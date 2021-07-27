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Зеленые острова. Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслы

Василиса Чернявская 

Общество
Зеленые острова. Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслы
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский выпускает сокола на волю / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва находится на выгодных позициях, по данным различных международных рейтингов. Также столица стала первым российским регионом, который начал публиковать данные мониторинга атмосферного воздуха в онлайн-режиме в открытом доступе. В интервью «Вечерней Москве» руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о том, как улучшить экологию мегаполиса.

Москва сокращает уровень вредных выбросов в атмосферу и воду. Решить задачу экологической безопасности и благополучия столицы призваны самые разные госпрограммы, о которых в интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Особый контроль

— Антон Олегович, летом один из главных вопросов, волнующих москвичей, — это качество воды из крана. Какие мероприятия проводятся для улучшения ее свойств?

— Качество питьевой воды в столице оценивается Роспотребнадзором и соответствует всем мировым стандартам. Большие усилия Комплекса городского хозяйства направлены как раз на внедрение передовых технологий в плане водоподготовки. Это самый главный вопрос при оценке качества питьевой воды в мегаполисе.

В жару контроль за этим важным этапом усиливается, все параметры воды особенно тщательно отслеживаются. Вся система построена с учетом климатических вызовов и погодных условий Москвы.

— Воздух и вода — две главные составляющие комфортной жизни в мегаполисе. От их качества зависят и уровень жизни, и самочувствие москвичей. Какой контроль ведется за состоянием воздуха в столице?

— Воздух — действительно главный показатель здоровья горожан. От того, чем мы дышим, напрямую зависит наше самочувствие. Это признано всеми международными организациями. Главным загрязнителем воздуха по-прежнему остается автотранспорт. Российская столица с 2012 года пересмотрела приоритеты развития транспортного комплекса, и задача снижения уровня выбросов от автотранспорта была тогда названа приоритетной. Эта тенденция остается и сейчас, особенно в условиях бурного развития системы электрического транспорта.

Горожане видят электробусы, число которых только к концу года вырастет вдвое — с 500 до тысячи. Наращиваются мощности Московского метрополитена, его сеть ежегодно расширяется. Продолжается обновление парка городских автобусов, по маршрутам курсируют только машины четвертого и пятого классов экологичности. Еще одна мера — ограничение на въезд грузового транспорта, создание для него своего каркаса и упорядоченного графика передвижения. Также идет строительство новых магистралей, призванных сократить перепробег автомобилей и улучшить связи между районами города.

Зеленые острова. Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслыФото: Рixabay

Проверки качества топлива

— А что даст развитие дорог?

— Мы все прекрасно понимаем, что от машин, стоящих в пробках, гораздо больше выбросов вредных веществ в атмосферу. Это колоссальные цифры — на 40 процентов повышается уровень выбросов от одной машины, застрявшей в пробке. Еще одна мера, направленная на снижение уровня выбросов, — контроль качества топлива, реализуемого на автозаправочных станциях.

— Перечисленные вами успехи как-то отражаются на официальных цифрах?

— Безусловно, это подтверждается статистикой. На 21 процент снизился уровень выбросов вредных веществ от автотранспорта. Это произошло за счет повышения связанности городских районов и сокращения перепробега автомобилей. Москва — первый регион в нашей стране, внедривший стандарт топлива «Евро-5». Также в столице выделены зоны, где запрещено передвижение неэкологичного транспорта. К 2030 году мы планируем сделать весь городской транспорт «зеленым». Это означает полный переход на электрический транспорт. Но уже сейчас Москва занимает первое место в мире по числу задействованных на маршрутах электробусов.

— А как же влияние промышленных предприятий?

— Да, это еще один вкладчик в состояние воздуха в столице. Предприятия в городе активно модернизируются, проводят реконструкцию. Среди значимых примеров — обновление мощностей крупного завода в Капотне, после модернизации которого серьезно сократилось негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, мы работаем над снижением уровня парниковых газов и достигли в этом вопросе колоссальных успехов. В перспективе хотим сократить еще на десять процентов уровень их выбросов. Однако это зависит от модернизации различных производств, в том числе и очистных сооружений столицы.

— Кто уже проводит такую работу?

— Работа идет на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях, в Троицком и Новомосковском округах идет наращивание мощностей 24 водозаборных узлов и локальных очистных сооружений. Эта программа только в начале своего пути. Но уже есть хорошие результаты. Так, Москва полностью отказалась от хлора при обеззараживании водопроводной воды, что серьезно улучшило ее качество при поступлении в квартиры горожан. Также на 40 процентов мы сократили объем сточных вод, благодаря чему в полтора раза стали чище Москва-река и ее притоки. На 30 процентов снизили уровень сброса в водоемы.

Мировой лидер

Антон Олегович, а как выстроена система мониторинга воздуха в Москве? Российская столица может похвастаться перед зарубежными коллегами своими практиками? Или ей еще нужно перенимать чужие наработки?

— Московская система мониторинга воздуха в свое время строилась непосредственно с учетом международных норм и требований. Она полностью соответствует мировым стандартам.

А принятая нами методология полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По количеству постов наблюдения московская система ничем не уступает таким городам, как Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие столицы. Где-то мы превосходим коллег в отдельных вопросах, где-то еще стоит нарастить мощности, однако в целом уровень оценки, контроля качества, применяемых практик в Москве очень высок. Мы единственные в нашей стране, кто предоставляет данные мониторинга состояния атмосферного воздуха в открытом доступе. Любой желающий может получить их в режиме реального времени. Достаточно зайти на сайт Мосэкомониторинга.

Зеленые острова. Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслыФото: Рixabay

Там можно получить сведения не только о качестве воздуха, но также: почвы, зеленых насаждений, водных объектов, а также уровень шума. Такие практики даже для мировых мегаполисов уникальны. В этой сфере идем по пути цифровизации, внедряя специальные датчики, например, на природоохранных территориях, где идет контроль за состоянием зеленых насаждений.

— Антон Олегович, а есть еще примеры уникальных практик в Москве?

— Так, ни в одном мегаполисе мира нет контроля за качеством противогололедных реагентов. В Москве такая система создана, действует в зимний период, когда мы очищаем улицы с помощью специальных составов. Зимой в этой связи контролируются подземные и наземные воды, как влияют на них, на почвы и насаждения применяемые в городе реагенты. Мы готовы к обмену опытом с международными организациями, с коллегами из других городов мира. Ведь нашей системе экомониторинга дана очень высокая оценка международными экспертами, а нашим данным доверяет Организация Объединенных Наций. Сведения, получаемые из Москвы, входят в мировую статистику, а наш мегаполис — за открытость и оперативность их предоставления.

Посадить дерево

Мы начали говорить о зеленых насаждениях. Как в Москве ведется контроль за их объемом, качеством?

— Москва — уникальный мегаполис, более половины «старых» территорий которого составляют как раз зеленые насаждения. Это наши «зеленые» легкие в огромном городе, которые «работают» над снижением климатических рисков, очищением воздуха и другими параметрами.

Более 30 процентов территории Москвы — природоохранные зоны. Это уникальнейшие биокомплексы, за которыми мы особенно тщательно следим. В них зафиксировано свыше 600 видов животных и растений. Природоохранные зоны — колоссальный плюс для мегаполиса. При этом площадь зеленых территорий в городе не уменьшается. Так, за прошлый год мы создали дополнительно 26 таких зон. В планах на этот год — создание еще около десятка таких территорий.

— А горожане могут присоединиться к таким программам?

— Безусловно. В городе действуют народные акции — «Миллион деревьев», «Наше дерево» программы компенсационного озеленения и благоустройства «Мой район». Все вместе они дают колоссальный прирост зеленых насаждений в столице. Так, за последние годы деревья вернулись на Садовое кольцо, на ряд центральных улиц, в том числе Тверскую улицу и Кутузовский проспект. За последние десять лет в городе высажено свыше 9,5 миллиона деревьев и кустарников. Получается практически по дереву на каждого столичного жителя.

Проследить за стройками

— Антон Олегович, а какой мониторинг ведется на стройках, в том числе по компенсационным высадкам?

— На предварительном этапе строительства смотрим все варианты по сохранению существующих зеленых насаждений. После реализации каждого проекта следим за тем, чтобы были выполнены компенсационные высадки деревьев и кустарников. В среднем взамен двух утраченных деревьев высаживаются три. В Центральном округе этот коэффициент еще выше.

— При этом меняются породы деревьев?

— Периодически меняем. Это зависит от состояния самих деревьев — после осмотра выявлены аварийные растения, которые необходимо менять с точки зрения безопасности. Породный состав меняется, но не очень глобально. Мы стараемся соблюдать его разнообразие, баобабы и пальмы не высаживаем, даже несмотря на то, что в Москве стало немного теплее за последние годы. Липы, тополя, клены, каштаны, березы, ясень — преобладающие в Москве лиственные деревья.

— А какие кустарники популярны в столице?

— Сирень — самый любимый столичными жителями кустарник. Также в этом списке чубушник, кизильник, дерен и другие.

— Ежегодно Москва утверждает трехлетний бюджет. Увеличивается ли объем средств на экологию города?

— Здесь нельзя рассматривать бюджет исключительно нашего департамента или в целом Комплекса городского хозяйства. Экологические мероприятия выполняют все столичные ведомства, и в семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслы. У тех же строителей, транспортников, о некоторых результатах которых мы уже говорили. Энергетика — модернизация существующих мощностей тоже дает свой экологический эффект.

Кроме того, в московском бюджете заложено также применение «зеленых» технологий. Сказать, что охраной окружающей среды занимаемся только мы, профессиональные экологи, нельзя. Так или иначе треть городских расходов связана с экологической составляющей мегаполиса.

Зеленые острова. Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский: В семи из 14 госпрограмм заложены экологические смыслыФото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

ФАКТЫ

— Важнейшим фактором сохранения микроклимата в городе являются зеленые насаждения, в 2020 году еще 26 территорий получили статус особо охраняемых, и общая площадь столичных ООПТ выросла до 19,5 тысячи гектаров.

— 34 процента городской территории заняты естественными природными объектами.

— Экологических нарушений на Москвереке становится все меньше, качество воды в ней за 10 лет улучшилось на 30 процентов.

— В целом в Москве насчитывается более 200 рек и 2 тысяч водоемов.

— В южном и юго-восточном округах воздействие оказывают Курьяновские очистные сооружения, по показателю органических соединений произошло улучшение где-то на 40 процентов благодаря применению новых технологий.

— Искусственный интеллект будут использовать для экологического мониторинга в Москве. Созданы и введены в эксплуатацию 25 новых автоматических станций. Их количество увеличилось за 11 лет с 35 до 60. Также проведено масштабное обновление приборного парка, расширение использования измерительного оборудования.

— С 7 до 42 увеличилось количество станций, контролирующих такие вещества, как PM10 и PM2,5. Для Всемирной организации здравоохранения эти взвешенные частицы являются одними из приоритетных. Они могут оказывать влияние на здоровье москвичей.

— Мониторинг почвы показал снижение концентрации подвижной меди вдвое.

ДОСЬЕ

Антон Олегович Кульбачевский родился в 1967 году в Москве. Имеет два высших образования, служил в армии. Трудовую деятельность начал в 1984 году.

В разное время был научным сотрудником лаборатории института, советником председателя Госкомитета Российской Федерации по рыболовству, специалистом и начальником отделов в федеральных структурах. В 2008–2010 годах — начальник Департамента Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу. Распоряжением мэра столицы 10 ноября 2010 года назначен руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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