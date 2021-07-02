Горячий июль — 2021: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

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О том, что ждет представителей разных знаков зодиака на любовном фронте в июле, рассказала ясновидящая Кажетта.

Овен

В вашей любовной жизни, вероятно, произойдут сильные изменения в лучшую сторону. Возможно, вы начнете получать больше от ресурсов своего партнера. В жизни последнего произойдут непредвиденные обстоятельства, которые наверняка заставят его посмотреть на вас другими глазами, а вас обоих — улыбнуться. Для Овнов настало время обрести тот тип отношений, который сочетает их потребность в любви со стремлением к индивидуализации.

Телец

Вы официально выиграли джекпот в делах сердечных. У вас будет необычайная космическая поддержка, благодаря которой вы сможете вызвать к себе расположение кого-то, кого вы любите. Если вы одиноки, Вселенная собирается предоставить вам несколько возможностей встретиться с кем-то особенным. Вы непременно встретите август, зная, что кто-то вас действительно любит.

Близнецы

На протяжении большей части этого месяца вы будете чувствовать себя звездой романтического фильма. Если вы одиноки, ожидайте серьезных возможностей встретить свою любовь начиная с 19 июля. Вы можете быть уверены, что в этот период у вас будет лучший секс, подобного которому у вас не было в течение многих лет. Если же июль вы все-таки проведете в одиночестве, то наверняка эта ситуация изменится в первых числах августа.

Рак

В этом месяце одни из самых благоприятных космических индикаторов истинной любви, с точки зрения астрологии, проявятся в вашей жизни. Продлится это достаточно долго, поэтому не думайте, что все эти прекрасные изменения уготованы вам только на июль. Тем не менее следует постараться что-то улучшить уже в этом месяце. Откройте свое сердце, чтобы встретить любовь.

Лев

Общение между вами и вашей второй половинкой, безусловно, будет оживленным в этом месяце. Ожидайте более горячих дискуссий, а также жизненно важных решений, которые произойдут в вашей совместной жизни. Если вы одиноки, лучшее время для романтики в этом сезоне выпадает на период с 1–2 по 24 июля. Венера движется через ваш сектор любви, и вы можете легко встретить кого-то, кто способен захватить ваше сердце. Если вы уже не одиноки — ожидайте особой романтической искры, которая вспыхнет между вами и вашим партнером.

Дева

Много интересных возможностей выпадет вам в начале месяца. Планеты в вашем знаке не только помогают вам быть более чувственными и романтичными, но также поддерживают ваш имидж в глазах других людей, которые все больше влюбляются в вас. Ваш магнетизм достигнет пика 5 июля. Ожидайте повышение романтического интереса в свою сторону.

Весы

В этом месяце вас ожидает много интересных событий в сфере любви и отношений. Причина, по которой отношения в июле развиваются так стремительно, связана с несколькими небесными событиями, в том числе с транзитом Венеры и влиянием новолуния. Эти астрологические аспекты придают вам дополнительный магнетизм и красоту. Месяц сулит вам новые отношения, если вы еще одиноки.

Скорпион

Вы действительно вступаете в золотой период своей жизни — тот, который непременно распространится и на дела сердечные. Все начнется 10 июля, и вплоть до 8 августа года вы будете иметь замечательную поддержку в сфере любви и отношений. Венера также окажет влияние на представителей знака, добавив уверенности и красоты в вашу ауру. 13 июля вы можете ожидать наиболее счастливого дня в плане любви.

Фото: предоставлено Кажеттой

Стрелец

Если в последнее время ваше сердце чувствует себя одиноким, то все, что вам нужно сделать, — это принять больше приглашений от друзей на встречи и другие мероприятия. После 19 июля вы можете оказаться в компании новых людей, среди которых может быть и ваша потенциальная любовь. В период с 19 июля по 7 августа вам выпадет шанс встретить любовь с помощью друга или даже в его лице.

Козерог

В этом месяце друзья будут приносить вам пользу множеством способов. Если вам нужна поддержка в романтической сфере, обращайтесь именно к проверенным друзьям. Они помогут вам правильным советом или даже познакомят вас с кем-то потенциально интересным. Вы можете найти любовь своей жизни через дружеское знакомство. Но с большей вероятностью это может произойти на вечеринке или другом общественном мероприятии, так что чаще выбирайтесь из дома.

Водолей

В течение большей части этого месяца ваша любовная жизнь будет напоминать комедию. Но не отчаивайтесь — это ни к чему плачевному не приведет. На самом деле, похоже, вы полностью сосредоточены на ослепительных карьерных возможностях, которые начнут появляться после 10 июля. Вам совсем не до романтики. Вы будете так заняты, поднимаясь по карьерной лестнице, что сами придете к выводу о том, что сейчас романтика просто должна отойти на задний план.

Рыбы

Вы будете наслаждаться незабываемым днем ​​5 июля, когда Венера и Марс окажут особое влияние на ваш знак. Несколько дней после окажутся очень запоминающимися для вас, так что не тратьте их впустую. Если вы уже состоите в паре, в этот период у вас появится возможность порадоваться успехам своей второй половинки и построить совместные планы на ближайшее будущее.