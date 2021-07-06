И почтальоны сыты, и марки целы

Операционный зал Московского почтамта, 1952 год / Фото: Pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Век тому назад жители Москвы сталкивались с очень похожими на современные проблемами. Здесь и путаная система подачи документов в вуз, и не менее путаная работа почтовых служб и сервисов доставки.

Почтовый ящик № 669

Столетие назад, задолго до появления первых интернет-магазинов и быстрой доставки заказов, жители столицы испытывали на прочность работу почтальонов. В номере «Вечерки» от 27 июля 1926 года было напечатано «Спешное письмо». Его прислала в редакцию читательница под псевдонимом «Игла». Она самостоятельно поставила эксперимент, чтобы проверить расторопность почты и оправданность ее достаточно высоких тарифов: «В пятницу, 16-го июля, в 7 часов вечера, на почтамте было сдано письмо спешной почтой в г. Орехово-Зуево, которое было доставлено по адресу в 1 час дня в понедельник 19-го июля (оно шло 66 часов).

Простая же открытка, посланная из Орехово-Зуева в Москву, пришла через сутки. Цена первого отправления (спешного) — 70 копеек, а второго — 3 копейки. Что скажет на это почтамт или орехово-зуевская почта?» Конечно, после публикации в газете служба связи сказала, что исправит ситуацию и проведет внутреннюю проверку.

Тут же на страницах «ВМ» развернулась другая баталия с участием почты. Пожелавший остаться неизвестным коллекционер марок 15 июля 1925 года со страниц «ВМ», в заметке, озаглавленной «Почтовый ящик № 669», рассказал о том, как был обманут Всероссийским обществом филателистов, располагавшимся именно под абонентским ящиком № 669.

Началось с того, что анонимный любитель марок прочел в журнале объявление, что общество в ответ на полученное письмо с двумя непогашенными марками внутри направляет отправителю свой каталог. «Марки я аккуратнейшим образом вложил в конверт. До сих пор (спустя полтора месяца) ответа не получил». Неужто орудуют мошенники? В ответ редакция провела собственное расследование и, связавшись с почтой и обществом филателистов, разобралась с этим казусом.

В итоге в газете был напечатан следующий ответ: «Выяснилось, что в единичных случаях, когда это (не высылка каталога марок) могло иметь место — вина лежит не на обществе, а на отправителях писем, не приславших точного (обратного) адреса». Таким образом, «Вечерка» помогла не только почте и обществу филателистов сберечь свое доброе имя, но и анонимному коллекционеру марок получить столь желанный ему каталог.

Поборы с бедных абитуриентов

В преддверии вступительной кампании 1926 года в номере «Вечерней Москвы» от 16 июля был напечатан сигнал от читательницы с инициалами «Т. В.». Она сообщала о неправомерных вступительных сборах в некоторых столичных вузах.

Кое-где у абитуриентов требовали нотариально заверенные анкеты и документы, что обходилось поступающему в кругленькую сумму — по 1 рублю за каждый лист. «В Высшем техническом училище почему-то за проверочные испытания с поступающих берут по 3 рубля». Рабочей молодежи, да еще в послереволюционной России, такие траты были не под силу.

Но благодаря публикации в «Вечерке» к проблеме удалось привлечь внимание и значительно сократить сборы.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы и предложения на почту vecher@vm.ru,и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Елизавета Фомина, жительница СВАО, 38 лет. Вопрос: Сейчас очень популярны такие детские игрушки, как слаймы. Они представляют собой густую разноцветную массу, которую дети мнут в руках и перемешивают. Бывает, что ребенок оставляет слайм на диване или на сиденье машины. Тогда слайм растекается и прилипает к ткани. Удалить его становится очень проблематично. Что в таком случае делать?

Ответ редакции «МВ»: Когда слайм пролежал на ткани долго и вам сразу не удалось его обнаружить и снять с поверхности, придется воспользоваться щетками, губками и дополнительными чистящими средствами.

Если слайм пролежал на ткани день, два, неделю или даже месяц, сначала надо руками снять его основную часть, просто оторвав его оттуда. А затем размягчить ту часть игрушки, которая прилипла и присохла к ткани.В этом лучше всего помогает, как ни странно, мицеллярная вода — жидкость для снятия косметики. Ею надо обильно полить сами остатки слайма и поверхность вокруг него, а затем удалить все с помощью губки.