Иван Купала — 2021: традиции, приметы и магические обряды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Старинный праздник Ивана Купалы у восточных славян было принято отмечать в ночь с 6 на 7 июля. В это время проводили магические обряды, гадали на любовь и даже искали клад. О том, что известно о празднике, почему большинство его традиций не сохранилось и какие приметы он таит, — в материале «ВМ».

История и традиции

Много лет назад день Ивана Купалы также называли праздником летнего солнцестояния. Именно поэтому у славян сохранилось множество традиций, связанных с солнцем: разжигание костров и хороводы. Немного позже, согласно христианским традициям, 7 июля было принято отмечать день Иоанна Крестителя (Предтечи). Этого святого считали пророком и ближайшим предшественником Христа. Так Иван Купала стал соединением христианского и языческого праздников. Хотя второго в нем все же больше из-за множества ритуалов и обрядов.

Праздник Ивана Купалы связан со стихиями огня и воды, а также с силами трав. Люди верили, что именно в этот период растения обладают особой целительной силой. Поэтому на Ивана Купалу славяне делали из трав обереги. Девушки также изготавливали венки и украшали деревья лентами, цветами и фруктами.

Еще было принято купаться, посещать баню. Считалось, что так можно очиститься от грехов и оздоровиться. Несмотря на это, к водным процедурам относились осторожно. Ведь, согласно поверьям, на Ивана Купалу в водоемах можно было встретить разную нечисть — леших, русалок. Очищающим считался и купальский огонь. Поэтому, чтобы уберечь себя от встреч с русалками и от всех болезней, прыгали через костер.

«Осовременивание» Ивана Купалы

Как пояснила этнограф, завотделом научных исследований Центра русского фольклора Варвара Добровольская, праздник Ивана Купалы не характерен для русской традиции, а больше является украинским. По словам специалиста, в России его называли Иваном Травником.

— Этот праздник связан со сбором трав. Существуют и магические обряды с поиском клада. Искали цветущий папоротник, и, если находили, считалось, что он поможет и клад отыскать. На нем гадали. Например, девушки собирали семь разных цветков, укладывали под подушку, спали на этом. Считалось, что так ночью они увидят во сне жениха, — рассказала собеседница «ВМ».

По словам этнографа, на этот период еще попадают Петров день (12 июля) и день Аграфены Купальницы (6 июля), но в русской культуре все слилось в некое единое празднество — Иван Купала. Как добавила Добровольская, сейчас этот праздник любят неоязычники. Он ничем не подкреплен в светской жизни, чтобы стать традиционным, уверена специалист.

Запреты и приметы

Раньше до дня Ивана Купалы запрещалось есть вишню. Купаться в этот праздник тоже можно было не всем. Например, находиться у воды запрещалось пожилым людям, детям и беременным. Также было нельзя ссориться на Ивана Купалу, отказывать в помощи нуждающимся и сквернословить.

В этот день существовало и немало примет. Например, если в купальскую ночь небо было звездным, а утром наблюдалось много росы — урожая стоит ожидать богатого. Идет дождь на Ивана Купалу — лето будет засушливым и жарким. Также люди верили, что все появившиеся светлячки в этот день — души умерших людей.

Некоторые поверья были, конечно, связаны с венками из трав. Такой сплетенный аксессуар незамужние девушки запускали по воде в ночь Ивана Купалу. Если венок плыл по водной глади — к замужеству в этом году. Кружился на месте или тонул — не стать девушке невестой в ближайшие месяцы.