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Росгвардия ищет таланты: культурно-спортивный фестиваль помогает показать свои способности

Витория Филатова

Общество
Росгвардия ищет таланты: культурно-спортивный фестиваль помогает показать свои способности
Участники «Открытой Росгвардии» могут показать свои профессиональные навыки / Фото: Пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Подведены предварительные итоги культурно-спортивного фестиваля Центрального округа войск национальной гвардии России «Открытая Росгвардия — 2021». Финалистами стали участники из 18 регионов страны.

Из-за ужесточения ограничительных мер в Москве гала-концерт и награждение победителей в спортивной, культурной и профессиональной части фестиваля отменились. Впрочем, свои награды финалисты все равно получат.

— Участникам, занявшим вторые и третьи места, мы вручаем поздравительную плакетку, а также телевизор или смартфон, — рассказывает подполковник Владимир Оноприйчук, офицер отдела по работе с личным составом. — Первые места отмечаются призовым кубком и ценным подарком.

Художники в погонах

Фестиваль «Открытая Росгвардия» в этом году проводится во второй раз, однако теперь мероприятие приобрело международный статус, что повлияло и на рост числа участников: в этот раз заявки могли подать граждане других государств.

— Также мы расширили число номинаций, добавив изобразительное искусство и фотографию, — поясняет Оноприйчук.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе фестиваля мог любой желающий. А уже потом жюри рассматривало заявки и приглашало участников на отборочные туры в столицу.

— В этом году было подано 230 заявок, а в Москву приехали более 130 человек, — говорит подполковник.

Росгвардия ищет таланты: культурно-спортивный фестиваль помогает показать свои способностиУчастники «Открытой Росгвардии» могут проявить себя в творчестве / Фото: Пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Многие конкурсанты удивили не только сотрудников и военнослужащих Росгвардии, но и жюри, в состав которого входят профессионалы музыкальных и творческих индустрий. Так, например, Владимир Петрович вспоминает акробатку из детской цирковой студии, которая стреляла ногами из лука, стоя на голове.

— А еще было много наших коллег, показавших себя с необычной стороны, — рассказывает Оноприйчук. — Например, один из солдат по призыву оказался битбоксером и очень здорово выступил в этом жанре! А другой наш сотрудник, Сергей Муротов, проявил свой талант художника-графика. Он подготовил цикл портретов известных людей простым карандашом. На каждый портрет уходило по два-три месяца. И большинство его знакомых даже не догадывались о его хобби!

Также в этом году развилось направление бардовской песни. Исполнители присылали видеозаписи своих выступлений, чтобы принять участие в отборочных турах онлайн.

И такой энтузиазм участников превзошел ожидания организаторов, задумывавших фестиваль как популяризацию ведомства через демонстрацию талантов его сотрудников.

— Проведение фестиваля в прошлом году дало возможность талантам из регионов показать себя, что называется, во всей красе.

Так, в Лужниках была собрана ярмарочная экспозиция, где города демонстрировали особенности своих регионов через культуру, историю и гастрономию. На одной площадке Липецк представлял творческие работы жителей региона, а Белгород — выставку «Герои среди нас».

К слову, белгородская выставка настолько понравилась зрителям, что ее идея быстро распространилась и по другим городам страны.

Росгвардия ищет таланты: культурно-спортивный фестиваль помогает показать свои способностиУчастники «Открытой Росгвардии» могут показать свои профессиональные навыки / Фото: Пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Герои среди нас

Фотопроект «Герои среди нас» представляет собой серию портретов современных героев, многие из которых отмечены орденами Мужества и медалями Героев России. Среди них — спасатели, пожарные и врачи.

— Задача этого проекта — показать героев в обычной жизни, а не официально, к чему мы больше привыкли, — объясняет офицер. — Рассказать о том, чем они занимаются и как живут.

Основной темой в этом году стала Великая Отечественная война.

— Кто-то артефакты приготовил, кто-то — истории, а кто-то представил находки, привезенные из поисковых экспедиций, — рассказывает Владимир Оноприйчук. — К сожалению, увидеть все это на фестивале в Москве нам в этом году не удалось. Будем надеяться, что в следующем году фестиваль состоится. А мы сможем наконец увидеть все своими глазами, а не на экране компьютера.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Хотя фестивалю всего три года, впервые подобный смотр талантов в Центральном округе войск Росгвардии прошел еще в 2018 году. Подобное мероприятие провели для сотрудников Росгвардии и членов их семей. Именно тогда зародился набирающий популярность проект «Герои среди нас». Так как предшественник фестиваля собрал много положительных отзывов как зрителей, так и самих участников, это направление было решено развивать дальше.

В результате родился открытый культурно-спортивный фестиваль, объединивший регионы Центрального федерального округа России. В конкурсе около двух десятков номинаций. Помимо творческих способностей участники могут продемонстрировать свои спортивные достижения или профессиональные навыки.

ЦИФРА

360 работ подано на конкурс видеороликов, посвященных юбилею Росгвардии. В числе 19 победителей есть и сотрудники ГУ Росгвардии по Москве.

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