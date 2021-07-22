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Какие полезные растения можно найти в Москве

Ольга Никитская

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Новые округа
Общество
Какие полезные растения можно найти в Москве
Фото: Рixabay

Уникальность ТиНАО в том, что округ по определению — часть мегаполиса, но вписанного в природу больше, чем тысячи сельских поселений. Плюсов из этого проистекает масса. Ну а сейчас извлечем и пользу: в ближайшие выходные, гуляя, можно собрать уникальную коллекцию трав-помощниц, которые пригодятся вам и на кухне, и в аптечке, и для косметических целей.

Вперед за чаем!

Например, под Киевским и Бекасовом в этом году было не так много иван-чая, как обычно, но он есть и еще цветет, а значит, самое время заготовить его для напитка. Что, он вам не нравится?! Значит, вы просто делали что-то не так. Иван-чай обладает дивным ароматом и тонким изысканным вкусом. Цветочки посушите отдельно, а листочки нужно не просто посушить, а прежде ферментировать.

Проще всего это сделать так: после сбора верхушечных листьев помните их руками и скрутите в трубочки — так, чтобы выделился сок. Плотно набейте эти трубочки в банку, накройте влажным полотенцем и уберите в темное место. Через 36 часов достаньте из сока, выложите на противень и подсушите при температуре 90 градусов. По опыту скажу, что в такую жару, как сейчас, все отлично высушивается и без духовки — на продуваемом крыльце, не под солнцем. Высушенное сырье смешивают с сухими цветочками и хранят в сухих, плотно закрываемых банках. Изумителен и чай из земляники и земляничных листьев.

Земляники в этом году много под Троицком, ну а там, где она уже сошла, остались подсохшие ягодки и, естественно, листва.

Ягодки срывайте прямо на веточках, досушивайте и убирайте на хранение — очень ароматный будет чай. Листья земляники можно ферментировать так же, как и иван-чай. В лесах, кстати, и на вырубках поспела малина. Как использовать ее — сами решите, но совет от души: посушите немного ягод. Хранятся они отлично, а такой добавки в чай вы просто нигде не купите. Напиток из сушеной малины обладает жаропонижающим действием, помогает справиться с простудой. Витамина С в нем — как гуталина на фабрике у дяди кота Матроскина: завались!

Любители напитка из цикория могут отправляться за его корешками — пора. Готов к сбору и зверобой: чай из него с медом полезен при простудах, но не рекомендуется мужчинам. Ароматная душица — не только эффектная добавка к чаю. Это отхаркивающее, успокаивающее средство, положительно влияющее на работу кишечника, как и ее подруга-мята, которая еще и гонит желчь.

Для купания и здоровья кожи

Золотистая череда ждет вас возле пересохших по нашей жаре болотец и западинок. Цветочки череды посушите в тени, зимой их заваривают и добавляют настой в ванну, а также протирают им раздраженную кожу. Череда обладает подсушивающим действием, в ней полезно купать малышей, особенно если у них есть на коже мокнущие раздражения, что в такую погоду не удивительно.

Какие полезные растения можно найти в Москве Фото: Рexels / Рixabay

Соберите и чистотел — он всегда пригодится. Растет он везде, но в иных местах просто все заполоняет — видела такие «чистотельные полянки» неподалеку от Кокошкина. Совет: поступите просто — наберите чистотел, посушите его, связав вениками, под продуваемым навесом, а когда высохнет, покрошите, помните руками, подстелив бумагу. То, что останется в руках — голые сухие стебли, — можете выбросить, а зелень и цветочки плотно набейте в стеклянную или пластмассовую емкость. Чистотел — знаменитый кожный доктор, его настоем можно протирать прыщички, раздражения, дерматитные воспаления.

Лекарственная ромашка — незаменимый в аптечке природный антисептик, ее полно на полянах между Минским и Киевским шоссе. Очень ароматен в этом году и знаменитый медонос — донник.

Донник желтый особенно полезен: обрывайте верхушки растения, сушите, но так, чтобы цветки не потеряли золотистый цвет. Используют эту траву как мочегонное средство, а еще (проверено на опыте!) из него получаются действенные компрессы при воспалении связок и артритных проявлениях.

Листья мать-и-мачехи посушите целиком, а затем покрошите руками. Отвар из них отлично смягчает кашель даже при коклюше! Ну а привычные всем ноготки (календула) помогают при заболеваниях ЖКТ и применяются как противовоспалительное средство.

Сила природной косметики

Для домашней косметички в лесу сейчас настоящая «сезонная распродажа». Посушите крапиву — будете ополаскивать зимой волосы ее отваром и сорвете массу комплиментов. Увидите васильки — значит, есть шанс сделать отличный лосьон для лица. Отцветшую на даче лаванду используйте для приготовления просто волшебного лавандового масла: цветы нужно настаивать в оливковом масле, периодически подогревая его на водяной бане, а затем хранить отцеженное масло в темной бутылке в холодильнике. С таким маслом зимой вы не будете испытывать трудностей с сухостью кожи рук, локтей, ног.

В самой поре сейчас и тысячелистник. У него много областей применения, скажем про основную и самую простую: отвар травы и цветков можно (и нужно) использовать как ополаскиватель для рта — никакие воспаления десен вам не будут страшны!

Какие полезные растения можно найти в Москве Фото: Вечерняя Москва

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В июле собирают также бессмертник (цмин песчаный, встречается в сосновых рощах, на песке, лекарство для печени), клевер (при воспалительных заболеваниях женских органов, мастопатии, вкусен в чае), листья вишни (для чая), листья дуба (для протирания кожи при ранках).

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