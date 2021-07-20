Бруксизм на фоне коронавируса: почему он возникает и как с ним бороться

Фото: pexels.com

Сейчас в мире бушует уже третья волна пандемии, с которой человечество впервые столкнулось уже более года назад. С массовым распространением коронавируса люди получили вызовы, с которыми справляются до сих пор. Большинство из них в той или иной мере касаются здоровья. И речь идет не только о прямом влиянии COVID на организм. Так, на фоне распространения SARS-CoV-2 у многих людей стал развиваться бруксизм. Владелец одной из столичных стоматологических клиник, специалист в области стоматологии Владимир Шипков рассказал «Вечерней Москве», почему он возникает и как с ним бороться.

Профиль

В стоматологии бруксизм определяется как патологическое состояние, часто приобретающее хроническую форму. Характеризуется перманентным спазмом челюстно-височных мышц ночью. Основное проявление этого состояния — скрежетание зубами, которое сам пациент не слышит и не ощущает. Врачи не считают его тяжелым или опасным, но последствия, которые влечет за собой состояние, способны причинить серьезный вред организму. Поэтому бруксизм, в том числе появившийся из-за опасений заразиться ковидом, требует адекватной дентальной коррекции.

Как развивается патологическое состояние

Если речь идет о бруксизме, который стал появляться у людей в последний год, в его основе чаще всего лежат психологические факторы. Дело в том, что перманентная тревожность, психические перегрузки, затяжные депрессии, эмоциональная нестабильность и банальный страх часто приводят к спазмированию мышц. Это, в свою очередь, ухудшает обменные процессы, приводит к застоям в организме, провоцирует развитие различного рода заболеваний. Если спазмируются челюстно-лицевые мускулы, начинает развиваться бруксизм. Днем перенапряжение удается ликвидировать волевым усилием, но ночью сокращение происходит подсознательно, из-за чего человек начинает скрежетать зубами, стирая эмаль.

Скрытые риски

В первую очередь следует уяснить, что бруксизм не проходит самостоятельно. Перейдя в хроническую фазу, это состояние начнет медленно и методично причинять вред организму. К самым распространенным дентальным проявлениям бруксизма относятся:

— истираемость эмали;

— кариозные поражения;

— клиновидные дефекты;

— воспаления тканей периодонта;

— увеличение чувствительности зубов;

— травмы слизистых, которые провоцируют воспаления, инфекции и нагноения.

Это далеко не все последствия бруксизма, лечением которого не занимаются. Если оставить состояние без внимания компетентного стоматолога, в конечном итоге это может привести к потере зубов.

Симптоматика

Коварство бруксизма заключается в том, что его не так просто выявить, особенно если человек живет один. Но все же это возможно сделать, главное — быть внимательным к своему организму. К тревожным симптомам относятся:

— повышенная чувствительность зубов;

— стертая эмаль; регулярные нарушения сна;

— перманентная утомляемость челюстно-лицевых мышц;

— скрежетание зубами во сне;

— ранки и ссадины во рту неизвестного происхождения;

— боль за ушами на фоне перенапряжения мышц челюсти.

Наличие этих симптомов еще не подтверждает развитие бруксизма, но является веским основанием для посещения стоматолога.

Как лечится бруксизм

Современная стоматология обладает методами и средствами борьбы с бруксизмом на всех стадиях его развития, поэтому первое, что нужно сделать при выявлении описанных выше симптомов, — отправиться к дантисту на консультацию.

Врач в обязательном порядке проведет экспресс-обследование, соберет анамнез, при необходимости назначит аппаратную диагностику. После подтверждения диагноза и выявления причин развития бруксизма будет показано адекватное лечение. Протокол разрабатывается индивидуально, наиболее результативно комплексное решение проблемы.

Лекарственная терапия. Назначение может включать миорелаксанты, седативные препараты, поливитамины, уколы лекарств на основе ботулотоксина. Для защиты зубов от механических повреждений назначаются протекторы — специальные капы или накладки, которые пациент надевает на ночь.

Физиопроцедуры. Хорошо себя зарекомендовали дыхательные гимнастики, расслабляющие массажи и самомассажи, согревающие компрессы, аппаратные процедуры, в ходе которых на спазмированные мышцы воздействуют ультразвуком и микротоками.

Психокоррекция. Так как причиной появления состояния служат психологические факторы, эта часть комплексной терапии очень важна. Тревожность эффективно купируется на сеансах с психологом, гипнотерапевтом. Неплохие результаты дают аутотренинг, медитация, регулярное проговаривание положительных аффирмаций.

Те, кто тревожится из-за COVID, часто не хотят идти к врачу, опасаясь заразиться в клинике. Такого рода страхи вымышленные. За год буйства пандемии медицина успела разработать адекватные меры противодействия вирусным угрозам и полностью приспособилась к реалиям. В современных дентальных центрах противоэпидемиологической безопасности уделяют очень много времени, сил и средств, поэтому риск заразиться там коронавирусом сведен к нулю. Если появились первые симптомы бруксизма, не следует откладывать визит к стоматологу. Чем быстрее попадете на прием и получите адекватную помощь, тем проще, дешевле и быстрее будет лечение. Это аксиома!