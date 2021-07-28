Школьники проводят лето, ухаживая за саженцами
28 июля, в среду, волонтеры школы № 1155 в рамках экологического проекта «Строгинское яблоко» избавились от сорняков вокруг посаженных ими деревьев. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединилась к ним.
В прошлом году школьный волонтерский отряд «Открытые сердца» получил грант на благоустройство Яблоневого сада, приняв участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы».
— Ребята с руководителем отряда Сергеем Кондратьевым высадили фруктовые деревья, так как Строгино раньше славилось своими яблоками, и обустроили цветочную клумбу с многолетними цветами. А еще установили информационные стенды с историей района и стелу «Я люблю Строгино», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 1155 Юлия Максимова.
По словам Максимовой, их цель — не только благоустроить территорию, но также и увеличить количество деревьев. Они призваны сдерживать шум и пыль от расположенной неподалеку дороги.
Одиннадцатиклассницы Маргарита Тюрина и Анна Загоровская часто приходят в Яблоневый сад.
— Обычно я гуляю здесь один-два раза в неделю, смотрю, все ли в порядке с нашими деревьями и стелой. На ней часто приходится закрашивать надписи, которые оставляют вандалы, — рассказала Маргарита.
Вместе с Анной они остановились около одной из яблонь. Под ней выросли трава и сорняки. Непорядок. Надев перчатки, школьницы быстро пропалывают их и покрепче подвязывают тоненькое деревце. Так его не повредит сильный ветер.
— Ребята относятся к проекту с любовью, даже на каникулах приходят в сад. Им действительно важно, чтобы парк в родном районе выглядел красиво и опрятно, — рассказала директор школы Татьяна Морикова.
ЦИФРА
25 новых яблонь появилось в саду благодаря школьному волонтерскому отряду.