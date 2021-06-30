Тимофей Баженов считает, что знание новых схем мошенничества обезопасит россиян

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Раскрыта новая схема обмана в киберпространстве. Интернет-аферисты активно взялись за сайты с бесплатными объявлениями. Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что для безопасности россиян необходимо как можно больше рассказывать о схемах мошенничества.

— Мошенники в переписке бывают столь убедительны, что им верят даже взрослые, опытные люди. Что говорить о людях старшего поколения, детях, инвалидах. Жертвами аферистов часто становятся именно они — самые доверчивые и социально незащищенные слои населения. Нам необходимо срочно принимать законодательные меры, которые помогут обезопасить россиян от кибермошенников, — отметил Тимофей Баженов.

По словам лидера общественного движения, несмотря на то что виды интернет-мошенничества имеются у всех на слуху, на эту удочку продолжают попадаться ни в чем не повинные люди. Простое объявление о продаже личных вещей может стать поводом для обмана. Тимофей Баженов считает, что россиянам необходимо знать как можно больше о новых схемах преступлений, чтобы не попадаться в лапы мошенников.

Одна из новых раскрытых схем обмана заключается в следующем: мошенники дают объявление о продаже, а когда на него откликается потенциальный покупатель, то в процессе переписки они просят жертву провести предварительную оплату или же оплатить услуги по доставке товара. Затем запрашивают реквизиты банковской карты или СМС-код, объясняя это тем, что необходимо завершить процедуру перечисления денег на счет. Или же отправляют электронные адреса фишинговых страниц. Страницы внешне напоминают сайты объявлений. Поэтому люди, не раздумывая, вводят в карточку личные данные. В итоге средства с их личных карт утекают в карманы мошенников.

По словам экспертов Роскачества, наиболее популярными способами, с помощью которых мошенники воруют персональные данные, стали поддельные QR-коды, прием на работу, телефонное мошенничество, фишинговые сайты и вирусные приложения. Узнать подробнее о способах мошенничествах можно на сайте.