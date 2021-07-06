Молодежь и государство настраиваются на диалог

Москвичи Юрий Ляпунов, Полина Федотова, Анна Конорева и Юлия Жилина (слева направо) стали участниками новой смены на форуме «Территория смыслов» / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

6 июля на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» стартовал первый рабочий день смены «Голос поколения». Учиться новому приехали более 40 москвичей.

Несмотря на эпидемиологические ограничения — прививки и ПЦР-тесты для всех, обязательное ношение масок и небольшое количество людей на площадке, — организаторы сделали все, чтобы погрузить участников в атмосферу знаний, смыслов, товарищества и добра.

— В этом году мы проведем пять смен, среди которых две совершенно новые: «Голос поколения» и «Работать в России». В обоих случаях это вызов и для нас, и для ребят, и мы надеемся, что подготовили интересную и насыщенную программу, — сказал программный директор форума Матвей Навдаев.

Смена для молодых людей по-настоящему насыщенная: командно-деловые игры, дискуссионный клуб, мастер-классы и другие творческие задания, направленные на развитие навыков, которые помогут ребятам в будущем. А еще — панельные встречи с лидерами мнений и полезные знакомства.

— Для плодотворной работы в будущем мне хотелось бы найти еще больше нужных людей и единомышленников. Поэтому я подала заявку на участие в форуме, — рассказала руководитель московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анна Конорева.

Девушка уверена: среди 350 участников (42 из которых москвичи) она точно найдет здесь тех, кто может быть полезен волонтерам, и сможет узнать, к каким проектам добровольцы смогут присоединиться.

Такие же мотивы у руководителя волонтерского отряда Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Юлии Жилиной. Она приехала на форум, чтобы получить новые знания, которые можно будет применить в работе со студентами.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева согласна, что именно за учениками вузов и колледжей будущее.

— У нас очень большое количество талантливых, умных и интересных ребят, которые могут становиться лидерами общественного мнения. Нам нужно их выявлять, рассказывать их вдохновляющие истории, — отметила Ксения Разуваева.

Для молодых людей очень важно мнение сверстников. Поэтому, по словам советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антона Тицкого, важно строить работу с новым поколением на открытости.

— Необходимо работать над преемственностью и охватывать новые сферы. Ничего для молодежи не должно делаться без ее участия, — уверен Антон Тицкий.

Форум только стартовал, но самые активные участники уже успели рассказать о своих предложениях. Среди них — Юрий Ляпунов, студент столичного университета, и советник вице-президента Московской ассоциации предпринимателей по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

— Мы по своему опыту знаем, что людям от 14 до 18 лет интересна эта сфера. Хотелось бы, чтобы дети со школьной скамьи знали, что ОПК — это не только производство танков и запуск ракет, но весьма обширный спектр работы. Также IT-безопасность и перевод экономики на гражданский сектор. И мы бы хотели, чтобы это нашло свое место в молодежной политике страны, — пояснил Юрий Ляпунов.

Образовательная смена продлится до 11 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Красноруцкий, председатель российского союза молодежи:

— Молодежная политика в нашей стране постоянно меняется, становится все более креативной. Но нам очень не хватает системности. Четкие поставленные цели, конкретные задачи, показатели. Тогда каждый человек будет понимать, где он хочет реализовываться. Необходимо уходить в муниципалитеты и малые города. А еще выстраивать системный диалог между властями и организациями. Надеюсь, он наладится здесь.