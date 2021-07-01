Детские умные часы становятся умнее и популярнее у родителей

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В Московском регионе все большее число родителей приобретают своим детям умные часы. Таким образом, они не только делают ребенку хороший подарок — в большинство подобных гаджетов вшиты масса полезных функций — голосовые помощники, игры. Но еще с их помощью можно контролировать местонахождение, звонки, удаленно следить за безопасностью своего чада. Особенно актуален этот вопрос в месяцы летних каникул, когда у детей появляется масса свободного времени и родители не всегда могут присматривать за их перемещениями.

Аналитики компании МТС сравнили обезличенные данные и выяснили, что в Москве и Подмосковье число активных детских часов в сети оператора в июне 2021 года было в 2,5 раза больше по сравнению с июнем прошлого года. О росте популярности подобных устройств говорят и продажи. За первое полугодие этого года жители столичного региона приобрели в салонах компании почти на 95 % больше умных часов для детей, чем за аналогичный период в 2020 году.

Как отмечают специалисты МТС, если раньше в моде были довольно простые гаджеты, то сегодня покупатели стали чаще делать выбор в сторону устройств с широким набором возможностей. Четверть всех проданных устройств для детей обладают функцией голосовых помощников. В салонах сети более 80 процентов клиентов приобретают умные часы сразу со специальным тарифным планом. Кстати, цены на эти полезные гаджеты сегодня довольно демократичны.

Росту числа устройств в Сети полностью соответствует общий голосовой трафик детских часов, которыйувеличился в столичном регионе в 2,5 раза. В среднем ребенок общается с родителями с помощью носимых гаджетов 38 минут в месяц.

В Москве больше всего детей носят умные часы в районах с массовой застройкой высотными жилыми зданиями: Южном Бутове, Митине, Раменках и других. В Подмосковье же больше всего детских гаджетов используют в Красногорске, Балашихе и Мытищах.