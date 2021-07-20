Подростков на стажировке учат принимать самостоятельные решения

Москвич Николай Джан Бостан во время стажировки в филиале «Аэропорт» территориального центра социального обслуживания «Беговой» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сейчас более двухсот юных москвичей проходят стажировку в рамках проекта «Московское долголетие». Они знакомятся с рабочими процессами отделов социальных центров, развивают навыки коммуникации с людьми старшего поколения. Во вторник, 20 июля, «Вечерняя Москва» встретилась и побеседовала с одним из участником этой программы.

Николай Джан Бостан уже больше недели работает в отделе социальных коммуникаций и активного долголетия (ОСКАД) в филиале «Аэропорт» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Беговой». Кстати, Николай и Джан — это два имени, которые дали парню при рождении. Для друзей, одноклассников, а теперь еще и для коллег он просто Коля — студент политехнического колледжа, который учится на системного администратора.

По словам Николая, в центре занятости населения «Хорошевский» он узнал об оплачиваемой стажировке. Подростку объяснили, что она создана для того, чтобы профессионально сориентировать несовершеннолетних. Учащиеся могут посмотреть, что представляет из себя работа в социальной сфере, близка ли она им или нет. Стажировка продолжается в течение 20 дней, а по ее итогам еще и дают зарплату. Николая предложение заинтересовало.

— Я думал, подзаработаю и потрачу на что-нибудь хорошее, — говорит он. — Потом, уже в процессе, мне действительно стало интересно. Время от времени к нам обращаются бабушки, просят им помочь. Я понимаю, что им иногда непросто что-то сделать, а я могу. Очень приятно чувствовать себя полезным. Например, в первый рабочий день я консультировал по телефону пожилую женщину. Иногда по заданию руководителей обзваниваю людей, предлагаю им поучаствовать в проекте.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сейчас в филиале «Аэропорт» ТЦСО «Беговой» по направлению «Московское долголетие» два стажера. Они работают с девяти утра до часа дня. Специалисты учат подростков разным направлениям своей деятельности — прием заявок, проведение онлайн-занятий с участниками проекта, ведение документации.

— Мы учим, как заинтересовать людей старшего возраста и как с ними общаться в принципе. Это не так просто, — говорит начальник ОСКАД центра Анастасия Графская.

У Николая Бостана проблемы коммуникации с пожилыми людьми нет. Мальчика воспитывает дедушка:

— Мама умерла в прошлом году. Папа живет в Турции. Родился здесь, в Москве. Я говорю с пожилыми людьми, как с собственным дедушкой. Стараюсь простым языком объяснять сложные для них вещи. Мне это нетрудно.

Друзья Коли рады за товарища. Считают, что ему очень повезло с работой.

— Во время стажировки я получаю опыт общения с людьми, в том числе и пожилыми. Учусь ладить с коллегами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Второй год подряд проект «Московское долголетие» принимает на стажировку молодых людей. За время практики ребята получают первый опыт работы, полезные навыки, учатся взаимодействовать внутри рабочего коллектива и принимать самостоятельные решения. Каждую неделю стажеры прикрепляются к новому наставнику — эту методику мы придумали еще в прошлом году, так молодые люди смогут лучше понять процесс работы проекта и познакомиться с функционалом разных сотрудников.