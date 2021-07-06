Столичные семейные центры предлагают детям во время каникул провести досуг максимально познавательно и интересно

Москвичка Светлана Кузовлева вместе со своей 12-летней дочерью Полиной держат в руках рисунки, которые девочка нарисовала на летних онлайн-занятиях семейного центра «Западное Дегунино» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 6 июля, в семейных центрах Департамента труда и соцзащиты населения стартовали летние мероприятия. «Вечерняя Москва» узнала, как город помогает организовать досуг семей с детьми.

Летний период — время, когда дети свободны от учебы и предоставлены по большей мере самим себе. Ведь их родители работают и не могут весь день посвящать ребятам. На помощь в этой ситуации приходят столичные семейные центры.

— В нашем учреждении особое внимание уделяется летнему периоду — мероприятия, предлагаемые детям, тщательно прорабатываются, чтобы на выходе мы получили интересный, привлекательный и, что самое главное, креативный продукт, — отметила директор семейного центра «Западное Дегунино» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Русавская.

По ее словам, основная задача сотрудников центра — не допустить того, чтобы дети находились без дела целый день.

— Наши мероприятия носят самый разнообразный характер — это и познавательные викторины, и творческие мастер-классы, и интерактивные тренинги, в которых с каждым годом принимает участие все большее количество ребят, — поделилась она.

При этом пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, не ставит каких-либо ограничительных рамок в их работе.

— Мы успешно адаптировали все наши программы в дистанционный формат, — сказала Наталья Русавская. — Ребята могут получить познавательный и развлекательный материал там, где им удобно — дома или даже на даче. А то, что он есть в записи, дает детям возможность стать участниками наших мероприятий в абсолютно любое удобное для них время.

Активности семейного центра «Западное Дегунино» выстроены так, чтобы летом дети могли не только расширить свой кругозор, но и приобрести максимум полезных навыков.

— Индивидуальный подход нашей работы способствует поддержанию теплой атмосферы внутри групп ребят. Мы всегда рады видеть новых участников! — отметила Наталья Русавская.

Активное участие в мероприятиях этого семейного центра принимает 12-летняя Полина Кузовлева. Лето ее семья проводит в городе, поэтому активности для нее особенно актуальны. Девочка занимается рисованием под руководством психолога, присоединяется к онлайн-викторинам и творческим мастер-классам, очень любит создавать вещи своими руками, а благодаря конференциям в Zoom может творить свои шедевры прямо дома.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

— Хочу сказать большое спасибо центру за такую насыщенную программу мероприятий, — поделилась мама девочки Светлана Кузовлева. — И онлайн-формат нисколько не портит качество проводимых тренингов. Более того, это даже гораздо удобнее, поскольку можно посмотреть занятие даже несколько раз, если есть необходимость закрепить полученный от преподавателей материал.

Младший брат Полины, 6-летний Владимир, также как и сестра, занимается дистанционно по программам центра. Например, благодаря проекту «Сказки на ночь» он уже познакомился с несколькими аудиозаписями замечательных произведений, которые созданы детскими писателями.

— Мы каждый раз всей семьей с нетерпением ждем новых мероприятий семейного центра, ведь они вносят большое разнообразие в жизнь наших детей, помогают им полноценно развиваться, изучать окружающий мир, — считает Светлана Кузовлева. — Особенно радует, что занятия проводятся и в летний период. Уходя на работу, я знаю, что Полина и Владимир заняты полезным делом.

КСТАТИ

Учреждения дополнительного образования на лето подготовили множество интересных и развивающих мастер-классов, вебинаров и других онлайн-мероприятий. На специальном портале «Дом онлайн», где собраны все активности, дети могут подобрать себе художественные, естественно-научные и социально-педагогические программы, испытать себя в техническом творчестве и даже поучаствовать в физкультурно-спортивных событиях и туризме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, министр Правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения:

— Поддержка московских семей — одно из основных направлений нашей работы. Стараемся делать все возможное, чтобы получение услуг в семейных центрах столицы становилось все более удобным, а главное, доступным и интересным для семей с детьми. В семейных центрах большой акцент делается на работу с детьми и подростками. Созданы подростковые клубы, где организованы занятия по разным направлениям: развитие интеллекта, коммуникативных навыков, психологическая поддержка, волонтерство, овладение основами медиации.