Барсик едет с нами: как подготовить домашнее животное к отпуску

Фото: «Вечерняя Москва»

Почти 40 процентов москвичей берут с собой в отпуск домашних питомцев. Об этом свидетельствует свежее исследование портала по продаже путевок. «Вечерняя Москва» узнала, как подготовить пушистого друга к поездке.

За границу с паспортом

Если ваш питомец отправляется с вами в путешествие, то ему понадобится ветеринарный паспорт. Ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Восточного округа столицы Ярослав Никифоров рассказал, что в этом документе должна стоять отметка о том, что животному сделали прививку от бешенства.

— Это требование касается собак, кошек, хорьков и енотов, — уточнил он. Прививку делают не позднее чем за 20 дней до поездки при условии, что животное не вакцинировали в течение 12 месяцев.

Специалист отметил, что для поездки за границу питомцу понадобится ветпаспорт международного образца. А также в большинстве стран проверяют наличие у питомца электронного чипа.

За помощью в подготовке к поездке можно обратиться в государственную ветеринарную клинику. Там питомцу сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных отметок в международный ветеринарный паспорт.

Собираясь в путешествие, позаботьтесь и о лекарствах для пушистого друга.

— В аптечке обязательно должны быть антигистаминные средства, бинты, марлевые повязки и антисептики, — рассказал Ярослав Никифоров. Важно заранее обработать питомца от наружных паразитов — клещей, блох и власоедов.

На дачу с игрушкой

Если вы собираетесь взять с собой питомца на дачу, позаботьтесь о том, чтобы он перенес переезд на автомобиле или смену обстановки без лишнего стресса.

— Чтобы уменьшить переживания питомца, можно взять с собой привычные ему вещи. Любимые игрушки, подстилку и мисочки, — советует эксперт.

Если животное плохо переносит поездки на автомобиле, лучше дополнительно обсудить это с ветеринаром. Врач может порекомендовать успокаивающие препараты и средства от укачивания. Но такие назначения может делать только специалист. Собирая аптечку для дачу, не забудьте про антигистаминные средства. Они могут понадобиться животному в случае аллергической реакции на укус пчелы или осы.

Запаситесь привычным для вашего питомца кормом. В дачном поселке может не оказаться зоомагазина.

БУДЬ НА ЧЕКУ!

Важно регулярно осматривать шерсть и кожу животного. Если обнаружите клеща, удалите его специальным пинцетом. Эти насекомые переносят смертельно опасное для питомца заболевание — пироплазмоз. Если любимец постоянно спит и мало ест, отвезите его к ветеринару. Это симптомы пироплазмоза.