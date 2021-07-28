Как правильно планировать расходы на отпуск

Фото: Pexels

Почти половина россиян считают, что для полноценного недельного отпуска семьей нужно более 100 тысяч рублей. Такие данные на днях опубликовала крупная финансовая онлайн-платформа. «Вечерняя Москва» узнала, как рассчитать расходы на отдых и на чем можно сэкономить.

В отпуск нужно брать на 30–40 процентов больше денег, чем вы планируете потратить, считает экономист Николай Переславский. Дополнительные средства нужны на тот случай, если появятся непредвиденные расходы. Например, придется рассчитаться за поломку в гостинице или срочно оплатить лечение.

— Сумму на отпуск нужно планировать заранее, — рассказывает «Вечерке» финансовый эксперт Мария Тараско. — Для этого нужно ознакомиться с уровнем цен в городе или в стране, куда вы отправляетесь.

Если вы едете в отпуск на пять дней и на проживание планируете потратить не более 20 тысяч рублей, значит, аренда жилья в день должна стоить не больше 4 тысяч. Если на питание вы выделили 10 тысяч рублей, то в день на еду нужно тратить не больше двух тысяч рублей. И делить их на завтрак, обед и ужин. Отдельно посчитайте деньги, которые вы готовы потратить на развлечения и сувениры.

— В отпуск мы едем отдыхать и расслабляться. Чтобы не тратить время и силы на составление списка покупок, я ставлю себе лимит на траты по картам. Например, пять тысяч рублей в день, — говорит Мария Тараско. — Он остановит от ненужных покупок.

А вот расходы все же стоит записывать, хотя бы в приложении на телефоне, считает финансовый эксперт. Нужно выработать привычку фиксировать траты сразу.

— Когда вы едете в отпуск самостоятельно, планировать расходы сложно, — отмечает директор туристической компании Константин Наприенко. — Вы можете посетить больше мест, чем планировали, необдуманно потратить деньги на навязанные услуги или товары. Конечно, если человек транжира по жизни, он и в отпуске себя ограничивать не будет. А вот экономные люди все же избегают необдуманных покупок.

Фото: Pexels

Валюту покупайте на бирже, а не в банке

Владимир Григорьев, Экономист:

Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты. И доходы тратят на текущие расходы. Поэтому единственный верный вариант, где взять деньги на отпуск, — накопить, откладывая сумму по частям. И не стоит надеяться только на сумму, которая должна поступить на ваш счет ближе к отпуску. Выплату денег могут задержать, и вам придется менять планы.

Сейчас с отпуском за рубежом сложнее. Но некоторые страны открыты. И для таких путешествий я бы посоветовал отк ладывать деньги в долларах или евро. Потому что платить за отдых за границей вы будете не рублями и деньги менять все равно придется. Но выгоднее копить сразу в другой валюте, покупая ее небольшими партиями, так вы не прогадаете с курсом. Даже если потом придется менять обратно, сбережения будут защищены от инфляции.

Я бы посоветовал почитать о покупке валюты через брокерский счет — на бирже. В банке вы покупаете валюту по курсу банка, куда уже заложена его комиссия. То есть валюта будет дороже, чем она стоит на рынке. Невыгодно ее и продавать через банк. А вот на бирже есть единый курс, он одинаковый и для продажи, и для покупки. И он всегда дешевле, чем в банке. Но нужно иметь в виду, что после покупки валюты ее нужно выводить с брокерского счета на банковский. Там будут небольшие расходы, но все равно такая операция будет выгоднее, чем покупка валюты в банке. Половину средств я бы рекомендовал обналичить. Так как не во всех странах можно легко найти банкомат.

Что касается выбора валюты для страны, в Европе достаточно евро, в других странах — доллары. Местную валюту я бы не рекомендовал покупать в Москве. Здесь это невыгодно. Потому что сначала придется поменять рубли на доллары, а потом уже на валюту. Если нужна валюта конкретной страны, лучше снять доллары, а потом поменять их в местных банках. И только в банках. Потому что люди, которые предлагают обменять деньги на улице, могут просто завысить курс и обмануть.

В основном можно обойтись без местной валюты. Например, в Турции везде спокойно принимают доллары. В целом я бы рекомендовал брать в поездку больше денег, чем собирались потратить, потому что цены могут отличаться от тех, которые вы посмотрели заранее. Нужно помнить, что отпуск — это отдых. Поэтому важно заранее рассчитать все траты, чтобы развлечения и покупки были запланированы — тогда не придется ограничивать себя.