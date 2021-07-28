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Как талант спасает жизнь

Полина Французова

Общество
Как талант спасает жизнь
Фото предоставлено Юлией Агеевой

Два школьника из Москвы стали победителями седьмого сезона федеральной благотворительной программы МТС «Поколение М», которая открывает возможности для юных талантов. В зависимости от возраста и номинации победители могут пройти стажировки на крупнейших киностудиях, выйти на большую сцену вместе со звездами или даже поступить в ГИТИС. Еще проект ценен возможностью помочь тяжелобольным детям, и это может сделать любой. Все активности на сайте и в группах проекта в соцсетях (VK, Instagram, TikTok) конвертируются в рубли, которые организатор переводит на лечение детей.

В прошедшем сезоне высших наград удостоились два москвича: десятилетний Василий Агеев и двенадцатилетняя Злата Шевченко. Все собранные их болельщиками «лайки» также пойдут на лечение детей.

Вася победил в конкурсе «Лаборатория ZOO», посвященном сохранению природы через художественные произведения. В августе в качестве награды он пойдет в Московский зоопарк на индивидуальную экскурсию от сотрудников парка. Это уникальная возможность оказаться за кулисами зоосада, встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных в коллекции заповедника в центре столицы.

Злата заняла второе место в одном из самых популярных смотров — конкурсе вокалистов.

Оба юных москвича продолжат развиваться в творчестве и обязательно добьются успеха, а основной победой в «Поколении М» считают возможность помочь детям, которые борются за жизнь. Всего за период работы программы МТС вместе с юными талантами собрала для этих целей и передала на лечение детей более 21 миллиона рублей.

Новый сезон программы стартует в сентябре, но зарегистрироваться на виртуальной платформе «Поколение М», подать заявку на участие и пройти мастер-классы, курсы от звездных преподавателей можно уже сейчас.

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