Здесь и сейчас: психологи разбираются с особенностями современных конфликтов поколений

Семья гуляет в парке

Скандалы между родителями и детьми нередко попадают в криминальную хронику: увы, в семьях между самыми близкими, казалось бы, людьми происходят не только грубые словесные разборки, но и драки. Взаимные претензии, когда скрытые, когда перерастающие в острую фазу, копятся годами. Многие из конфликтов, оказывается, предопределены самим ходом развития человеческой цивилизации. Но пути преодоления этих конфликтов есть, и они не так сложны.

Вы когда-нибудь спорили с мамой из-за того, стоит ли делать прививку в школе? А с отцом по поводу того, когда уже наконец пора будет «встать на ноги» и «упорхнуть из родного гнезда»? Сталкивались с дочерью — что важнее: карьера или семья? С сыном — постоянная стабильная работа или фриланс, при этом периодические страдания от неопределенности? Примеры иллюстративные, никаких ярлыков мы не вешаем, но закономерности определенные в нашей жизни существуют. Впрочем, никто этого и не отрицает, а кто-то даже исследует, научно обосновывает и рассказывает всем, что с этим делать.

Так поступили Уильям Штраус и Нейл Хоув, когда разработали теорию поколений. Каждый из ученых по отдельности исследовал социальные явления, повлиявшие на группу людей того или иного возраста, потом они встретились и стали работать вместе. Появилась серия их трудов (Generations, 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail, The Forth Turning) — исследования, посвященные циклической смене поколений и объяснению неопровержимых различий в мировоззрениях, идеалах, социальных и психологических установках между людьми, которых в среднем разделяет 20–30 лет. На сегодняшний день, основываясь на периодизации теории и производных исследований, мы вполне можем встретить представителей пяти поколений: беби-бумеры, «икс», «игрек», «зет» и «альфа».

Важно понимать, что в теории объясняется не совсем универсальная закономерность. В это время, когда психология и социология, к счастью, уже не считаются псевдонауками (и вообще существуют как науки), множество ученых изучают применимость теории к разным группам — к другим народам (Штраус и Хоув изучали американскую историю поколений); углубляют и систематизируют научные знания по теме, адаптируют или перерабатывают теорию в зависимости от того, к какой историкокультурной группе она применяется.

Вот что думает по этому поводу Елизавета Елисеева, практикующий семейный и детский психолог:

— Мы не можем, как кальку, взять теорию Нейла Хоува и сопоставить с нашим опытом. Нам нужны в этой связи свои исследования и теория об утрате связей и тенденцией, на мой взгляд, к их возрождению. Нужно учитывать также повторяющиеся сценарии в семейной системе, из поколения в поколение. Безусловно, на формирование личности влияют культура, экономические, социальные и политические условия.

Каждое поколение развивается в определенном историческом срезе, формируя свои субкультурные течения, модные веяния, тенденции. Мы можем анализировать специфические различия между представителями X-, Y-, Z-поколений, в рамках определенных стран, в разных слоях общества, поскольку общие различия не калькируются на все группы. В каждой стране и культуре мы найдем глубоко укорененные традиционные специфические особенности, влияющие на формирование целых поколений. К примеру, в Соединенных Штатах и в России это представители одного поколения, но совершенно разных стран и культур.

Там, где в Штатах с конца 50-х годов до начала 70-х шла война во Вьетнаме, возникло целое культурное течение хиппи, выступающее против войны, провозгласившее свободы, в том числе и сексуальную. В СССР период 60-х знаменовался расцветом и одновременно политическим и экономическим застоем. Именно в это десятилетие люди чувствовали себя наиболее благополучно, в культуре особое развитие получил кинематограф, но ни о какой свободе личности в рамках американской модели не могло идти речи. Таких примеров можно привести массу, поэтому теория поколений Нейла Хоува — это прежде всего социальная теория, анализирующая различия поколений среди американцев, и она мало применима к обществу, например, мексиканцев, индийцев, к диким австралийским племенам и так далее.

Тем не менее, невзирая на то что теория поколений — отнюдь не самая универсальная, именно разработанной учеными терминологией до сих пор пользуются исследователи, занимающиеся вопросом поколений. Остановимся на условных обозначениях.

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Поколение беби-бумеров — это люди, родившиеся в период с 1944 по 1967 год (обратим внимание, что в разных источниках и для разных территорий временные рамки могут отличаться на 2–5 лет). Их появление на свет пришлось на мощный демографический взрыв в послевоенный период — отсюда и название поколения. Главные черты представителей этого поколения: трудоспособность, выносливость, ориентированность на коллектив и команду.

Поколение X — дети беби-бумеров или те, кто пришел им на смену, — родились в период 1967–1984 года. «Иксов» часто называют «потерянным поколением», для представителей характерны множественные попытки уйти от действительности через различные зависимости, но при этом отмечается высокая адаптивная способность (собственно, это два возможных пути преодоления тех кризисных ситуаций, которые выпали на долю поколения Х). «Иксы» озабочены карьерой и стабильностью, но стабильность должна быть здесь и сейчас, а не в «далеком светлом будущем» (как у поколения беби-бумеров). В большинстве случаев полагаются только на себя.

Поколение Y — «миллениалы», 1984–2000 годов рождения. С приходом «игреков» приходит новое тысячелетие, и в этот момент можно наблюдать, как появляется разрыв между новым поколением и двумя предшествующими. «Игреки» по отношении к «иксам» и «бумерам» — качественно новые люди, это первое поколение технологий, поколение, стремящееся занять нишу и максимально быстро устроить свою зону комфорта, чтобы никогда ее не покидать. Это первое свободное в выборе занятий и профессий поколение.

Упоминание поколения «игреков» — удачный момент, чтобы начать рассказ о том, в чем, собственно, заключается проблема поколений. Очевидно, что одна из наиболее острых тем в вопросе (в какой бы национальной традиции он ни рассматривался) — это конфликтные ситуации между представителями разных поколений. Проще говоря, не всем везет с хорошими отношениями в семье, на работе, в иных группах. Не всегда из-за гадливости характера (хотя не стоит сбрасывать его со счетов), а из-за вполне очевидных различных взглядов на вещи, от которых порой сложно отказаться, чтобы установить «мосты понимания».

«Игреки» — поколение, с которого обучение начинает идти не только по модели «старший– младший», но и в обратную сторону. Неподготовленность старшего собеседника к этому становится причиной непонимания и конфликтов между поколениями X и Y. В общении с «иксами» и беби-бумерами необходимо подтверждать авторитетность и компетентность — а как лучше всего это делать в понимании этих поколений? Правильно — сослаться на опыт предшественников. «Игреков» таким не убедишь, они теряют интерес к разговору. «Игреки» должны получать актуальную информацию — они вырастали в эпоху зарождения безграничной информационной сети. «Игрек» утверждает: подождите, коллега, друг, товарищ, но в современной науке… по последним данным… «Икс» возражает: а кто собрал эти последние данные? Кто сказал? Вот и все. Деструкция диалога произошла.

К счастью, многие люди заинтересованы в том, чтобы изучать особенности поколений и учиться правильно коммуницировать с разными их представителями. Желание правильное, и для его осуществления есть возможности. Например, не так давно в рамках фестиваля PSYFEST, проводимого на территории дизайн-завода «Флакон», прошел интерактивный семинар «Как понимать друг друга людям разных поколений: от беби-бумеров до поколения Z». Объясняя слушателям (определенно были и «зумеры», и «иксы», и много кто еще) специфику поведенческих и мировоззренческих моделей разных поколений, ведущая Екатерина Мартусова, медицинский психолог ПКБ № 5, также обратила внимание, что в коммуникации «игреков» и «иксов» могут появляться конфликты, основанные на несовпадении поколенческих черт.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

— Когда мама говорила «а в наше время…», я отвечала: «Класс, возьму в копилку». «Игреки» — это то поколение, которое ответит: «И что?» Это не актуально, — объясняет Екатерина. — К сожалению, для людей поколений начиная с «игреков» и дальше наш опыт (опыт «иксов» и беби-бумеров) не актуален.

Дальше — больше. Появляется поколение Z («зеты», «зумеры»). Поколение, чье внимание к предмету необходимо привлечь за 8 секунд, иначе оно будет потеряно, те, для кого высокая технологичность окружающей среды — норма. «Зеты» движимы исключительно индивидуальными желаниями, мотивировать их апелляцией к коллективу или авторитету — очень сложно. Но если только в глазах «зумера» вспыхнет искра, он будет работать без выходных, перерывов на сон и еду, лишь бы разобраться со своей задачей. И вот «зумеры» подрастают, живут по принципу «здесь и сейчас», дальше — что угодно. А их родители-«игреки» сходят с ума, потому что для себя они выстроили план на жизнь, и для своего ребенка примерно его представили. И никто не готов прислушаться, каждый борется за свою правду.

Наконец, поколение со дна ящика Пандоры. Поколение «альфа» — дети, родившиеся после 2011 года. Пока у исследователей слишком мало данных, чтобы точно сказать, что представляет собой данное поколение, но проблемы уже есть. «Альфы» идут в школу — а там за учительским столом их встречают «иксы» (а иногда и беби-бумеры), чьи методы преподавания, способы поощрения и наказания для «альф» абсолютно не эффективны. Только если «иксы» и беби-бумеры не готовы подстраиваться под своих юных воспитанников, а они, к сожалению, в большинстве своем не готовы. Это расстраивает «иксов» и «бумеров», доводит до истерики «альф» (да, тревожность у нового поколения очень высокая), доставляет беспокойство «игрекам» (на которых, кстати, приходится большое количество гиперопекающих матерей) и «зетам».

Это только несколько примеров тех конфликтов, которые могут возникнуть между представителями разных поколений.

В то же время, как отметила второй психолог, Оксана Владимировна Попова, «причины обращения [к психологу] в зрелом возрасте — это проблемы отношений с родителями в настоящем или идущие из детства, те же детско-родительские, которые мешают в настоящем времени». Опровергнуть выдвинутое выше предположение не составит труда. Люди не выходят из отношений «родитель–ребенок» сразу после того, как им (или их детям) исполнилось 18 лет. И потом, люди разных поколений часто взаимодействуют не только внутри семьи. Детско-родительские отношения — это одна из сторон глобального вопроса отношений между поколениями, поэтому так важно изучать его и с серьезностью подходить к разрешению противоречий. Теория поколений — не шутка. И если на минуту отвлечься от конфликтов, мы заметим, что наблюдения за определенной возрастной группой обязательны для очень многих сфер нашей жизни.

Беседуя с трансформационным бизнес-коучем Евгенией Зотовой, мы обнаружили, что особенности поколений работают и в создании собственного дела, в маркетинге:

— Если мыслить глобально, представителей разных поколений в целом беспокоят все равно одинаковые вещи: межличностные отношения, здоровье, финансы и самореализация. Но отличие здесь не в запросах, а в ценностях. Более молодые поколения сейчас («зет» и «альфа», частично «игрек») свободнее, раскрепощеннее, у них меньше сдерживающих факторов. Для них важен вопрос «как лучше», «как хорошо мне», для старших же поколений («иксы» и беби-бумеры) — «как правильно». Однако все зависит от того, насколько развит и гибок сам человек. Что касается конфликтов и недопонимания — они происходят как раз на уровне несовпадения ценностей.

Зная эти ценности, маркетологи, например, используют специальные триггеры в рекламе, в зависимости от возраста аудитории (скажем, рассчитывая на привлечение зрителей 20–30 лет, то есть «зетов» — поздних «игреков», реклама часто апеллирует к собственному желанию человека, предлагает свободу выбора, некий вызов). Как отметила Евгения, в наше время наблюдается тенденция к снижению возраста бизнесменов, новым поколениям проще начать, у них меньше страхов (и речь тут, конечно, не только о фактическом возрасте — молодыми сейчас можно считать «зетов» и «альф» и частично «игреков», — а в измененном сознании этих поколений). Поэтому и обучение, собственно, бизнес-коучинг, сейчас направлен на работу с мышлением, 10 лет назад проработка была исключительно теоретической.

В наши дни все меняется очень быстро, как бы ни банальна была эта мысль. Но в этом и специфика. Когда еще мы могли бы представить, что ребенок из «альфа»-поколения будет окружен представителями всех предшествующих? С ними он будет общаться наравне, со всеми у него будут возникать разные непонимания. И не только у «альф» — мы находимся в пространстве, где каждый может вступить в коммуникацию с каждым, и зачастую не просто может, а вынужден, поэтому выстраивание поколений по временной вертикали — не совсем про нас.

Но вновь вернувшись к конфликту отцов и детей (поскольку, очевидно, это одна из наиболее болезненных и востребованных тем в разговоре о поколениях), мы задали вопрос о современной его специфике практикующему семейному и детскому психологу Елизавете Елисеевой, и вот что она ответила:

— На мой взгляд, специфика связана сегодня с разрывом жизненных ценностей поколений. Для родителей основополагающими ценностями являются образование ребенка, будущая профессия, социальный статус и открывающиеся возможности. Для детей, особенно подростков, среди главных ценностей можно выделить следующие: общение со сверстниками, интерактивные и компьютерные игры, спорт, развитие и поиск себя с помощью творчества, в том числе и экспериментов со своей внешностью. Другая наиболее важная причина непонимания между поколениями связана с культурными тенденциями в обществе. Например, толерантное отношения детей к правам и свободам человека может вызвать острую реакцию родителей.

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Как можно убедиться, некоторые закономерности продолжают работать. Мы не можем игнорировать индивидуальность каждого человека, но порой — очень полезный совет мне дали на интерактивном тренинге — стоит просто принять то мнение, которое противостоит вам, потому что его высказывает представитель другого поколения, другого социального круга, да много чего еще «другого» — это можно проанализировать, — а понять вы его вряд ли сможете. Поэтому стоит разбираться, стоит знать о том, к чему апеллировать, чем мотивировать, как завоевать расположение или наоборот, — и в конце концов когда-нибудь (в далеком будущем, беби-бумеры, или уже почти скоро, «иксы», или — мы уже сейчас на пороге этого, осталось немного, «игреки» и «зеты») конфликты таки уберутся из нашей жизни.

РЕПЛИКА

Папы вернулись в семью

Ольга Маховская, психолог:

— Сегодня мотивация к родительству вообще низкая, не только у нас. Китайцам разрешили рожать по три ребенка, но после десятилетий ограничений рождаемости они не спешат. Заметно движение бездетных (childfree), за которым скрываются страх ответственности и страх проиграть. Молодые родители выросли в условиях жесткой конкуренции, в ужасе от того, что могут стать бедными. Парадокс: советские дети, находясь в худших условиях, чувствовали себя более благополучно, потому что культивировался оптимизм. Сегодня ни родители, ни дети не могут похвастаться уверенностью в завтрашнем дне, семью составляют невротики, что повышает уровень конфликтности. Но хорошая новость: отцы вернулись в семейный круг, их все чаще можно увидеть на кухне, в школе. Домовитый, настроенный на детей отец меняет атмосферу в семье, настраивает всех на любовь и заботу. Папы — главные апологеты новых технологий, из-за которых их авторитет в семье остается недосягаемым. Психологи связывают именно с отцами надежды на повышение медиаграмотности у детей. Любая совместная деятельность в семье приводит к росту понимания. Тут у нас перспективы безбрежные.

В ТЕМУ

Мы побеседовали на тему конфликтов поколений с несколькими практикующими психологами и получили следующие ответы.

Анатолий Воронин, педагог-психолог:

— Основа конфликта — ребенок взрослеет. Идет недопонимание между поколениями. Пубертатный период — это дух отрицания. И конечно, когда родители видят все это — они недоумевают. Взрослый не может принять этот этап — как же это, полгода назад ребенок был «золотой»!.. Не может подстроиться под новые условия. А ребенок подстраиваться не желает и не будет, пока этот этап не пройдет.

Оксана Попова, педагог-психолог:

— Детско-родительские отношения — наиболее частая причина обращения на консультации. Дошкольники, школьники, подростки — неважно. Классические примеры. Подростковый кризис. Взрослые обращаются за помощью, а подростки или в одиночестве переживают, или с друзьями, считают себя взрослыми и пытаются сепарироваться. Проблема в том, что в подростковом возрасте значимым авторитетом становятся сверстники, а не родители. И тут начинается битва. Так на основе разницы мировоззрения и происходят конфликты.

ГИПОТЕЗА

С другой же стороны, считают ученые, у нас определенно есть повод подозревать, что «конфликт поколений» — это явление, ограниченное возрастными рамками, которое можно причислить к периоду взросления человека: неспроста этот конфликт давно именуется конфликтом «отцов и детей». «Конфликт поколений» возникает между представителями смежных поколений, которые часто состоят в отношениях «родитель–ребенок». В период взросления, вне зависимости от поколения, в человеке силен дух противостояния, ему требуется свобода решений и действий. Так может ли быть так, что конфликт — это всего лишь последствия «подросткового бунта» младшего поколения и соответствующей реакции старшего?