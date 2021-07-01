Владимир Жидкин: Дороги, ведущие к инвестициям

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Создание транспортного каркаса, инженерной инфраструктуры — это не только комфорт для жителей, но и надежный плацдарм для развития высокотехнологичных производств и притока крупных инвестиций. Этот подход на примере ТиНАО «Вечерней Москве» прокомментировал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По статистике, ТиНАО уже восемь лет является одним из самых инвестиционно привлекательных районов России. Объем инвестиций с 2012 года превысил два триллиона рублей, а на новых территориях, по сути, вырос крупный город. Причем на один рубль из казны сегодня приходится свыше 4 рублей внебюджетных инвестиций.

Безусловно, инвестор должен видеть финансовую перспективу. Важная составляющая привлекательности новых территорий — обозначенные Правительством города принципы и приоритеты развития ТиНАО вплоть до 2035 года. Сюда вошли развитие социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Именно эти направления позволяют дальновидным руководителям спрогнозировать векторы строительства недвижимости, развития бизнеса, производства.

Город активно инвестирует в инфраструктурные проекты. На строительство транспортных магистралей израсходовано около 200 миллиардов бюджетных рублей. Сейчас в ТиНАО строят 104 километра дорог и еще 113 километров проектируют.

Только в этом году на присоединенных территориях планируется сдать больше 30 километров дорог. И это не считая участка ЦКАДа, открывающего перспективу строительства 4–5 миллионов квадратных метров разной недвижимости и создания не менее 100 тысяч новых рабочих мест.

Больше 120 миллиардов рублей город вложил в строительство метро на присоединенных территориях.

К уже открытым восьми станциям подземки в ближайшие три года добавятся еще семь: «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино», «Внуково». Параллельно в ТиНАО развивают линии Московских центральных диаметров.

На четвертом диаметре уже открыли три станции — «Крекшино», «Санино», «Мичуринец». В ближайшее время заработают станции «Внуковская» и «Астафьево», к которой сегодня подводят дорогу из Троицка. Если говорить про четвертый диаметр, то уже в 2022 году появятся новые пути: от МКАД до Апрелевки.

Одна из самых динамичных точек роста Новой Москвы — административно-деловой центр (АДЦ) в Коммунарке. В комплексное развитие АДЦ инвестировано 280 миллиардов рублей. Отдача от этих вложений — в крупнейших инфраструктурных объектах: больница, префектура, метро, дороги... Полагаю, что полное завершение этого проекта мы увидим лет через десять. Объемы строительства сопоставимы с застройкой Москва-Сити. Все это показывает, как строительство инфраструктуры дает импульс развитию новых территорий.