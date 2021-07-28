Обоняние вернут кофе и ароматические масла

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28 июля оториноларинголог Екатерина Довлатова рассказала «Вечерней Москве» о том, когда возникает потеря обоняния при коронавирусе.

Врач поясняет: снижение обоняния называется гипосмией, а полное отсутствие — аносмией; утрата вкуса — агевзией, а изменение его восприятия — дисгевзией.

— Нарушение обоняния и вкуса может произойти под действием множества факторов: воспалительных заболеваний (инфекционной природы или нет), травмы, неврологических заболеваний, эндокринных расстройств, при приеме некоторых лекарственных препаратов, курении и даже в силу возрастных изменений, — объясняет специалист.

Систематический обзор показал, что у пациентов, инфицированных коронавирусом, потеря обоняния развивается в 60 процентах случаев, а вкуса — в 56 процентах. Есть и другие данные, согласно которым более 80 и 48 процентов заболевших, соответственно, страдали подобными расстройствами.

— Таким образом, аносмия и агевзия могут рассматриваться в качестве красного флага при ОРВИ — в таком случае мы сразу подозреваем COVID-19, — говорит Екатерина Довлатова.

По ее словам, подобные нарушения все еще активно исследуются. Вероятно, механизмов несколько: от сильного отека в верхних отделах полости носа (реже) до повреждения обонятельного эпителия и даже нервных волокон обонятельного тракта.

— Специфического лечения постковидного нарушения обоняния по-прежнему нет. Чаще всего восстановление обоняния происходит в течение двух недель, — поясняет отоларинголог.

По ее словам, существует несколько схем обонятельных тренировок. Одна из них предполагает использование эфирных масел — гвоздики, лимона, розы и эвкалипта. Пациенту предлагается вдыхать ароматы короткими усиленными вдохами носом в течение 20 секунд. При этом необходимо представлять сами ароматы, а в перерыве между сменой флакончиков делать спокойные вдохи.

Другие схемы предполагают использование разных ароматов, более сильных: бергамота, зеленого чая, шоколада, кофе и даже этилового спирта.

При этом врачи не всегда назначают гормональные спреи в нос. Такие вопросы обсуждаются на приеме у специалиста и зависят от анамнеза конкретного пациента.

Среди других рекомендаций — более частое употребление кофеина, прием омега-3 жирных кислот.