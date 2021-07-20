«Грач» пробьет любой бронежилет

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Офицеров штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии перевооружили на модернизированные 9-мм пистолеты Ярыгина (ПЯ) «Грач».

Ранее усовершенствованным стрелковым оружием были обеспечены спецназовцы во всех военных округах. Полуавтоматические пистолеты «Грач» предназначены для поражения противника, защищенного противоосколочными бронежилетами. Для этого в пистолете используется 9 мм патрон, способный пробивать броню 1-го и 2-го классов.

У пистолета Ярыгина высокая кучность стрельбы, начальная скорость полета пули и соответственно убойная сила. Также пистолет имеет планку для крепления подствольного тактического фонаря с лазерным целеуказателем и предохранитель двухстороннего действия, который позволяет приводить оружие в боевое положение обеими руками.

Серийное производство модернизированного пистолета развернуто на Ижевском механическом заводе, входящем в состав ростеховской Группы компаний «Калашников».

Масса улучшенной модификации ПЯ — 0,95 кг, длина — 195 мм. Прицельная дальность — 50 м, начальная скорость пули — 450 м/с, темп стрельбы — 40–45 выстрелов в минуту. Благодаря применению высокопрочных марок сталей, ресурс ствола «Грача» после модернизации увеличен вдвое —до 8000 выстрелов. На основе пистолета Ярыгина создан целый ряд модификаций, в том числе облегченная версия, вес которой меньше на 120 г. Для этого конструкторы стали использовать корпусные детали из современного высокопрочного стеклонаполненного пластика. «ПЯ-об легченный» прошел испытания.

По заказу правоохранительных структур России на базе облегченного ПЯ разработан травматический пистолет МР472 «Винтук».

Также на базе пистолета Ярыгина были разработаны спортивно-тренировочные пистолеты серии «Викинг» для практической стрельбы.

Так, например, пистолет МР446С «Викинг» внесен в официальный список оружия, используемого на международных соревнованиях по правилам Международной конфедерации практической стрельбы.