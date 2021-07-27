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Конфетам с вишней не хватает шоколада, зато алкоголя слишком много

Никита Миронов  

Общество
Конфетам с вишней не хватает шоколада, зато алкоголя слишком много
Фото: Depositphotos

Росконтроль проверил качество конфет с вишней в ликере популярных брендов Ferrero / Mon Cheri, Dy’Nastie / «Династия», Vobro / Cherry Passion, Carla и Pergale chocolates.

Почему конфета считается шоколадной? Потому что массовая доля сухого какао в шоколадном покрытии — не менее 35 процентов. Иначе конфета не имеет права называться шоколадной. Все производители с запасом вписались в эти рамки.

Однако без хитростей все равно не обошлось. Так, на этикетке конфет Carla написано, что общее содержание сухих веществ какао в них 70 процентов. То есть покупателю, по сути, обещают элитный горький шоколад. На самом деле какао там — всего 46 процентов. Горький шоколад — лишь в воображении маркетологов!

Есть у конфет и проблемы с начинкой. Согласно стандарту, ликерная конфета должна содержать не менее трех процентов алкоголя. И что же? В Mon Cheri, например, ликера явный недовес — всего 1,95 процента спиртного. Зато в Vobro / Cherry Passion аж 6,27 процента спирта!

Анна Плахотник, ведущий эксперт экспертного центра Росконтроля, поясняет:

— После употребления конфет с ликером за руль лучше не садиться.

Сегодня допустимое содержание алкоголя в крови водителя составляет менее 0,3 промилле. Алкоголь быстро всасывается и через некоторое время после употребления таких конфет практически весь поступает в кровь. А это значит, что человеку со средней массой тела для того, чтобы превысить «допустимое» содержание алкоголя в крови, нужно употребить всего 10–15 мл спирта в пересчете на абсолютный алкоголь, что соответствует примерно 200 граммам конфет — если взять продукт с наибольшим содержанием алкоголя. Но непосредственно после употребления продуктов, содержащих алкоголь, возможна и более высокая его концентрация в крови. Поэтому рисковать, даже употребляя одну единственную конфету, не стоит.

Эксперт также посоветовала не давать конфеты с ликером детям.

— Любая, даже самая малая доза алкоголя оказывает пагубное влияние на все органы и системы ребенка, — пояснила Анна Плахотник.

А как же вкусовые качества? Выше прочих специалисты оценили литовские конфеты Pergale chocolates. Вкус этого образца, получившего 18,7 балла из 20 возможных, эксперты оценили как гармоничный и выразительный. Хороший результат и у Mon Cheri. К их недостаткам можно отнести выраженный спиртовой привкус. В отстающих — конфетах Dy’Nastie — вкус начинки слишком сладкий и нет алкогольного послевкусия.

В целом, по мнению экспертов, все конфеты безопасны, их можно покупать и есть. Однако качество несколько различается. Слишком «пьяные» конфеты — продукт на любителя. Как и те, где не хватает шоколада.

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