«Устраиваю вечеринки для знакомств»: Актер Сергей Гилев — о светской жизни, искусстве и семье

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В четверг, 29 июля, в сети выходит развязка сериала «Содержанки», роль прокурора Федора в котором исполнил Сергей Гилев. Актер рассказал «Вечерней Москве» о своих привычках, отношении к отцовству и о том, за что ему никогда не бывает стыдно.

— Сергей, когда надо было выбирать работу, что вас привлекало?

— В детстве мне нравились цеха заводов. Едешь в семь утра на троллейбусе, зима, холодно, темно, солнце еще не встало. А за забором светятся окна цехов, куда идут люди. И ты знаешь, что им там тепло, уютно, что они пришли на работу, встретились с друзьями... Еще любил торговые центры, где высокие потолки и большие стеллажи. Но там, к сожалению, много не заработать. Лучше выбрать профессию, в которой если ты делаешь все хорошо, у тебя будет достаточно денег — как актерство. А я всегда знал, что стану актером...

— Поэтому не стали учиться в Ижевской сельхозакадемии и в РГГУ, куда поступили?

— Может быть. Высшее образование — это хорошо. Классно, когда человек в 17 лет оказывается в новом коллективе. Там проще завести друзей, найти того, с кем будешь жить, общаться со взрослыми и опытными наставниками. Вуз хорошо тренирует силу воли — к определенному моменту, как бы ты ни жил, должен что-то сделать, выучить. Если дисциплина входит в привычку, во взрослом возрасте проще ей следовать.

— Вставать по утрам?

— В том числе. Я, кстати, не очень люблю по утрам ходить на пробы. И не из-за того, что хочу спать, а потому, что мне нужно время, чтобы раскачаться. Сам по себе я довольно вялый, будто в анабиозе. А когда начинаю взаимодействовать с людьми — появляется энергия, способность быть разным. Мне нравится ездить на пробы во второй половине дня, после репетиций. Я тогда не утомленный, а энергичный. Хотя, даже уставший человек интереснее, чем просто выспавшийся, спокойный.

— А вечерами вы бодры? Любите вечеринки?

— Не особо. У них только один плюс — там можно увидеть тех, с кем давно собирался встретиться, да все никак не получалось, а тут они все в одном месте. За это я люблю мероприятия. Кстати, для них и собирал выставки своих картин. Чтобы был вечер открытия, куда придут люди, будут ходить, общаться, и я познакомлю одних своих друзей с другими, сам со всеми повидаюсь.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Вы художник?

— Нет. Да я и не говорю, что создаю искусство, просто рисую цветные картинки, которые можно повесить на стенку, и они будут радовать глаз. Мне нравится рисовать, смотреть на сочетание цветов. И единственное, что никогда не было стыдно показывать людям, — это мои картины. Потому что мне вообще все равно, что скажут про них другие. Самому хорошо, а большего не надо. Во всем же, что связано с кино, очень важно, как оценят.

— В августе фильм с вашим участием «Нуучча» будет представлен на фестивале в Карловых Варах. Съемки в полнометражном и в многосерийном кино отличаются?

— Отчасти. В сериалах, бывает, снимаем по 17 сцен за день. А тут — одну сцену и три вида дома в разное время суток. Есть время подумать. Однажды мы придумали, как снять сцену внутри дома. Продумали все до мелочей, отрепетировали, поняли, как выстроить аж 17 кадров. А потом пошли на обед, и режиссер сказал: «Нет. Все не так», — и принял решение, что мы снимем ее на улице одним кадром. Так и было.

— «Нууччу» снимали в Якутии. Хотя «Содержанок» от START и «Триггер» (первый сезон которого есть на IVI) — в Москве. Но вы часто работаете и в экспедициях: «Хрустальный» от KION был в Ростовской области, «Пищеблок» от «КиноПоиск HD» — в Тверской, «Чики» от more.tv — в Кабардино-Балкарии. Где еще побывали?

— Например, в Казахстане. Там мы снимали сериал «Шаман» с Рустамом Мосафиром. Кстати, у меня такое ощущение, что там почти все смотрели «Содержанок». Потому что Александра Кузнецова, который играл в первых сезонах проекта, узнавали в любой казахской деревне. Даже пока мы были на горячих источниках, к нему подходили: «А вы же тот актер из «Содержанок»?» — и просили сделать фото.

— Наверняка всегда приятно возвращаться домой?

— Очень. Дома меня ждет жена. Она у меня хорошая. Любит, чтобы все было в порядке. И я тоже это люблю, хоть у меня не так хорошо получается. Но рядом с ней я учусь. А главное, что мы совпадаем. Уезжаем куда-нибудь, и нам не надо, чтобы вокруг было много людей. Или придем домой, и тоже не надо, чтобы был кто-то еще. Все и так хорошо.

— Что на счет детей? Раньше вы их не хотели.

— Человек все время меняется. Всю жизнь я жил и думал: «Зачем мне дети? Я и сам могу нормально жить. Если мне хорошо и уютно так, зачем мне заводить детей, которые все это могут разрушить». А сейчас думаю: «Нет, пусть будут. Я буду с ними смеяться, шутить над ними. А потом они надо мной. И мы будем с ними обсуждать то, как устроена жизнь и люди вокруг».

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Как, по-вашему, правильно воспитывать ребенка?

— Мне кажется, детям надо объяснять, как устроена жизнь, сами люди. Что все они разные и часто неправильно понимают смысл того, что им говорят, и придерживаются очень странных установок. Но к каждому можно найти свой подход. И надо рассказывать ребенку оба варианта сказок, как прекрасных, так и мрачных. Объяснять, что тебя могут сожрать. Но, чтобы этого не случилось, можно придумать, как защищаться: или нападать, или со всеми быть в мире, или сделать так, чтобы все знали, что тебя трогать не стоит. А лучше так, чтобы с тобой все хотели дружить. Потому что дружить куда выгоднее, чем воевать с кем-то. Добиваться всего добром интереснее. Ведь когда все вокруг хотят что-то делать вместе с тобой, у тебя куда больше возможностей и вариантов развития в жизни.

ДОСЬЕ

Актер Сергей Гилев родился 12 октября 1979 года в Ижевске. Окончил «Школу драмы» Германа Сидакова в 2012 году. До этого работал на радио, грузчиком книжного магазина, сотрудничал с сайтом про спорт, затем про образование. Известен зрителю по ролям в сериалах «Чики», «Пассажиры», «Хрустальный», «Содержанки», в фильмах «Кома», «Все и сразу» и других.

Потомственный казак

Образ, в котором Сергея заметили, — казак Данила из сериала «Чики». Но если в актере и персонаже есть что-то общее, то это только казацкие корни. У Гилева в роду есть донские казаки.

Лучший актер второго плана

Во время обучения в «Школе драмы» Германа Сидакова Сергей Гилев играл на сцене. Спектакль с его участием даже принес актеру награду за лучшую роль второго плана на театральном фестивале в Шарм-эль-Шейхе.

Юрий Дудь добавил популярности

Карьера Сергея, до того как его актерские способности оценили в кино, была связана и с интернет-СМИ. Так, около 9 лет он работал на ведущем сайте про спорт, и его начальником был Юрий Дудь. Кстати, пост этого журналиста добавил начинающему артисту популярности среди коллег.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Избавился от привычки

Сергей Гилев имеет опыт борьбы с дурными привычками. В юности употреблял алкоголь так часто, что затем на 15 лет завязал и не пил вообще. С пристрастием удалось справиться.

Премьеры

Сергей Гилев активно снимается как в сериалах, так и в полнометражных фильмах. Скоро на экран выйдут киноленты: романтическая комедия «Хочу замуж», якутская драма «Нуучча», фильм по биографии Есенина «Декабрь», триллер «Шаман», фэнтези «Этерна» и другие работы.

Работал грузчиком

После переезда в Москву из Ижевска, где Сергей Гилев работал на радио ведущим, его первым местом работы была сеть книжных магазинов, где он устроился грузчиком и развозил книги.

Кошатник

Домашние животные нужны каждому, даже актеру. У Сергея есть пушистая белая кошка по кличке Лакиша.

За индивидуальность

Работая над своими ролями, актер старается в каждую из них привнести какую-то собственную яркую незначительную деталь. Так, в «Содержанках» его герой говорит «окэй» через «э», в «Хрустальном» видит воображаемых детей, а в «Пассажирах» старается цитировать различные кинофильмы.