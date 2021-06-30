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Служащие тоже люди

Артур Щепанский

Андрей Казаков

Общество
Служащие тоже люди
Фото: Pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Лето в городе всегда одинаково — хоть сегодня, хоть столетие назад. Архивы «Вечерки» подтверждают: в сезоны отдыха 1920-х годов жители хотели на дачу и на пляж. И непременно с комфортом.

Лягушатник для служащих

Еще 22 апреля 1925 года, не дожидаясь по-настоящему летней городской духоты, читатель Ф. Буланов через редакцию «Вечерки» выступил с инициативным предложением по оборудованию пляжей для чиновников и сотрудников офисов, как сказали бы сегодня. «Режим работников умственного труда — до последней степени не гигиеничен, — начал товарищ Буланов. — В течение дня наш служащий проводит 6–8 часов в учреждении, 1–2 часа в пути на службу и обратно и 14 часов в тесной и затхлой атмосфере своей квартирки.

Где уж тут говорить о здоровом режиме?» Далее борец за гигиену и права совслужащих предложил «без особого труда и без особых затрат» создать в столице пляжи, где усталый «офисный планктон» смог бы «размять кости» и поправить здоровье. Зоны отдыха Буланов предложил оборудовать «врачебными кабинетами, гимнастическими приборами, диетическими буфетами, книжными киосками и передвижными читальнями». Ну ни дать ни взять — современный санаторий. Только тренажеров с бесплатным Wi-Fi не хватает.

«Вечерка» сочла предложение читателя перспективным и опубликовала на своих страницах. Это положило начало организации в столице знаменитых пляжных зон: в Парке Горького, на Оленьих прудах в Сокольниках, у водной станции «Динамо» и на набережной у Воробьевых гор. Отдельные пляжи на берегу Москвы–реки функционируют и по сей день.

Бунт дачников

7 июля 1926 года читатель «Вечерки» под ником «Член Моссовета» воскликнул с полосы газеты: «МСПО (Московский союз потребительских обществ. — «МВ»), спаси от мародеров!»Мародерами читатель называл торговцев, летом взвинтивших для дачников цены на основные продукты питания: «В селениях, примыкающих к станции Химки Октябрьской железной дороги, обычно проживают свыше 5000 постоянных жителей, а летом еще много дачников…

Район обслуживается кооперативом Московского Упромторга… многих товаров в этом кооперативе нет, нужно отметить, что и цены на все значительно выше московских. Высокие цены объясняются якобы дороговизной доставки. Это не очень правдоподобно, если принять во внимание, что до Москвы 17 верст... Цены у них «божеские», — жалуется читатель, — хлеб 7–8 копеек за 400 грамм, масло сливочное — 1 рубль 10 копеек (в Москве 82 копейки), сметана — 60 копеек (в Москве 48 копеек) и т.д.».

В то время за порядком в торговле следил как раз МСПО. Читл рассчитывал, что представители организации увидят его письмо на страницах «Вечерки», и не прогадал. Делегация союза совершила рейд по указанным местам, и цены были более-менее приведены в порядок. Только надолго ли — история умалчивает.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Ильяс Басыров, житель ЮЗАО, 40 лет. Вопрос: Москва — это порт пяти морей. А куда в нашем морском городе можно отдать ребенка, чтобы он обучился хождению под парусом?

Ответ редакции «МВ»: Существуют спортивные школы и яхтенные клубы, которые обучают детей хождению под парусом. Среди них: Спортивная школа № 26 по адресу: 1-й Самотечный переулок, 17а; Детско-юношеская школа ЦСК ВМФ на Ленинградском проспекте, 25а; Парусный клуб «Гардемарины», расположенный на Измайловском шоссе, 73ж; Школа ветра в Строгине по адресу: Строгинское шоссе, полуостров на северном берегу Строгинской поймы.

На территории комплекса Московского дворца пионеров на Воробьевых горах существует молодежный клуб «Юнга». Там в рамках дополнительного образования для детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет разработаны специальные программы: курсы «ОФП с элементами морского многоборья», «Парусный спорт. Рулевой открытой воды» и «Основы истории флота и морского дела».

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