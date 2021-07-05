Эфир в помощь дачнику

Фото: Наталья Феоктисова, Вечерняя Москва

Дачник в России — целый образ жизни. Он все время стремится к совершенству. И его помощником в достижении этих целей становится обычный телевизор со специальными телепрограммами. Рассказываем, какие передачи подскажут, как лучше обустроить дом и дачу и собрать с огорода большой урожай.

Телеканал «Усадьба» посвящен жизни за городом со всеми ее возможностями. Программы будут полезны и новичку, и огороднику с большим стажем. «Огород круглый год» поможет лучше заботиться об огородных и садовых культурах. Для садоводов будут полезны программы «Цветники», «Сад своими руками» или «Возрождение сада», посвященные ландшафтному дизайну и организации пространства на загородных участках. Есть передачи о том, как переработать и использовать дары земли: готовка, флористика, фитокосметика.

Канал «Бобер» поможет не только урожай вырастить, но и садовую дорожку уложить, и мансарду обновить, и беседку построить. Даже начинающий дачник поверит в свои силы! «Дачные феи» рассказывают о разных подходах к любой задаче, вы можете выбирать тот, который вам ближе. Программы «Фазенда» и «Моя счастливая дача» — помогут обустроить загородный дом, сделать пространство более функциональным, ремонт — недорогим, а дом — уютным.

Лучше организовать пространство загородного дома поможет программа «Дачный ответ» на канале «НТВ.Стиль». Она о том, что можно придумать на даче и как это реализовать экономно. Сад, печи, дома, мансарды, детские зоны — есть программы на любую тематику. Канал обычно запускает их в ротацию по субботам.

Канал «Загородная жизнь» — для тех, кто за городом надолго. Тут идут циклы программ про земледелие, животноводство, строительство, обустройство дома и сада. Программа «Загородные премудрости» поможет облагородить сад. «Садовый рай» расскажет, как сделать из любого пустыря цветущий уголок, «Ландшафтные хитрости» — про возможности растений и камней, о которых вы не подозревали.

О том, как загородная жизнь устроена в зарубежных странах, расскажет канал HGTV (Home&Garden TV). Большинство программ посвящено переделкам старых или мало функциональных домов: «Несносный ремонт», «Спасение ветхих зданий», «Охотники за международной недвижимостью». Героям сюжетов нужно в определенных условиях — временных, материальных, национальных — переделать дом под себя. И хотя не все рассказы актуальны для наших реалий, на канале есть чему поучится: планированию ресурсов и времени. Канал дает не только практические советы, но и переосмысление отношения к выгоде, оседлости, возможностям адаптации в разных условиях и т. п.

«Дачные» каналы доступны в основных пакетах большинства спутниковых операторов. Можно найти предложения спутникового телевидения в комплекте с мобильным интернетом или голосовой связь, как, например, «Спутниковое ТВ» МТС, что, несомненно, удобно дачникам. Ведь, занимаясь дачей, важно чувствовать себя комфортно, не меняя привычного ритма жизни и в полной мере отдавая себя любимому саду и дому.