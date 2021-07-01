Первые среди городских газет страны

Таким был первый номер «Вечерней Москвы», вышедший в свет 6 декабря 1923 года / Фото: Архив газеты «Вечерняя Москва»

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем о копии первой полосы самого первого выпуска газеты «Вечерней Москвы» от 6 декабря 1923 года.

В здание в Бумажном проезде редакция «Вечерняя Москва» переехала в 2012 году. Тогда же было принято решение о создании музея газеты. У главного входа, на стене, под стеклом, мы выставили первые полосы всех ключевых номеров издания. И конечно, главным из них стал самый первый выпуск газеты от 6 декабря 1923 года. Именно тогда по решению Московского комитета ВКП(б) как орган Моссовета была создана «ВМ». А первым главным редактором стал ученый и журналист Борис Волин.

— В начале 20-х годов прошлого века, несмотря на разрушенную экономику и денежную систему, государство начинает возрождать систему печати. И она была вертикальной. То есть появляются центральные издания, республиканские, краевые, областные и районные. Городские газеты возникают позже.

И «Вечерняя Москва» становится одной из первых. Потому что столица сама по себе большой город, и здесь больше всего грамотного населения, — сказала заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Ольга Минаева.

Первые выпуски сильно отличались от современных газет. И дело здесь даже не в отсутствии цвета или фотографий. Сразу в глаза бросаются рекламные объявления на первой полосе.

— Это была необходимость. Согласно Новой экономической политике редакции газет перевели на хозрасчет. То есть они сами должны были зарабатывать деньги, а государство лишь выделяло небольшие субсидии, которые покрывали только расходы на печать. Поэтому рекламы было много во всех изданиях того времени. Позже от этой практики ушли, — пояснила Ольга Минаева.

Перед журналистами стояла непростая задача. Городская газета должна быть интересна всем жителям столицы: от рабочих до интеллигенции. И наши коллеги из прошлого блестяще с этим справились. В конце 20-х годов тираж издания в отдельные дни доходил до 170 тысяч экземпляров. А на страницах газеты печатался, например, поэт Владимир Маяковский.

ИСТОРИЯ

С момента своего основания в 1923 году редакция «Вечерней Москвы» не прекратила выпуск газеты ни на один день. Новые номера доходили до москвичей даже в годы Великой Отечественной войны. В 1969 году тираж газеты составлял 550,3 тысячи экземпляров. А в 1980 году «Вечерняя Москва» стала одним из двух изданий, опубликовавших сообщение о смерти поэта и музыканта Владимира Высоцкого.