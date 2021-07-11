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Олег Абакумов: Ожирение осложняет болезнь

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Олег Абакумов: Ожирение осложняет болезнь
Фото из личного архива Олега Абакумова

В воскресенье, 11 июля, терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о влиянии коронавируса на здоровье людей с лишним весом.

Исходя из своей практики, врач отмечает: упитанных больных вирус любит особенно сильно.

— Риск летального исхода при COVID-19 у пациентов с ожирением повышается почти в девять раз, — отмечает Олег Абакумов. — Жировая ткань — как эндокринный орган: одна «жирная» клетка срабатывает как крючок для воспалительных процессов. Проще говоря, иммунитет сходит с ума. Он больше не функционирует во благо, а играет против, и здесь со всей силой бьет коронавирусная инфекция.

По словам Олега Абакумова, сценарий для людей с ожирением, как правило, один: тяжелое течение заболевания, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, не исключен и летальный исход.

При этом похудеть таким людям не так просто. Иглоукалывание, биологические добавки и «волшебные» таблетки не работают. Важно, по мнению врача, уделить особое внимание физической активности и рациону питания. Особенно это актуально в период пандемии коронавирусной инфекции, когда в городе распространяется высокозаразный индийский штамм. Он дает большое количество осложнений для здоровья, в особенности для тех людей, кто страдает ожирением, сахарным диабетом и другим букетом заболеваний.

— Исключите из рациона вредные перекусы, чипсы, сладкую газировку, сосиски в тесте и фастфуд, — советует Олег Абакумов.

Рацион питания должен состоять из простой здоровой еды: бутерброды с колбасой стоит заменить на сэндвич с индейкой или вареной курицей, нужно чаще есть орехи, фрукты, овощи, ягоды, нежирные сыры и злаковые батончики.

— Приучайте организм больше пить, в воду можно добавлять лимон, — продолжает терапевт-пульмонолог Олег Абакумов.

Еще важно повысить свою физическую активность.

— Не оставайтесь в сидячем положении более 30 минут, — советует врач. — Каждый раз вставайте, ходите: кругами, квадратами — не важно. Как вариант — можно постоять в планке хотя бы 15–30 секунд.

Олег Абакумов напоминает: заниматься своим здоровьем необходимо всегда. Ведь коронавирус находит самые уязвимые места в организме и воздействует именно на них.

— COVID-19 бьет по легким, следом удары летят в нервную систему и в головной мозг, — отмечает он. — Связь вируса и неврологических проблем невозможно отрицать или считать случайным совпадением.

Он приводит в пример два случая из практики, когда у пожилых пациентов заподозрили инсульт, однако на деле оказался коронавирус.

— Самые сильные изменения могут возникать спустя два месяца после перенесенного коронавируса, — объясняет Абакумов. — Пациенты получают проблемы с концентрацией, планированием, мышлением и памятью.

Защитить от коронавирусной инфекции призваны прививки любым из трех отечественных препаратов. Они не противопоказаны при диабете и ряде других хронических заболеваний.

— Вирус коварен, можно получить множество осложнений после болезни, — предостерегает врач.

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