На вооружении хирургов лучшие инструменты

Хирург Александр Войновский (слева) и ординатор Дилшодбек Ботиров во время операции по удалению желчного пузыря / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В операционных Городской клинической больницы имени Юдина прошел капитальный ремонт. В воскресенье, 18 июля, «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Никто не хочет болеть, а уж тем более подвергаться хирургическому вмешательству. Само слово «операция» у многих людей вызывает страх, а операционная, такая, какой мы привыкли ее себе представлять, — белая, холодная, неуютная, со страшными инструментами — тоже не то место, где хотелось бы оказаться.

Тем не менее здравоохранение не стоит на месте. На примере Городской клинической больницы имени Юдина видно, что современная операционная — это не только набор самого прогрессивного инструментария, но и место, где созданы условия для максимального комфорта и безопасности медиков и пациента.

Александр Войновский, заместитель главного врача по стационарной помощи, курирующий экстренную хирургию, встретился с нами за пару часов до операции. Он рассказал, что после капитального ремонта в операционных поменялось все: от стен, напольных покрытий и вентиляции до хирургических столов и медицинского оборудования.

— Современные покрытия стен, потолков и полов обеспечивают их более удобную дезинфекцию. Появились новые вентиляции — это система ламинарных потоков, которая обеспечивает особую стерильную зону в области оперативного вмешательства, — рассказывает Александр Войновский.

В стенах операционных присутствуют свинцовые панели — это позволяет работать с рентгеновским оборудованием.

В распоряжение хирургов больницы поступили новые эндовидеохирургические стойки. Львиная доля операций сегодня проводится лапароскопически, через небольшие проколы. Новые стойки дают хирургам даже возможность работать с трехмерным изображением внутренних органов в режиме реального времени.

— Стойки включают в себя и трехмерную визуализацию, и возможность выводить изображение в разрешении 4K, — говорит Войновский.

Хирург может надеть очки, похожие на те, что надеваем мы с вами в кинотеатрах, и видеть на мониторе трехмерное изображение.

Времена, когда хирурги оперировали при помощи скальпеля, тоже уходят в прошлое.

Сегодня, если хирургу нужно рассечь ткани, он может воспользоваться более технологичными способами. В операционных больницы применяется современное электрохирургическое оборудование.

— С его помощью мы не просто рассекаем ткани, мы делаем это, к примеру, с помощью ультразвукового диссектора или хирургического коагулятора с функцией заваривания сосудов, что позволяет выполнить операцию быстро и без кровопотери,— объясняет Александр Войновский.

Любая операция — это всегда командная работа хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных медсестер. Александр Войновский ушел готовиться к операции, а мы в это время попросили заведующего первым отделением анестезиологии и реанимации Больницы имени Юдина Андрея Бабаянца рассказать, как новое оборудование облегчает работу и повышает уровень безопасности для пациентов.

— В анестезиологии существует понятие «гарвардский стандарт», — рассказывает он. — Это набор необходимых, жизненно важных параметров, которые следует мониторить в любой операционной. Наше оборудование позволяет полностью соблюдать этот стандарт. Даже небольшие по площади операционные обеспечены всем необходимым.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Особое внимание Бабаянц уделил новым горизонтальным операционным консолям, предназначенным для подачи медицинских газов, размещения электрооборудования и вспомогательных инструментов. Их расположение и форм-фактор таковы, что консоль не мешает перемещению оборудования и персонала по операционной.

Андрей Бабаянц показывает прибор, который без преувеличения называет одним из предметов гордости, — видеоларингоскоп.

— Когда анестезиолог использует обычный ларингоскоп, он смотрит расположение голосовой щели через ротовую полость. Зачастую у пациентов бывают анатомические особенности, из-за которых выполнить процедуру либо крайне тяжело, либо невозможно. А используя этот ларингоскоп, анестезиолог смотрит не в ротовую полость, а в монитор, — объясняет заведующий отделением.

Когда нам показали операционные «одеяла», было не совсем понятно, зачем согревать пациента, который мирно «спит» на столе. Однако Андрей Бабаянц объяснил: сегодня уже доказано, что при понижении температуры у пациента нарушаются процессы свертывания крови.

— При низких температурах, когда пациенты мерзнут, увеличивается кровопотеря. Это влечет за собой ухудшение состояния, большую потребность в донорской крови, которая сама по себе тоже определенный фактор риска, — отмечает Бабаянц.

Нам сообщают, что мы можем поприсутствовать на операции, которую проводит Александр Войновский. Облачаемся в выданные нам одноразовые костюмы и идем смотреть, как работают описанные ранее технологии на практике.

Войновский проводит операцию по удалению желчного пузыря — у пациентки острый холецистит.

— Необходимо удалить желчный пузырь вместе с камнем, — комментирует хирург прямо по ходу операции. На мониторе перед ним в отличном качестве видны и желчный пузырь, и инструменты, которыми манипулирует врач. — Операция занимает около часа, она одна из наиболее часто выполняемых.

Хирург отмечает, что, несмотря на все преимущества современной техники, никакая аппаратура не имеет значения, если нет людей, которые умеют с ней работать, умеют работать в команде.

— Конечно, очень важно сказать про наших медсестер, особенно медсестер операционного блока. Они высочайшие профессионалы в своем деле, — сказал он.

К слову, одна из обязанностей операционных медсестер — это дезинфекция инструментов. Обычно часть этой работы производится вручную, однако в скором времени в Больнице имени Юдина планируют реализовать систему дезинфекции по способу сухой закладки. Говоря простым языком, обрабатывать дорогостоящие медицинские приспособления будут специальные машины. Все этапы дезинфекции будут полностью механизированы. В России такой системы пока что не реализовано еще нигде.

В целом, конечно, здоровье во многом зависит от образа жизни пациентов, но есть и объективные обстоятельства, с которыми не поспоришь. И если уж жизнь сложилась так, что пришлось лечь на операционный стол, то хорошо, когда он удобный, с согревающими одеялами, а в руках хирурга современные и надежные инструменты.

СПРАВКА

Всего в Городской клинической больнице имени Юдина 42 операционные. Из них восемь операционных работают круглосуточно. Ежедневно в больнице проводят 50–60 экстренных операций и более 100 плановых. Всего в больнице за месяц проводится 5500–5800 оперативных вмешательств. Больница является травмоцентром первого уровня, при учреждении есть вертолетная площадка.