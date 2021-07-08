Реклама на билбордах: проигнорировать не получится

Фото: «Вечерняя Москва»

Реклама на билборде не прерывает показ фильма или музыкальный эфир на радиоволне, чем заслуживает высокую лояльность аудитории. Одновременно такой вид наружной рекламы имеет большой охват и является одним из самых заметных. Эти существенные достоинства компенсируют те малые недоставки, которые характерны для этой и любой другой наружной рекламы: малоэффективный таргетинг и недостаточная гибкость. Хотя с последним параметром рекламные агентства усиленно работают. Сегодня в Москве можно забронировать рекламный билборд на срок от трех дней и гибко подстраиваться, например, под меняющуюся дорожную обстановку.

Не отвлекает, но привлекает

Реклама в Москве на билбордах подходит для самой широкой группы товаров и услуг. Даже компании, которые имеют огромные возможности взаимодействовать с пользователями в онлайне, используют наружную рекламу для привлечения целевой аудитории. Для размещения билбордов выбирают локации рядом с транспортными развязками и узлами, на оживленных магистралях, на светофорах возле пешеходных переходов через многополосную дорогу, в местах массового скопления людей.

В том, что рекламу на билборде заметят, можно не сомневаться, но сработает она или нет, будет зависеть от подачи. Если реклама рассчитана на автомобилистов и пассажиров транспорта, то на баннере размещают емкие слоганы и заголовки, простые и понятные образы. На оживлённой проезжей части у билборда будет 3-5 секунд, чтобы привлечь внимание. Такая реклама служит для повышения узнаваемости бренда, для информирования об акциях, дополнением к текущей рекламной компании.

Чтобы рекламный образ запомнился аудитории, в городе должно быть много билбордов в рамках одной рекламной кампании. Это еще одна особенность этого рекламного канала: одного билборда никогда недостаточно.

Билборд показывает, а не рассказывает. Рекламщики предлагают провести следующий эксперимент перед размещение рекламы на билборде: поместите макет на визитку и оцените его на расстоянии вытянутой руки. Если какие-то детали картинки теряются, макет требует доработки.

Цифровая реклама на городских улицах

В Москве сегодня активно развивается сеть цифровых видеоэкранов. Рекламным агентствам цифровые билборды позволяют увеличить число рекламных поверхностей: на одном экране могут транслироваться по 5-10 секунд ролики 10-12 рекламодателей. Это удобный рекламный канал для малого и среднего бизнеса. В этом году именно цифровые рекламные конструкции обеспечат рост рынка наружной рекламы после его снижения в 2020 году из-за локдауна.

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