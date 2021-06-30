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Елена Сударикова: Невежды мне неинтересны

Артем Чубар

Общество
Елена Сударикова: Невежды мне неинтересны
Фото из личного архива Елены Судариковой

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами профессии делится антрополог Елена Сударикова.

Антрополог Елена Сударикова работает в Дарвиновском музее. Организует выставки, читает лекции, ведет просветительскую работу. И злится, сталкиваясь с агрессивным невежеством. «Вечерка» спросила ее, чем сегодня живут молодые ученые.

— Елена, почему вы решили стать антропологом?

— В десятом классе учитель биологии П. М. Скворцов отправил меня на школьную биологическую олимпиаду при биофаке МГУ. Когда я вошла в это здание, поняла, что сделаю все что угодно ради этой атмосферы, ради того, чтобы быть рядом с этими людьми. И начала готовиться к поступлению по специальности «антропология».

— Что ощущаете, сталкиваясь с невежеством?

— Я, конечно, обычно начинаю злиться в ответ, у меня же нормальный обмен веществ для млекопитающего. Но стараюсь отстраниться как можно быстрее. Воинствующее невежество не хуже любых других концепций. Я взаимодействую только с теми людьми, которые нормально сосуществуют с тем, что вокруг много различных картин мира, и войну с ними не устраивают. К нам в музей приходят люди, которым важно, как мир устроен на самом деле, и они морально готовы к тому, что в чем-то заблуждаются и какие-то точки зрения им предстоит поменять.

— Спорите ли вы с носителями антинаучных идей?

— Никогда. Я вообще спорю только с очень близкими людьми и только с целью договориться о конкретном плане совместных действий.

Елена Сударикова: Невежды мне неинтересныФото из личного архива Елены Судариковой

— Какая тема представляется вам наиболее перспективной?

— Наиболее востребованы генетические исследования. Как древних людей — чтобы понимать нюансы метисации (физическое смешение разных популяций. — «МВ») между разными видами в прошлом, так и современных — чтобы понимать степень нашего разнообразия и подходящие варианты питания или лечения.

— Какой вопрос больше всего интересует вас как ученого?

— Меня волнует, насколько хорошо виды мартышковых приматов различаются по костям. Как музейного работника, который периодически сталкивается с проблемами атрибуции старых экспонатов.

— С чего живут нынче люди науки, с зарплат?

— В основном — да. Но у нас очень дешевые хобби, в советском стиле — книги, лыжи, бег, туризм. Иногда приглашают читать лекции в разных просветительских проектах, но часто это делается бесплатно или за совсем небольшие гонорары.

— Существуют ли варианты монетизировать свои знания?

— Ну, в общем смысле, наняться в любую наукоемкую область — это способ монетизировать свои знания. В более частном — проведение просветительских мероприятий для тех аудиторий, взрослых и детских, кому интересен мир вокруг них, причем не мир людей и их вещей, а мир, где человек лишь крохотная часть происходящего.

— Как предпочитаете перемещаться по городу?

— Пешком и на метро. В наземном транспорте меня укачивает, я почти никогда им не пользуюсь. Люблю станции «Сухаревская», «Волжская» и «Измайловская».

ДОСЬЕ:

Елена Сударикова родилась в Москве. С медалью окончила школу и с красным дипломом — биологический факультет МГУ имени Ломоносова, а потом аспирантуру по специальности «антропология». Автор четырех десятков научно-популярных выставок и программ. Дипломант премии «Лучший молодой специалист в сфере культуры» (2014).

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