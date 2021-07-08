Перепады температур приводят к простуде

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 8 июля, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, как жара влияет на наше здоровье.

— Андрей Александрович, жара может обострить хронические заболевания?

— При жаре организму человека сложно работать в обычном режиме. Он вынужден предпринимать защитные меры для охлаждения. Если человек здоров, то он легче переносит изменение погоды. Люди же, у которых присутствуют хронические заболевания, имеют риски обострений этих заболеваний.

— А чем опасна высокая температура воздуха?

— Обезвоживанием организма, перегревом, что может вызвать тепловой или солнечный удар, простудами, вызванными перепадами температур. Также, как показывает опыт 2010 года, когда в Москве последний раз была аномальная жара, такая погода увеличивает риск обострений хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, бронхолегочные, ЖКТ, а также заболеваний нервной системы и другие.

— Кто в особой группе риска?

— В группе риска находятся люди, имеющие хронические заболевания, пожилые и с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний. В особую группу я бы выделил болеющих коронавирусом. Коронавирус — опасное заболевание с риском серьезных осложнений. Жара — большой дополнительный стресс, который усугубляет состояние больного. Поэтому заболевшим коронавирусом особенно важно в помещении поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха, пить больше жидкости. Чтобы не допускать таких рисков, я советую как можно скорее вакцинироваться. Ну а в целом в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении на жаре.

— Андрей Александрович, что еще происходит в организме при жаре?

— В жаркую погоду организм работает на пределе, пытаясь адаптироваться. Кроме того, быстро теряет жидкость. Влага спешно уходит за счет потоотделения. Если температура тела доходит в жару до 40 градусов, в организме человека начинаются серьезные изменения, в том числе в работе мозга, случаются нарушения жизненных функций.