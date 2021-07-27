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День Крещения Руси: что можно и чего нельзя делать в этот праздник

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
День Крещения Руси: что можно и чего нельзя делать в этот праздник
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

28 июля Россия отмечает праздник — День Крещения Руси. Он совпадает с днем памяти князя Владимира, который и крестил Русь в 988 году. Об истории праздника, а также о том, что нужно сделать в этот день, — в материале «Вечерней Москвы».

История праздника

Князь Владимир выбирал для русского народа веру, которая смогла бы объединить силы против врагов и укрепить взаимоотношения всех племен внутри государства. Будучи очень мудрым политиком, Владимир с решением не спешил. В итоге он остановился на христианской вере, которую проповедовала Византия. Так Владимиру удалось поднять авторитет Киева и укрепить связи с одним из самых мощных государств того времени.

Язычники сопротивлялись новой вере, но князя это не остановило. Он постепенно внедрял христианство по всей Руси. Так, в каждом построенном городе появлялась церковь. Принятие христианства, которое проходило несколько столетий, дало сильный толчок для распространения грамотности и новых знаний на Руси.

В нынешнее время представители религиозных сообществ продолжают осуществлять просветительскую деятельность. В День Крещения Руси, который теперь принято отмечать 28 июля, в России и на Украине совершают молебны, проходят православные празднества и культурные мероприятия.

Традиции и запреты

Как отметил в беседе с «ВМ» настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус, День Крещения Руси имеет большое значение для мировой истории. По его словам, именно благодаря этому событию славяне «из разрозненных варварских племен превратились в одно из самых сильных и прогрессивных государств на мировой политической карте».

— 28 июля — очень важный день для каждого верующего человека. Это день памяти равноапостольного князя Владимира и значительного события в истории России. Значение Крещения Руси для истории человечества трудно переоценить. Каждому верующему человеку в этот день надо по возможности посетить храм, побывать на богослужении, может, даже исповедоваться и вспомнить день собственного крещения. Потому как то, что когда-то произошло с нашими предками, повторяется с каждым из нас. Еще это очень удачный день как для крещения ребенка, так и взрослого человека, — пояснил священнослужитель.

По словам Григория Геронимуса, в этом году 28 июля приходится на среду, а это постный день. Как пояснил собеседник «ВМ», церковь рекомендует воздержаться от продуктов животного происхождения — мясных и молочных. Также запрещено ругаться.

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