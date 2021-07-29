Сергей Смирнов: Мы делали все возможное, чтобы «Спасская башня» прошла со зрителями

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

27 августа в столице пройдет открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с руководителем Дирекции Фестиваля Сергеем Смирновым о подготовке к масштабному событию.

— Сергей Николаевич, остался месяц до Фестиваля. Вы в полной боевой готовности?

— Остались последние штрихи. Но коронавирусная повестка быстро меняется: то вводятся новые ограничения, то, наоборот, послабления. И получается, как только мы адаптируемся к новым нормам, им на смену приходит что-то другое, и нам снова приходится перестраиваться. Так что на сегодняшний день мы полностью готовы. Но если в ситуации с Covid-19 что-то снова изменится, то и нам прибавится задач.

— Вы сразу решили, что в этом году Фестиваль пройдет очно, а не онлайн?

— Когда начался 2021 год, мы были в полной уверенности, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась и все стало на привычные рельсы. Тогда мы и решили, что Фестиваль пройдет офлайн. Потом ежедневная повестка начала меняться, но тем не менее мы делали все возможное, чтобы «Спасская башня» прошла со зрителями.

— В прошлом году Фестиваль пришлось перевести в онлайн-формат за пять дней до старта. Не боитесь, что и сейчас может произойти что-то подобное?

— Я боюсь этого каждый день. В прошлом году мы были полностью готовы к открытию, зрители выкупили почти все места, и в один момент все развалилось, как карточный домик. Нам срочно пришлось перестраиваться в онлайн–формат. И сейчас мы опасаемся, что такое возможно. Но от нас уже ничего не зависит. Со своей стороны, организаторы «Спасской башни» сделали всё возможное, чтобы обеспечить безопасность зрителей.

— Как прошлогодняя ситуация отразилась на настроении зрителей? Не испугался ли народ покупать билеты в этом году?

— Безусловно, все это повлияло на желание купить билет. Уровень продаж этого года значительно ниже. И нам абсолютно понятно такое поведение зрителей. Кто–то просто опасается массовых мероприятий, кто–то помнит ситуацию прошлого года, хотя мы вернули деньги за билеты в течение 10 дней. И с этой точки зрения посетителям переживать не стоит.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Была ли мысль повысить стоимость билетов в этом году?

— Нет, все это никак не отразилось на стоимости билетов. Хотя с учетом того, что мы продаем только 50 процентов мест из–за необходимости обеспечить социальную дистанцию, это было бы верным решением. Так бы мы компенсировали свои потери. Но мы сразу отказались от этого. Ведь одна из особенностей Фестиваля — стабильные цены. Стоимость билетов не поднималась у нас с 2007 года. И в этом году она осталась неизменной.

— Авиасообщение со многими государствами закрыто. Какие страны будут представлены на Фестивале в этом году?

— Мы ожидаем пять иностранных коллективов: из Мексики, Греции, Австрии, Белоруссии и Катара. С некоторыми из государств авиасообщение открыто, другие приедут военными бортами, там немного другой режим. Примечательно, что еще в середине июля в списке иностранных участников было 14 стран. Но опять же, корректировки внес коронавирус. Из–за всплеска заражений некоторые государства отказались от поездки и прислали извинения. В этих письмах меня радует одна и та же фраза — очень надеемся приехать к вам в следующем году.

— Какие требования предъявляются к иностранным участникам с точки зрения безопасности?

— Точно такие же, как и к российским участникам. Это воинские коллективы, а это значит — дисциплина на высшем уровне, все давно привиты. А если есть противопоказания к вакцинации, то участники прилетят в страну со свежими ПЦР–тестами. Их они должны будут обновлять каждые три дня.

— Подростки у нас пока не делают прививку. Значит, детской программы не будет?

— К сожалению, второй год подряд мы вынуждены отказаться от детской программы.Вы правы, причина в отсутствии прививки, а дети сейчас всё чаще заражаются коронавирусом. Поэтому мы просто не имеем права подключать их к участию в массовом мероприятии. Хотя в начале года мы рассчитывали на другое. Весной в рамках программы «Спасская башня детям» мы всегда проводим Смотр–конкурс детских духовых оркестров ЦФО РФ, который является своеобразным отборочным туром. Лучшие участники получают возможность выступить на Красной площади. Несмотря на то, что в этом году этот конкурс прошел в онлайн-режиме, ребята с большим энтузиазмом откликнулись на наше предложение. Жюри отсмотрело 17 коллективов, уже были отобраны потенциальные участники Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям», и получилось так, что вся работа была проделана впустую. Хотя я уверен, что для юных музыкантов это все равно было хорошим опытом.

— Не думали детскую программу как-то перевести в онлайн?

— Теоретически это возможно. Но дети стремятся выступить перед зрителями на Красной площади, а не перед видеокамерами. Этих онлайн–концертов за полтора года пандемии у них было уже десятки. И организовывать ещё один просто ни к чему.

— В следующем году Фестивалю исполнится 15 лет. Красивая дата. Наверняка планируете что-то грандиозное?

— Очень красивая, и мы действительно хотим сделать что–то грандиозное. Но в сегодняшней непростой ситуации мы даже не думали, что будет в следующем году. Хотя планирование на два-три года для нас достаточно привычно. До событий 2020 года организаторы составляли примерную программу на два-три Фестиваля вперед. Нам заранее было понятно, кого мы будем приглашать, у режиссерско–постановочной группы и музыкального руководителя рождались творческие замыслы, но в этом году о следующем Фестивале не было даже мысли. Сейчас у нас одно желание — увидеть генеральную репетицию открытия и само торжество. Когда мы переживем этот момент, спокойно выдохнем, вот тогда, может, и родятся новые замыслы.