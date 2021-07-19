Большую часть экспонатов рассекретили недавно

Директор Музея криптографии Лидия Лобанова и научный сотрудник музея Александр Дюльденко рассказывают о будущих выставочных залах и экспонатах / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На северо-востоке Москвы в здании конца XIX века откроется первый в России Музей криптографии. Сейчас рабочие занимаются отделкой внутренних помещений, но уже можно представить, как будут выглядеть выставочные залы.

Прежде чем зайти внутрь, остановимся у входа в старинное здание. В его кирпичных стенах был и приют для детей, и стихийный военный госпиталь, и колония для малолетних преступников, и секретные лаборатории Научно-исследовательского института автоматики. В конце 1940-х годов на его базе организовали спецтюрьму Министерства госбезопасности: к созданию аппаратуры для радиоразведки стали привлекать заключенных, среди которых был писатель Александр Солженицын. Работу в марфинской «шарашке» он описал в романе «В круге первом».

— Существует еще одна книга — «В круге третьем», ее написал один из сотрудников института, — рассказал историк, научный сотрудник Музея криптографии Александр Дюльденко. — Разработчик секретных приборов, взяв за основу документы, описал, как на самом деле функционировала «шарашка».

Единственный экземпляр машинописной рукописи с фотографиями и чертежами впервые покажут широкой публике. Основная экспозиция музея займет второй и третий этажи. При этом залы расположат по принципу обратной хронологии: от настоящего к прошлому.

— Мы хотим показать, что криптография касается каждого, — пояснила директор Музея криптографии Лидия Лобанова. — Она есть в мобильных телефонах, компьютерах, умных гаджетах...

Из ярко-неонового пространства цифрового будущего посетители попадут в зал, посвященный работе разведчиков и спецслужб. Большинство машин, которыми они пользовались, будут представлены рядом. В зале, который сотрудники музея между собой называют «Механическое сердце».

Это действительно будет центр экспозиции: именно здесь посетители увидят единственную сохранившуюся до наших дней советскую шифровальную машину «Фиалка» и даже смогут побывать внутри ее гигантской копии.

— За два года нам удалось собрать около 80 уникальных экспонатов, — рассказала Лобанова. — Половину из них, по соглашению с правительством России, нам передадут на десять лет из Министерства обороны, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

Музей планируют открыть к концу осени. По мысли его создателей, это будет выставочно-образовательный центр для школьников и студентов, увлеченных наукой и техникой.

ИНТЕРЕСНО

Пожалуй, самый известный музей, посвященный криптографии, находится в американском штате Мэриленд. Он был основан Национальным агентством безопасности США в 1993 году. Поместье Блетчли-парк в английском графстве Бакингемшир прославилось на весь мир благодаря математику Алану Тьюрингу: команда под его руководством в годы Второй мировой войны смогла взломать фашистскую шифровальную машину «Энигма».