Грозит ли России вспышка вируса обезьяньей оспы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

России вряд ли грозит вспышка вируса оспы обезьян, так как имеющийся запас вакцин позволит быстро предотвратить распространение этой разновидности болезни на территории страны. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-вирусолог Константин Чубаков. По его словам, этот недуг известен ученым давно: впервые он был обнаружен еще в прошлом веке.

— Болезнь существует более 60 лет. Большинство случаев заражения выявлялось преимущественно в странах Африки. И болели такой разновидностью оспы подростки, а также те, кто контактировал с грызунами или приматами, так как именно они выступают основными переносчиками инфекции, — сказал специалист.

Несмотря на то что сегодня в мире зафиксированы новые случаи заражения обезьяньей оспой, по словам собеседника «ВМ», опасаться глобального распространения болезни не стоит.

— Россиянам в этом смысле бояться нечего, — сказал врач. — Большинство из наших граждан, особенно тех, кто родился до 80-х годов прошлого века, привиты от оспы. Благодаря им у нас сохраняется коллективный иммунитет как от натуральной оспы, так и от обезьяньей.

Врач отметил, что в России имеется достаточный запас вакцин, который в случае резкого распространения недуга позволит оперативно провести профилактические мероприятия и предотвратить пандемию.

— У нас применяются три варианта вакцин: сухая живая, двухэтапная инактивированная, а также в таблетках — для орального применения. Все они способны создать иммунитет против обезьяньей оспы, что позволит исключить вспышку инфекции, — добавил Чубаков.

При этом эксперт отметил, что летальность болезни составляет 8–10 процентов, что не критично. Среди основных осложнений, которые может вызвать недуг, ученые выделяют сепсис, пневмонию и энцефалит.

При заражении обезьяньей оспой у больных может возникнуть следующая клиническая картина: резкое повышение температуры тела, падение аппетита, мышечная боль и кашель. Также на первой неделе заболевания пациент, по словам врача, может заметить значительное увеличение лимфатических узлов в шейном отделе. На 10–14-е сутки у больного на кожном покрове и слизистых образовываются папулезные высыпания, которые распространяются на веки, губы, глотку и другие участки слизистой рта. Инкубационный период длится от 10 до 14 суток.

Эксперт подчеркнул, что вирус передается от больного человека здоровому воздушно-капельным путем, а также при тесном контакте. Также недуг может передаваться через биологические жидкости и даже бытовые предметы.

В заключение врач отметил, что вирус оспы обезьян вряд ли можно считать предшественником вируса натуральной оспы. Однако произошли они все же от общего провируса.

В государственном научном центре «Вектор» заявили, что на данный момент оспа обезьян у человека — одно из приоритетных заболеваний в плане наблюдения из-за видимого роста таких случаев в мире и возможности дальнейшего распространения вируса. Отмечается, что на предыдущей неделе в США был зарегистрирован впервые после почти двадцатилетнего перерыва случай оспы обезьян у американца, недавно вернувшегося из Нигерии. В 2021 году также были зарегистрированы случаи заражения в Великобритании и на африканском континенте.