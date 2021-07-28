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Школьники проводят лето, ухаживая за саженцами

Юлия Панова

Общество
Школьники проводят лето, ухаживая за саженцами
Волонтеры отряда «Открытые сердца» школы № 1155 Анна Загоровская (слева) и Маргарита Тюрина каждую неделю следят за состоянием яблонь в саду / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

28 июля, в среду, волонтеры школы № 1155 в рамках экологического проекта «Строгинское яблоко» избавились от сорняков вокруг посаженных ими деревьев. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединилась к ним.

В прошлом году школьный волонтерский отряд «Открытые сердца» получил грант на благоустройство Яблоневого сада, приняв участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

— Ребята с руководителем отряда Сергеем Кондратьевым высадили фруктовые деревья, так как Строгино раньше славилось своими яблоками, и обустроили цветочную клумбу с многолетними цветами. А еще установили информационные стенды с историей района и стелу «Я люблю Строгино», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 1155 Юлия Максимова.

По словам Максимовой, их цель — не только благоустроить территорию, но также и увеличить количество деревьев. Они призваны сдерживать шум и пыль от расположенной неподалеку дороги.

Одиннадцатиклассницы Маргарита Тюрина и Анна Загоровская часто приходят в Яблоневый сад.

— Обычно я гуляю здесь один-два раза в неделю, смотрю, все ли в порядке с нашими деревьями и стелой. На ней часто приходится закрашивать надписи, которые оставляют вандалы, — рассказала Маргарита.

Вместе с Анной они остановились около одной из яблонь. Под ней выросли трава и сорняки. Непорядок. Надев перчатки, школьницы быстро пропалывают их и покрепче подвязывают тоненькое деревце. Так его не повредит сильный ветер.

— Ребята относятся к проекту с любовью, даже на каникулах приходят в сад. Им действительно важно, чтобы парк в родном районе выглядел красиво и опрятно, — рассказала директор школы Татьяна Морикова.

ЦИФРА

25 новых яблонь появилось в саду благодаря школьному волонтерскому отряду.

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