Редко встречаю животных с трихофитией, да и чтобы подхватить от них это заболевание, нужно быть человеком с весьма ослабленным здоровьем.

Ни за что не догадаетесь, что легче легкого подцепить от приматов — туберкулез и вирус герпеса!

Наверняка многие видели сериалы и фильмы, где показывают эпидемии, спровоцированные болезнями обезьян. Так вот. Это — не «страшилки», и диарея — самое малое последствие, которое ждет человека при контакте с больной макакой.

Обезьяну, попугая — вот компания какая… Что скрывается за уличными фотосессиями с животнымиФото: Общественная организация «Голоса за животных»

Обезьяны — наиболее непредсказуемые домашние питомцы и фотомодели.

Так, в одном из парков Израиля живут ручные беличьи обезьянки — саймири. Меня предупредили, что у одной обезьяны проблемы с психикой, но я не знала, у какой. Когда вошла в парк с веточкой винограда, саймири начали бегать по голове и спине, ласково поглаживая меня мягкими пальчиками. Но вдруг одна обезьянка подкралась сзади и прокусила мне локоть до крови!

Для фотосессий, как правило, используют наивных детенышей обезьян, потому что чем старше обезьяна, тем менее привлекательно она выглядит и тем более скверный у нее характер. Чтобы приматы слушались, их бьют. В природе обезьяны поступают друг с другом также, отстаивая свое право на лидерство с помощью физической силы.

Любители «фоточек с обезьянками» не задумываются, куда же деваются подросшие малыши. От них избавляются: усыпляют или сдают в центры реабилитации.

Конечно, и здесь есть исключения. Знаю людей, которые содержат приматов как домашних питомцев и отлично с ними обращаются. При наличии документов тут все законно. С такой обезьянкой можно сфотографироваться, придя к человеку в гости. Но всегда следует держать в памяти случаи недопонимания между человеком и питомцем. Так, в США Чарла Нэш лишилась рук и половины лица, зайдя к своей соседке, содержавшей много лет шимпанзе.

Увы, после взросления и полового созревания характер животных меняется. И обезьяны тут не исключение.

Я никогда не стремилась фотографироваться с обезьянами и другим бы не рекомендовала, но в жарких странах это неизбежно. В Индии, Таиланде и Малайзии макаки окружают туристов и вымогают бананы и печенье. Зазеваешься — лишишься очков или сумки.

Разумеется, как и люди, все приматы очень разные. Огромную симпатию и доверие у меня вызвали краснокнижные носачи. На острове Борнео фермер выкупил участок леса, чтобы сохранить этих красивых животных. В одно и то же время он кормит их фруктами, и за носачами можно понаблюдать, подойти к ним, осторожно присесть рядом и сделать фото.

Обезьяну, попугая — вот компания какая… Что скрывается за уличными фотосессиями с животнымиФото: Общественная организация «Голоса за животных»

Змеи — теплые и добрые

Грешна: у меня много фотографий со змеями, но все они — с выставок специалистов. Например, с экспозиции «Рептилиум».

Это не передвижные шапито, а серьезные выставки, которые проводятся один–два раза в год. Террариумисты привозят своих питомцев и позволяют с ними «пофоткаться». Один день в году животные это выдержат, но каждый день… Представьте, что вас ежедневно пытаются заснять, положив на кого-то или повесив на шею незнакомцу.

Питоны вырастают до гигантского размера, могут стать агрессивными, поэтому для уличных фотосессий чаще используют удава. Удав — отличная змея для новичков. В домашних условиях достигает всего лишь двух метров, согласна питаться не живыми зверушками, а «заморозкой», почти не пахнет, спокойно относится к тисканью и поглаживанию.

Фотосессии в студии, куда привозят на один день удава, пожалуй, этически допустимы, если владелец хорошо заботится о животном, а не сдает его фотографу в аренду на месяц.

Однако известный герпетолог Александр Огнев на известном «змеином» форуме Myreptile.ru говорит так:

— У меня особых восторгов фотографии со змеями не вызывают. По всему миру сотни тысяч «террариумистов» заводят питонов и удавов, не особенно задумываясь, что потом вырастет. Проходит несколько лет, змея вырастает в огромную неинтересную «колбасу», «террариумист» начинает думать, что делать дальше? Продать. Покупают владельцы частных передвижных выставок, уличные фотографы, циркачи. Что, собственно, для змеи означает одно и тоже… Конец. Неминуемый.

Обезьяну, попугая — вот компания какая… Что скрывается за уличными фотосессиями с животнымиФото: Общественная организация «Голоса за животных»

То же самое можно сказать и о тигрятах

— До четырех месяцев тигр — это ребенок, которого не надо ничем «обкалывать», он и так добродушный и игривый, — комментирует Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. — Но что будет дальше, когда «котенок» вырастет? Возить его на корпоративы и водить по улице не получится, содержать дома — накладно. Так взрослые, истощенные большие кошки попадают в центры реабилитации на пожизненное содержание.

Попугаев, разведенных в неволе, а не ввезенных контрабандой, допустимо использовать для фотосессий, но хороший владелец вряд ли захочет подвергать питомца стрессу.

Тема сов еще более неоднозначна: сколько бы ни говорили фотографы о том, что сова выведена в неволе, это ложь. Совят изымают из природы и приручают. Чтобы сова хорошо себя чувствовала, ее необходимо держать в большом вольере и грамотно кормить.

— Пожалуйста, не заводите себе «няшных» зверей, не имея представления об их содержании. Милые и счастливые они у профессионалов, которые жертвуют многими благами своей личной жизни и быта ради таких животных, — говорит клиент ветеринара-орнитолога Марии Маркиной, к которому изможденный, грязный, больной сычик попал из рук человека, не справившегося с уходом.

Пока есть спрос — есть и предложение. Так что не поддавайтесь на уговоры горе-фотографов, если не хотите стать невольными пособниками жестокости. Давайте лучше наблюдать за животными и фотографировать их в естественной среде обитания.

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