Москва развивает бизнес по другим правилам

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице активно развивается инновационный ретейл. Чтобы поддержать это начинание, оператор мобильной связи Tele2 выступит партнером всероссийского конкурса для предпринимателей, организованного компанией ADG group при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Оператор представит собственную номинацию «Бизнес по другим правилам» для владельцев своего дела в сфере инновационного ретейла. Победителя ждет грант в размере миллиона рублей.

Оператор развивает программы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя этой категории предпринимателей качественный продукт и обеспечивая рост выручки в сегменте. Так, оператор присоединился к инициативе ADG group, которая перестраивает устаревшие московские кинотеатры в районные центры «Место встречи», и стал партнером всероссийского конкурса для предпринимателей.

Для участия бизнесменам необходимо оставить заявку на официальном сайте конкурса до 29 августа 2021 года. Проект должен отвечать ряду критериев: необходимо иметь действующий бизнес, существующий не менее шести месяцев, с потенциальным товарооборотом от 10 до 16 миллионов рублей в год. Следующим этапом станут подготовка презентации и съемка трехминутного ролика о том, почему именно этот проект должен быть реализован в районах столицы.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2021 года. Помимо оказания финансовой поддержки, оператор привнесет в философию конкурса идею «других правил». Вместе с участниками компания переосмыслит стереотипы о ведении бизнеса, представив собственные антикризисные практики и стратегические решения для повышения прибыльности в современных реалиях. Так, на онлайн-платформе конкурса будет запущена постоянная рубрика оператора — каждый зарегистрированный пользователь сможет бесплатно подключиться к образовательному контенту.

Наталья Тимощук, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2, рассказывает:

— Площадка конкурса позволяет нам вступить в открытый диалог с владельцами малого и среднего бизнеса и предоставить им возможность кратно увеличить свои количественные и качественные показатели. Создание бизнес-сообщества позволит собственникам взглянуть на свой проект под другим углом, воспользоваться находками крупных игроков рынка. При этом мы можем уверенно заявить, что такое партнерство будет одинаково эффективно как для участников конкурса, так и для нашей компании в целом. Так, мы продолжим использовать проактивный подход в работе с предпринимателями, что позволит нам настраивать продуктовое предложение в соответствии с ожиданиями бизнеса.

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, добавляет:

— Одним из инструментов развития инфраструктуры городских районов является именно локальный бизнес. Специально для удобства бизнесменов во всех округах Москвы работают центры услуг для бизнеса, где можно получить консультационную поддержку по вопросам создания и ведения своего дела.