«Гамма» к нам пришла: стоит ли бояться бразильского штамма COVID-19

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Россиянам не стоит бояться массового распространения бразильского варианта коронавируса, который уже зарегистрирован на территории страны. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского, врач-вирусолог Александр Бутенко.

«Гамме» не дойти до «дельты»

Как рассказал Бутенко, активному распространению новопришедшего штамма будет препятствовать «дельта»-линия, поскольку индийский вариант является доминирующим сегодня во многих регионах России и бразильский штамм вряд ли его сможет опередить:

— Несмотря на то, что бразильский штамм обладает такой же высокой контагиозностью, как «дельта», он все равно не так опасен. В настоящий момент у нас много заболевших именно от индийского штамма, и в дальнейшем основная борьба, по предположениям многих вирусологов, развернется между версиями «дельта плюс» и «лямбда». Мне кажется, что «гамме» еще очень далеко до «дельты».

Вакцина поможет?

В меньшей степени, но исключать нельзя, что бразильская версия, по словам эксперта, может тоже начать активную мутацию. При таком сценарии имеющиеся вакцины потеряют свою эффективность против нее:

— Чувствительность бразильского вируса к имеющимся вакцинам может быть невысокой, так как основной упор при создании препаратов делался на защиту от китайского варианта. Соответственно, вакцины придется актуализировать, чтобы выработался иммунитет от новопришедшей версии.

Несмотря на это, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи эксперты уже проводили на клеточном уровне исследования, которые позволили определить, что вакцина «Спутник V» позволяет выработать достаточное количество антител, чтобы противостоять «гамма»-варианту.

Почему жара не уничтожает вирус

Бразильский штамм, заметил Бутенко, намного заразнее, чем предыдущие варианты вируса, но по степени воздействия «гамма»-вариант сравним с уханьским. Обрести широкую степень распространения, по словам спикера, вирусу позволили недисциплинированность жителей Бразилии и полное отсутствие контроля санитарных норм в этой стране:

— Отсутствие дисциплины даже в периоды высокой смертности граждан. Не было преграды для посещения пляжей гражданами, увеселительных заведений и иных мест массового скопления людей.

В дни, когда число людей, умерших от «гаммы», достигло трех тысяч человек за сутки, местные, отметил медик, все равно продолжали игнорировать рекомендации врачей о мерах безопасности, что в итоге привело к образованию новой вариации вируса.

Эксперт добавил, что ситуация в Индии полностью повторила бразильский сценарий, так как и там санитарные условия на очень низком уровне:

— Хочется и такую особенность отметить. Многие эксперты ранее говорили, что с приходом лета вирус начнет ослабевать под воздействием солнечных лучей. Но пример Индии и Бразилии, где жара практически весь год, доказывает, что ультрафиолет не способен уничтожить штаммы, образовавшиеся там, — продолжил специалист.

Еще одна причина, которая не позволила вирусу ослабнуть, — это, как заметил вирусолог, воздушно-капельный способ передачи.

— Если ультрафиолет хоть в какой-то степени уничтожает частицы вируса с поверхностей предметов, с которыми больной мог контактировать, то прервать воздушно-капельный способ передачи он не способен. Выделяемый зараженный воздух из слизистых путей и ротовой полости больного легко вдыхается здоровым человеком, и вирус продолжает распространяться и мутировать, — перечислил врач.

Симптоматика

Собеседник «ВМ» заметил, что клиническая картина у больных бразильским вариантом ковида особо не отличается от классического уханьского.

— У больного наблюдается незначительное повышение температуры тела, возникают сухой кашель и повышенная утомляемость. Может произойти внезапная потеря обоняния и вкуса, — уточнил Бутенко.

Головокружение, головная боль и боль в горле, подчеркнул медик, тоже свидетельствуют о заражении «гаммой».

При этом эксперт призвал россиян не бояться и не создавать панику в связи с приходом нового варианта вируса, так как он значительно слабее версий, которые уже имеются:

— Опасность от индийских мутаций значительно выше, чем от бразильских. Методы лечения, которые применялись при вспышке китайской версии, подходят и для «гаммы». В связи с этим я не вижу поводов для беспокойства.

Бразильский штамм — это собирательное название четырех бразильских линий. Они обозначаются P.1, P.2, P.3 и P4. Наиболее известная из них мутация — P.1 («гамма»).