Жаркая погода провоцирует распространение вируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Накануне выходных врачи заявили: жара не помеха для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Специалисты утверждают: жаркие периоды особенно опасны в разгар пандемии COVID-19. В такую погоду организм становится особенно уязвимым перед любыми вирусами вообще, а особенно — перед коронавирусом. К тому же в жаркую погоду люди чаще заходят в помещения, пытаясь укрыться от жары, чаще пользуются транспортом. Как напомнил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в закрытых помещениях вирус распространяется гораздо легче, чем на свежем воздухе.

Еще одна причина возможного заражения — снятие маски вашим соседом в транспорте или другом общественном месте. Чаще всего в жару средствами индивидуальной защиты пренебрегают.

— Жаркая погода ухудшает течение COVID-19, особенно у пожилых пациентов, — добавляет в свою очередь главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. — Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными, особенно для пожилых пациентов.

Кроме того, в жару существенно повышается вероятность возникновения инфарктов и инсультов.

— В группе риска находятся пожилые и граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отмечает директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

При высоких температурах за окном страдают и хронические больные.

— В дни аномальной жары в городе мы фиксируем увеличение количества обращений, связанных с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, заболевание сосудов головного мозга, хроническая сердечная недостаточность и другие, — говорит главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. — Причем состояние таких пациентов в ряде случаев оценивается как критическое. Так, например, количество случаев проведения бригадами скорой медпомощи реанимационных мероприятий на месте вызова возрастает в жаркие дни в несколько раз.

Главврач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева советует выходить на улицу в одежде светлых тонов из натуральных тканей, больше пить воды и следить за самочувствием.

КСТАТИ

Самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса, является вакцинация. Поэтому не откладывайте ее из-за жары.

При этом нужно избегать перепадов температур, соблюдать питьевой режим, измерять давление и пульс.