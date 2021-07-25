Уникальные экспонаты: как московские музеи отпраздновали День ВМФ

Фото: Минобороны РФ

25 июля столица вместе со всей страной отметила День Военно-морского флота. В честь праздника музеи и парки Москвы приготовили развлекательную программу для посетителей.

Традиционное место празднования Дня ВМФ в Москве — это парк «Северное Тушино». В этом году его сотрудники провели праздник онлайн. В социальных сетях объекта прошли мастер-класс для детей, где юных москвичей научили создавать из веток маяк, и викторина «Великие флотоводцы России».

А в Центральном музее Вооруженных сил РФ для посетителей приготовили квесты и экскурсии по экспозиции учреждения, посвященной истории ВМФ. В 23 залах музея представлены интереснейшие материалы по истории Российской армии и флота с XVIII по XXI век. В экспозиции — подлинные раритеты, начиная с офицерской сабли с линкора «Императрица Мария» и заканчивая предметами с подводной лодки «Курск».

Гости учреждения увидели и модели морских судов — героев значимых исторических событий, например, крейсера «Аврора», миноносца «Забияка», броненосного крейсера «Память Азова», линкора «Октябрьская революция».

А в Музее Победы на Поклонной горе открыли площадку военной техники ВМФ, где представили вооружение 1940-х годов и послевоенного периода. Это башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, что защищали советские базы от вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказал «ВМ» председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, несмотря на отсутствие выхода к морю, День ВМФ для столицы очень важен: здесь живет много ветеранов флота.

— Праздновать этот день стало доброй традицией, и важно не прерывать ее, — отметил Стрельбицкий.