Как талант спасает жизнь

Фото предоставлено Юлией Агеевой

Два школьника из Москвы стали победителями седьмого сезона федеральной благотворительной программы МТС «Поколение М», которая открывает возможности для юных талантов. В зависимости от возраста и номинации победители могут пройти стажировки на крупнейших киностудиях, выйти на большую сцену вместе со звездами или даже поступить в ГИТИС. Еще проект ценен возможностью помочь тяжелобольным детям, и это может сделать любой. Все активности на сайте и в группах проекта в соцсетях (VK, Instagram, TikTok) конвертируются в рубли, которые организатор переводит на лечение детей.

В прошедшем сезоне высших наград удостоились два москвича: десятилетний Василий Агеев и двенадцатилетняя Злата Шевченко. Все собранные их болельщиками «лайки» также пойдут на лечение детей.

Вася победил в конкурсе «Лаборатория ZOO», посвященном сохранению природы через художественные произведения. В августе в качестве награды он пойдет в Московский зоопарк на индивидуальную экскурсию от сотрудников парка. Это уникальная возможность оказаться за кулисами зоосада, встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных в коллекции заповедника в центре столицы.

Злата заняла второе место в одном из самых популярных смотров — конкурсе вокалистов.

Оба юных москвича продолжат развиваться в творчестве и обязательно добьются успеха, а основной победой в «Поколении М» считают возможность помочь детям, которые борются за жизнь. Всего за период работы программы МТС вместе с юными талантами собрала для этих целей и передала на лечение детей более 21 миллиона рублей.

Новый сезон программы стартует в сентябре, но зарегистрироваться на виртуальной платформе «Поколение М», подать заявку на участие и пройти мастер-классы, курсы от звездных преподавателей можно уже сейчас.