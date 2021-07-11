За жизнь матери и ее ребенка боролись все врачи больницы

Анастасия и Владислав Каченовские с сыном Владимиром и заведующий перинатальным центром ГКБ имени С. Юдина Владимир Маренков / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В День семьи, любви и верности москвичка Анастасия Каченовская приехала в городскую больницу имени Юдина, чтобы поблагодарить врачей, которые ровно год назад спасли жизни ей и ее новорожденному сыну.

Год назад, 8 июля москвичка Анастасия Каченовская вернулась с прогулки с дочерью домой, где их ждали муж и сын. Женщина находилась уже на 41-й неделе беременности, готовилась родить: третий ребенок — сын Владимир — должен был появиться на свет со дня на день.

— На улице было жарко, и я легла отдохнуть. Когда проснулась, дома все спали. Пошла на кухню, села на стул, и вдруг к горлу подступил ком. А потом я почувствовала адскую боль ниже, где-то между лопаток. Я даже не могла ничего сказать, но чуть позже кое-как выдавила: «Помогите!» — вспоминает Анастасия.

Муж Владислав, поняв, что с супругой происходит что-то неладное, вызвал скорую помощь.

Как говорят в Городской клинической больнице имени Юдина, куда экстренно доставили Анастасию Каченовскую, что именно врач подстанции № 15 скорой помощи Елена Миронова сыграла одну из ключевых ролей в спасении жизней мамы и ребенка, заподозрив у женщины расслоение аорты.

В приемном отделении больницы имени Юдина врачи сначала убедились в наличии сердцебиения у ребенка.

— Мне сделали УЗИ, поставили катетеры, повезли на КТ, чтобы подтвердить диагноз, а оттуда сразу в операционную. Мне сказали: «Настя, сейчас мы будем делать кесарево...» И все, больше до операции я ничего не помню, — рассказывает Анастасия.

Акушеры-гинекологи выполнили операцию за несколько минут, сохранив драгоценное время и жизнь малышу. Затем Анастасию подключили к аппарату искусственного кровообращения, и началась операция, которая длилась 16 часов. Хирурги заменили Анастасии восходящую аорту с аортальным клапаном на синтетический протез.

Светлана Мирзахамидова, заместитель главного врача больницы имени Юдина по медицинской части, вспоминает, что в тот день за жизни женщины и ее ребенка боролся большой коллектив врачей.

— В больницу в этот момент вернулись все, даже те, кто уже отдежурил и пошел домой: заместитель по хирургии, заместитель по анестезиологии и реанимации, приехали кардиохирурги. Пока Настю возили на КТ, уже подготовили операционную. Сразу после того, как акушеры завершили свой этап, к работе приступили кардиохирурги, а анестезиологи-реаниматологи все время обеспечивали анестезию и искусственное кровообращение. Операцию заканчивали уже утром, — рассказала Светлана Мирзахамидова.

Восстановление после операции заняло у Анастасии около месяца. Все это время медики буквально не отходили от ее кровати, круглосуточно контролируя ее состояние.

Ровно через год после операции, 8 июля, Анастасия и Владислав вернулись в больницу, еще раз поблагодарить тех, кто причастен к их спасению. У главного корпуса больницы супругов Каченовских и уже их годовалого сына Владимира встретили заведующий перинатальным центром Владимир Маренков, зав. отделением анестезиологии-реанимации № 2 Лев Кричевский, анестезиолог-реаниматолог Владислав Рыбаков и Светлана Мирзахамидова. Если бы встречать семью вышли все врачи, причастные к спасению Анастасии и Владимира, места бы в фойе, возможно, не хватило.

КСТАТИ

Причиной внезапного недуга Анастасии Каченовской стало генетическое заболевание. Полностью вылечить его на данный момент невозможно. К сожалению, недуг передался и ее детям. Однако сейчас, когда члены семьи уже знают, с каким заболеванием столкнулись, они регулярно наблюдаются у профильных специалистов, которые назначили им профилактическое лечение.