На вооружении хирургов лучшие инструменты
Сюжет:БЕЗ КОРОНАВИРУСА
В операционных Городской клинической больницы имени Юдина прошел капитальный ремонт. В воскресенье, 18 июля, «Вечерняя Москва» узнала подробности.
Никто не хочет болеть, а уж тем более подвергаться хирургическому вмешательству. Само слово «операция» у многих людей вызывает страх, а операционная, такая, какой мы привыкли ее себе представлять, — белая, холодная, неуютная, со страшными инструментами — тоже не то место, где хотелось бы оказаться.
Тем не менее здравоохранение не стоит на месте. На примере Городской клинической больницы имени Юдина видно, что современная операционная — это не только набор самого прогрессивного инструментария, но и место, где созданы условия для максимального комфорта и безопасности медиков и пациента.
Александр Войновский, заместитель главного врача по стационарной помощи, курирующий экстренную хирургию, встретился с нами за пару часов до операции. Он рассказал, что после капитального ремонта в операционных поменялось все: от стен, напольных покрытий и вентиляции до хирургических столов и медицинского оборудования.
— Современные покрытия стен, потолков и полов обеспечивают их более удобную дезинфекцию. Появились новые вентиляции — это система ламинарных потоков, которая обеспечивает особую стерильную зону в области оперативного вмешательства, — рассказывает Александр Войновский.
В стенах операционных присутствуют свинцовые панели — это позволяет работать с рентгеновским оборудованием.
В распоряжение хирургов больницы поступили новые эндовидеохирургические стойки. Львиная доля операций сегодня проводится лапароскопически, через небольшие проколы. Новые стойки дают хирургам даже возможность работать с трехмерным изображением внутренних органов в режиме реального времени.
— Стойки включают в себя и трехмерную визуализацию, и возможность выводить изображение в разрешении 4K, — говорит Войновский.
Хирург может надеть очки, похожие на те, что надеваем мы с вами в кинотеатрах, и видеть на мониторе трехмерное изображение.
Времена, когда хирурги оперировали при помощи скальпеля, тоже уходят в прошлое.
Сегодня, если хирургу нужно рассечь ткани, он может воспользоваться более технологичными способами. В операционных больницы применяется современное электрохирургическое оборудование.
— С его помощью мы не просто рассекаем ткани, мы делаем это, к примеру, с помощью ультразвукового диссектора или хирургического коагулятора с функцией заваривания сосудов, что позволяет выполнить операцию быстро и без кровопотери,— объясняет Александр Войновский.
Любая операция — это всегда командная работа хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных медсестер. Александр Войновский ушел готовиться к операции, а мы в это время попросили заведующего первым отделением анестезиологии и реанимации Больницы имени Юдина Андрея Бабаянца рассказать, как новое оборудование облегчает работу и повышает уровень безопасности для пациентов.
— В анестезиологии существует понятие «гарвардский стандарт», — рассказывает он. — Это набор необходимых, жизненно важных параметров, которые следует мониторить в любой операционной. Наше оборудование позволяет полностью соблюдать этот стандарт. Даже небольшие по площади операционные обеспечены всем необходимым.
Особое внимание Бабаянц уделил новым горизонтальным операционным консолям, предназначенным для подачи медицинских газов, размещения электрооборудования и вспомогательных инструментов. Их расположение и форм-фактор таковы, что консоль не мешает перемещению оборудования и персонала по операционной.
Андрей Бабаянц показывает прибор, который без преувеличения называет одним из предметов гордости, — видеоларингоскоп.
— Когда анестезиолог использует обычный ларингоскоп, он смотрит расположение голосовой щели через ротовую полость. Зачастую у пациентов бывают анатомические особенности, из-за которых выполнить процедуру либо крайне тяжело, либо невозможно. А используя этот ларингоскоп, анестезиолог смотрит не в ротовую полость, а в монитор, — объясняет заведующий отделением.
Когда нам показали операционные «одеяла», было не совсем понятно, зачем согревать пациента, который мирно «спит» на столе. Однако Андрей Бабаянц объяснил: сегодня уже доказано, что при понижении температуры у пациента нарушаются процессы свертывания крови.
— При низких температурах, когда пациенты мерзнут, увеличивается кровопотеря. Это влечет за собой ухудшение состояния, большую потребность в донорской крови, которая сама по себе тоже определенный фактор риска, — отмечает Бабаянц.
Нам сообщают, что мы можем поприсутствовать на операции, которую проводит Александр Войновский. Облачаемся в выданные нам одноразовые костюмы и идем смотреть, как работают описанные ранее технологии на практике.
Войновский проводит операцию по удалению желчного пузыря — у пациентки острый холецистит.
— Необходимо удалить желчный пузырь вместе с камнем, — комментирует хирург прямо по ходу операции. На мониторе перед ним в отличном качестве видны и желчный пузырь, и инструменты, которыми манипулирует врач. — Операция занимает около часа, она одна из наиболее часто выполняемых.
Хирург отмечает, что, несмотря на все преимущества современной техники, никакая аппаратура не имеет значения, если нет людей, которые умеют с ней работать, умеют работать в команде.
— Конечно, очень важно сказать про наших медсестер, особенно медсестер операционного блока. Они высочайшие профессионалы в своем деле, — сказал он.
К слову, одна из обязанностей операционных медсестер — это дезинфекция инструментов. Обычно часть этой работы производится вручную, однако в скором времени в Больнице имени Юдина планируют реализовать систему дезинфекции по способу сухой закладки. Говоря простым языком, обрабатывать дорогостоящие медицинские приспособления будут специальные машины. Все этапы дезинфекции будут полностью механизированы. В России такой системы пока что не реализовано еще нигде.
В целом, конечно, здоровье во многом зависит от образа жизни пациентов, но есть и объективные обстоятельства, с которыми не поспоришь. И если уж жизнь сложилась так, что пришлось лечь на операционный стол, то хорошо, когда он удобный, с согревающими одеялами, а в руках хирурга современные и надежные инструменты.
СПРАВКА
Всего в Городской клинической больнице имени Юдина 42 операционные. Из них восемь операционных работают круглосуточно. Ежедневно в больнице проводят 50–60 экстренных операций и более 100 плановых. Всего в больнице за месяц проводится 5500–5800 оперативных вмешательств. Больница является травмоцентром первого уровня, при учреждении есть вертолетная площадка.