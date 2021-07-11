Олег Абакумов: Ожирение осложняет болезнь
В воскресенье, 11 июля, терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о влиянии коронавируса на здоровье людей с лишним весом.
Исходя из своей практики, врач отмечает: упитанных больных вирус любит особенно сильно.
— Риск летального исхода при COVID-19 у пациентов с ожирением повышается почти в девять раз, — отмечает Олег Абакумов. — Жировая ткань — как эндокринный орган: одна «жирная» клетка срабатывает как крючок для воспалительных процессов. Проще говоря, иммунитет сходит с ума. Он больше не функционирует во благо, а играет против, и здесь со всей силой бьет коронавирусная инфекция.
По словам Олега Абакумова, сценарий для людей с ожирением, как правило, один: тяжелое течение заболевания, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, не исключен и летальный исход.
При этом похудеть таким людям не так просто. Иглоукалывание, биологические добавки и «волшебные» таблетки не работают. Важно, по мнению врача, уделить особое внимание физической активности и рациону питания. Особенно это актуально в период пандемии коронавирусной инфекции, когда в городе распространяется высокозаразный индийский штамм. Он дает большое количество осложнений для здоровья, в особенности для тех людей, кто страдает ожирением, сахарным диабетом и другим букетом заболеваний.
— Исключите из рациона вредные перекусы, чипсы, сладкую газировку, сосиски в тесте и фастфуд, — советует Олег Абакумов.
Рацион питания должен состоять из простой здоровой еды: бутерброды с колбасой стоит заменить на сэндвич с индейкой или вареной курицей, нужно чаще есть орехи, фрукты, овощи, ягоды, нежирные сыры и злаковые батончики.
— Приучайте организм больше пить, в воду можно добавлять лимон, — продолжает терапевт-пульмонолог Олег Абакумов.
Еще важно повысить свою физическую активность.
— Не оставайтесь в сидячем положении более 30 минут, — советует врач. — Каждый раз вставайте, ходите: кругами, квадратами — не важно. Как вариант — можно постоять в планке хотя бы 15–30 секунд.
Олег Абакумов напоминает: заниматься своим здоровьем необходимо всегда. Ведь коронавирус находит самые уязвимые места в организме и воздействует именно на них.
— COVID-19 бьет по легким, следом удары летят в нервную систему и в головной мозг, — отмечает он. — Связь вируса и неврологических проблем невозможно отрицать или считать случайным совпадением.
Он приводит в пример два случая из практики, когда у пожилых пациентов заподозрили инсульт, однако на деле оказался коронавирус.
— Самые сильные изменения могут возникать спустя два месяца после перенесенного коронавируса, — объясняет Абакумов. — Пациенты получают проблемы с концентрацией, планированием, мышлением и памятью.
Защитить от коронавирусной инфекции призваны прививки любым из трех отечественных препаратов. Они не противопоказаны при диабете и ряде других хронических заболеваний.
— Вирус коварен, можно получить множество осложнений после болезни, — предостерегает врач.