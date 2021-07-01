Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первые среди городских газет страны

Александр Кудрявцев

Общество
Первые среди городских газет страны
Таким был первый номер «Вечерней Москвы», вышедший в свет 6 декабря 1923 года / Фото: Архив газеты «Вечерняя Москва»

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем о копии первой полосы самого первого выпуска газеты «Вечерней Москвы» от 6 декабря 1923 года.

В здание в Бумажном проезде редакция «Вечерняя Москва» переехала в 2012 году. Тогда же было принято решение о создании музея газеты. У главного входа, на стене, под стеклом, мы выставили первые полосы всех ключевых номеров издания. И конечно, главным из них стал самый первый выпуск газеты от 6 декабря 1923 года. Именно тогда по решению Московского комитета ВКП(б) как орган Моссовета была создана «ВМ». А первым главным редактором стал ученый и журналист Борис Волин.

— В начале 20-х годов прошлого века, несмотря на разрушенную экономику и денежную систему, государство начинает возрождать систему печати. И она была вертикальной. То есть появляются центральные издания, республиканские, краевые, областные и районные. Городские газеты возникают позже.

И «Вечерняя Москва» становится одной из первых. Потому что столица сама по себе большой город, и здесь больше всего грамотного населения, — сказала заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Ольга Минаева.

Первые выпуски сильно отличались от современных газет. И дело здесь даже не в отсутствии цвета или фотографий. Сразу в глаза бросаются рекламные объявления на первой полосе.

— Это была необходимость. Согласно Новой экономической политике редакции газет перевели на хозрасчет. То есть они сами должны были зарабатывать деньги, а государство лишь выделяло небольшие субсидии, которые покрывали только расходы на печать. Поэтому рекламы было много во всех изданиях того времени. Позже от этой практики ушли, — пояснила Ольга Минаева.

Перед журналистами стояла непростая задача. Городская газета должна быть интересна всем жителям столицы: от рабочих до интеллигенции. И наши коллеги из прошлого блестяще с этим справились. В конце 20-х годов тираж издания в отдельные дни доходил до 170 тысяч экземпляров. А на страницах газеты печатался, например, поэт Владимир Маяковский.

ИСТОРИЯ

С момента своего основания в 1923 году редакция «Вечерней Москвы» не прекратила выпуск газеты ни на один день. Новые номера доходили до москвичей даже в годы Великой Отечественной войны. В 1969 году тираж газеты составлял 550,3 тысячи экземпляров. А в 1980 году «Вечерняя Москва» стала одним из двух изданий, опубликовавших сообщение о смерти поэта и музыканта Владимира Высоцкого.

Читайте также:
история100 лет назадгазета «Вечерняя Москва»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте