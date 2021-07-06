Золото Трои: ученые исследуют уникальную коллекцию

Заведующий отделом искусства и археологии Античного мира ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков выступает на презентации проекта / Фото: Антон Балыков / Вечерняя Москва

К изучению коллекции Генриха Шлимана приступили в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Впервые уникальные предметы исследуют самыми современными научными методами.

В ГМИИ имени Пушкина хранится 259 предметов из коллекции, собранной немецким археологом Генрихом Шлиманом. Они относятся к 13 кладам, обнаруженным при раскопках древнего города Троя в период с 1871 по 1890 год.

На первом этапе проекта специалисты изучат 65 экспонатов. В основном речь о сосудах, антропоморфных фигурках, ювелирных украшениях. Среди них памятник эпохи ранней бронзы — малая диадема с большим количеством деталей. Была ли она головным убором знатной женщины или частью погребального инвентаря, возможно, выяснят в ходе исследования.

Работа поделена на несколько этапов. До конца июля ученые проведут макросъемку с помощью цифровых микроскопов высокого разрешения, а также фотофиксацию исследования.

— Увеличение позволяет увидеть, как паяли, соединяли элементы, ответить на другие технические вопросы, — рассказал Владимир Толстиков, руководитель проекта, заведующий отделом искусства и археологии Античного мира музея. — В сентябре приступим к следующему этапу — определению состава металла. Это поможет уточнить, из каких месторождений поступало золото в Трою II, какие экономические связи она имела, и ответить на многие другие вопросы.

Троя II — поселение, расположенное в древности на холме Гиссарлык примерно на 1200 лет раньше событий, описанных Гомером. Город, воспетый в поэмах, тоже находился здесь. Ученые обозначают его как Троя VI и Троя VII в соответствии с археологическим слоем.

— Раньше у нас не было возможности изучать эти предметы с помощью современных методов, — отмечает Владимир Толстиков. — Мы измеряли экспонаты штангенциркулем, линейкой, записывали размеры. Сегодня мы располагаем совершенно другими научными возможностями. В нашем распоряжении электронные микроскопы, спектрометры, позволяющие с высокой точностью установить состав металла.

Когда информация будет накоплена и обработана, специалисты ГМИИ им. Пушкина планируют привлечь зарубежных коллег. С результатами работы ученых можно будет ознакомиться на сайте проекта. Ведь задача музея — не только сохранять и изучать предметы, но и просвещать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Бородин, заведующий отделом реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина:

— Проект рассчитан ориентировочно на 3 года. Исследуемые предметы изготовлены из золота, имеют хорошую сохранность. Реставрации не предполагается, но не исключено, что в ходе изучения коллекции обнаружим какие-то дефекты. Главное, чего мы ждем от проекта, — получить интересную информацию, которая позволит приоткрыть тайну создания уникальных предметов.